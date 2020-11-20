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Співробітника апарату Львівського окружного адмінсуду затримали на хабарі 3 тис. дол. за сприяння у скасуванні вироку, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі працівника апарату Львівського окружного адміністративного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітника апарату Львівського окружного адмінсуду затримали на хабарі 3 тис. дол. за сприяння у скасуванні вироку, - СБУ 01

За даними попереднього слідства, держслужбовець за винагороду обіцяв громадянину, засудженому до 3 років позбавлення волі, допомогти у скасуванні вироку суду першої інстанції та перегляді справи на його користь. Для цього чиновник нібито планував скористатися особистими знайомствами в колегії суддів Львівського апеляційного суду. Свої послуги співробітник суду оцінив у 3 тис. доларів.

Затримали чиновника відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в центрі Львова під час одержання всієї суми хабаря.

Співробітника апарату Львівського окружного адмінсуду затримали на хабарі 3 тис. дол. за сприяння у скасуванні вироку, - СБУ 02

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Співробітника апарату Львівського окружного адмінсуду затримали на хабарі 3 тис. дол. за сприяння у скасуванні вироку, - СБУ 03

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення держслужбовцю про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до корупційної діяльності.
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Топ коментарі
+2
У Львові беруть хабарі ? Не вірю!
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20.11.2020 18:22
+2
Тоді вам до Львівської таможні краще не підходити.
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20.11.2020 18:26
+2
Еще никогда так вольготно не жили судьи как при Осле Оманском. Вы, судьи, должны благодарить стадо тупых нищих зетипиллов, которые вам это позволили.
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20.11.2020 18:30
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У Львові беруть хабарі ? Не вірю!
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20.11.2020 18:22 Відповісти
Тоді вам до Львівської таможні краще не підходити.
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20.11.2020 18:26 Відповісти
Та ще й щоб не гривнями... Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задердан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ - Цензор.НЕТ 5430 Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задердан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ - Цензор.НЕТ 2878
Це пацтвава.
От раніше вони ні копійки не брали, тому папєрєднікі нікого не могли впіймати. Ну, крмі одного колядника...
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20.11.2020 18:40 Відповісти
от дешевка! на такой мичпухе погорел
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20.11.2020 18:29 Відповісти
мишпу́ха. еврейск. семья (особенно большая); компания
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20.11.2020 18:42 Відповісти
Еще никогда так вольготно не жили судьи как при Осле Оманском. Вы, судьи, должны благодарить стадо тупых нищих зетипиллов, которые вам это позволили.
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20.11.2020 18:30 Відповісти
Дааа, распоясались коррупционеры скоро чинуши, судьи, менты, прокуроры, сбушники и т д., под вывеской своих контор повесят в рамочках тарифы на услуги и номера банковских карточек. Ну, это не удивительно, зная КТО и какое этт кто у нас в президентах жопу и рожу наедает. И кракет, крадет, крадет, и ворует, ворует, ворует.
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20.11.2020 18:45 Відповісти
Пацан исчо, три косаря баков це так, в Вене кавы попить
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20.11.2020 18:55 Відповісти
А судья, разумеется, неприкосновенен
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20.11.2020 19:15 Відповісти
Аппарат суда это все в суде кроме судей, судьями голова суду керует за 270 000 грн в месяц каждому, помощникам которые за судью 60-80 %работы делают платят сейчас 13000 ,голова хозсуда во Львове гангрена рыгианальная плотницкий , бывший главный опер г.Донецка с дипломом о юробразовании который никто в глаза не видел ,гнида, гандон и мразь е..ная, а до него был кто? Правильно- донецкий анальный свищь тупицкий (да да тот самый) и шо более смешно шо когда тупик ушлепал в Киев то судьям говорил готовтесь бо к вам такое чмо едет шо вопше.Зная прямо как решают дела в хозсудах и какие судьи выблевки глиста почти каждый вангую на вскидку шо такая страна как Украина не состоялась не смотря на всю кровь Майдана и Иловайска и нихера ей хорошего не светит пока все фонарные столбы в стране не будут иметь бирочку именную имени того или иного чинуши на нем висящего.
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20.11.2020 23:55 Відповісти
Окружной админ суд приговоры не отменяет
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20.11.2020 20:01 Відповісти
читай чётче..- он мошенничал, шо с понтом в апелляции уголовной концы мает...
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21.11.2020 00:39 Відповісти
 
 