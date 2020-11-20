У відомого ветерана з Луганщини Ткалича знайшли під час обшуку корпуси і запали від гранат і пістолет, його можуть посадити на 7 років. ФОТО

Поліція обшукала житло відомого ветерана і волонтера Валентина Ткалича (Волі). У нього вилучили 2 корпуси від гранат, 2 запали і пістолет Walter. 63-річного чоловіка можуть посадити на 7 років.

Про обшук повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання м. Старобільськ, яке проводиться за наказом командувача ООС і керівництва ГУНП, поліцейські виявили у місцевого жителя 2 корпуси гранат Ф-1 і РГД-5, 2 запали УЗРГМ-2 і УЗРГМ і пістолет "Walter" калібром 4,5 мм. Смертоносні предмети вилучено під час проведення санкціонованого судом обшуку квартири 63-річного жителя м. Старобільськ", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що вирішують питання про внесення в ЄРДР відомостей за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

"Власникові смертоносних предметів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - сказано в повідомленні поліцейських.

Ім'я чоловіка не називають. Але користувачі соцмереж повідомили, що йдеться про ветерана і волонтера Валентина Ткалича (Волю).

Ткалич також підтвердив у Фейсбуці, що у нього пройшов обшук.

"Щойно напередодні річниці Майдану - у мене вдома обшук ... Старобільськ ще раз мене вразив", - написав він.