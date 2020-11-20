СБУ викрила митника на сприянні контрабанді в Молдову бурштину на $17 тис. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала у Вінницькій області факт організації корупційної схеми з незаконного переправлення за кордон оптових партій бурштину.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, старший державний інспектор митного поста "Дністер" налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від місцевих контрабандистів бурштину. За гроші чиновник забезпечував ділкам безперешкодне переміщення "сонячного каменю" через держкордон. До протиправної діяльності фігурант залучив посередника.

Співробітники СБУ задокументували факти отримання митником хабарів за створення "зеленого коридору" для перенаправлення в сусідню країну 10 кілограмів бурштину, попередньо оціненого експертами мінімум у 17 000 доларів.

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Правоохоронці затримали чиновника та посередника відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач" після передачі другої частини хабаря.









В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Заходи щодо блокування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури, за сприяння керівництва Подільської митниці.

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