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На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На одному з військових полігонів оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбулися інструкторсько-методичні заняття з керівним складом військових частин і командирами підрозділів щодо дій ротно-тактичної групи у складі протидесантного резерву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 01

За легендою, противник здійснив десантування підрозділу парашутним способом у тил наших військ. Після виявлення ворожого десанту командир бригади ухвалив рішення на застосування протидесантного резерву.

На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 02
На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 03

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На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 04

Спочатку артилерія та чергові засоби армійської авіації завдали вогневе ураження по ворожому десанту, заблокувавши його на вихідних рубежах, а далі за справу взялися головні сили протидесантного резерву, які завершили знищення умовного ворога.

На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 05
На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 06
На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 07

Також дивіться: Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головна мета заняття полягала у виробленні єдиного підходу щодо порядку дій сил та засобів протидесантного резерву, а також вдосконалення навичок командирів в управлінні діями підрозділів. За словами керівника занять, особовий склад діяв професійно та впевнено. Визначені цілі досягнуті в повному обсязі.

На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 08
На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту 09

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Автор: Наталя Джума
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Без авіації та ******** високоточної зброї це все дитячі забави,а танки та БТРи це залізні гроби....
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20.11.2020 15:38 Відповісти
100 % и Азербайджан это доказал освобождая свою землю
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20.11.2020 15:50 Відповісти
Азейбарджанські десантники взяли Шушу в рукопашному бою і два дні утримували до підходу піхоти - без будь-якої підтримки з боку безпілотників (бо погода була погана)
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20.11.2020 16:25 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Армяне признались что в #Карабахе турецкие дроны уничтожили 5 новейших российских ЗРК "Тор". СМИ сообщают, что сейчас в Армении жестко критикуют российское оружие, особенно системы ПВО, называя их бесполезным хламом
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20.11.2020 15:53 Відповісти
Инетересно если на зелю кинется сумашедшый слетевший с катушек зебил с ножом, то он запретит охране в него стрелять? ну просто перестать стрелять На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту - Цензор.НЕТ 7607
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20.11.2020 15:56 Відповісти
 
 