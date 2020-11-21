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Львівщина (1928) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10025)

На Львівщині затримано ексспівробітника МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України затримала колишнього начальника одного з районних відділів Головного управління МВС у Львівській області, який з 2013 року перебував у міжнародному розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Львівщині затримано ексспівробітника МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ, - СБУ 01

За даними слідства, експравоохоронець вимагав 135 тис. гривень за сприяння в непритягненні до кримінальної відповідальності учасників ОЗУ. Також він обіцяв надалі не вживати заходів реагування на дії угруповання, яке, зокрема, виготовляло та збувало важкі наркотики. У 2013 році зловмисника викрили після передачі всієї суми хабаря. Для уникнення правосуддя, фігурант переховувався на території РФ.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що хабарник планував повернутися на Львівщину. Колишнього правоохоронця затримали на території України.

На Львівщині затримано ексспівробітника МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ, - СБУ 02

На Львівщині затримано ексспівробітника МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ, - СБУ 03

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Зараз фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
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Робітник Авакова
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20.11.2020 16:07 Відповісти
я гадаю його чекає нагорода, чи знову моча в голову стукне і його видадуть кацапам?
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20.11.2020 16:11 Відповісти
А какой там срок давности?) Лет 10-ть?) Не мог еще три года подождать?)
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20.11.2020 16:14 Відповісти
Зачем. Сейчас самое то . Скоро и пахан "легитимный" вернется На Львівщині затримано ексспівробітника МВС, який 7 років переховувався від правосуддя у РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 8319
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20.11.2020 16:27 Відповісти
Еще один вернулся. Символично. Финал известен. Дело закроют. Наказания не будет
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20.11.2020 16:25 Відповісти
Если снабжал наркотой кацапов,то дайте ему орден и отпустите.
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20.11.2020 17:09 Відповісти
Как бы не пришлось выплачивать зп за 7 лет, компенсацию и восстанавливать в должности.
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20.11.2020 17:28 Відповісти
и шо ему будет ?опять соль на хвост будут сыпать ?
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20.11.2020 21:39 Відповісти
 
 