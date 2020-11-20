УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10710 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїЗа кордоном
1 858 7
Велика Британія (3665) нелегали (362) Нацполіція (13921) торгівля людьми (194) українці (2384)

Двох українських моряків заарештували у Великій Британії на судні з нелегальними мігрантами. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

На судні перебувало 69 нелегалів із країн південно-східної Європи. Поліція Великої Британії заарештувала трьох членів екіпажу, двоє з яких - громадяни України.

Про це повідомляє Департамент Національної поліції з протидії злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми, та незаконної міграції, інформує Цензор.НЕТ.

"18 листопада біля узбережжя Східної Англії прикордонні сили при координації з Національним агентством боротьби зі злочинністю (National Crime Agency - NCA) Великої Британії затримали риболовецьке судно. На ньому перебувало 69 нелегальних мігрантів із Південно-Східної Європи. Троє членів екіпажу, зокрема двоє громадян України, заарештовані за підозрою у сприянні нелегальній міграції", - сказано в повідомленні.

Двох українських моряків заарештували у Великій Британії на судні з нелегальними мігрантами 01

Читайте також: Українців затримали в Іспанії за незаконну торгівлю російським важким озброєнням і відмивання грошей. ВIДЕО

Двох українських моряків заарештували у Великій Британії на судні з нелегальними мігрантами 02

"Зараз ми спільно з британськими колегами з NCA перевіряємо можливість причетності транснаціональних організованих угруповань до функціонування цього каналу нелегальної міграції. Водночас вивчаємо наявність вербування і залучення українців до злочинної діяльності. Ми вже неодноразово виявляли факти, коли наші громадяни ставали жертвами торгівлі людьми" , - розповів начальник департаменту Сергій Пантелєєв.

Він додав, що, за даними МЗС України, у грецьких та італійських в'язницях відбувають покарання понад 200 українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція. ВIДЕО

"Затриманих умовно можемо розділити на дві групи: ошукані вербувальниками жертви торгівлі людьми і спільники контрабандистів, які свідомо йшли на скоєння злочину. Тому ми вже ініціювали створення спільної оперативної групи під егідою Європолу (учасники - Україна, Греція, Італія, Грузія, Туреччина, Словаччина), і йде підготовка до створення міжнародної багатосторонньої слідчої групи", - сказав Пантелєєв.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нелегалы бывает в трюмы незаметно залезают. Моряки могли и не знать о них. Хотя какие там технические характеристики неизвестно. Двоих украинских моряков арестовали в Великобритании на судне с нелегальными мигрантами - Цензор.НЕТ 5153
показати весь коментар
20.11.2020 17:02 Відповісти
69 человек незаметно пробрались в трюмы ... Двоих украинских моряков арестовали в Великобритании на судне с нелегальными мигрантами - Цензор.НЕТ 9119
показати весь коментар
20.11.2020 17:06 Відповісти
Ага. На рыболовную лоханку тонн на 100 водоизмещения (судя по фото) Двох українських моряків заарештували у Великій Британії на судні з нелегальними мігрантами - Цензор.НЕТ 1070
показати весь коментар
20.11.2020 22:37 Відповісти
за что , они ж не знали ...
показати весь коментар
20.11.2020 17:02 Відповісти
"з країн південно-східної Європи".
Швидше за все, цигани з Румунії, або Болгарії. Найбільше їх в Італію поперло. Там взагалі не знають, що з ними робити. З Франції при Саркозі їх висилали назад на Балкани.
Лізуть, як таргани...
показати весь коментар
20.11.2020 17:39 Відповісти
З якої саме "південно-східної Європи" ті нелегали, якщо для громадян Румунії, Болгарії, Греції безвізовий в'їзд до Британії? 69 албанців на судні були?
показати весь коментар
20.11.2020 20:34 Відповісти
Хорошо хоть в Англии ....
А то 400 украинцев получили пожизненные сроки в Греции за перевозку мигрантов
https://zaborona.com/ru/400-ukrainczev-poluchili-pozhiznennye-sroki-v-grecii/
Там все просто - за первого 15 лет тюрьмы , за каждого последующего - 7 лет.
Европа ....
показати весь коментар
20.11.2020 22:20 Відповісти
 
 