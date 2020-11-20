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Львівщина (1928) Ян Осока (1495) 24 омб імені князя Данила Галицького (186)

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сьогодні в 24-ій механізованій бригаді імені короля Данила відбулися урочистості з нагоди повернення особового складу частини з району проведення операції Об'єднаних сил до місця постійної дислокації у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 01

Зустріти українських захисників прийшли народні депутати Верховної Ради України, голова Львівської ОДА Максим Козицький, заступник командувача оперативного командування "Захід" полковник Володимир Горбатюк, а також представники місцевої та районної влади.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 02
24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 03

Командир бригади полковник Сергій Поступальський подякував підлеглим за те, що вони чесно і гідно виконували свій військовий обов'язок на Донбасі. "Я пишаюся, що є командиром цієї бригади. Ми виконали всі бойові завдання з оборони української землі. Зараз у нас буде заслужений відпочинок, проведемо час у сімейному колі, а далі - готуватимемося до подальших завдань", - сказав Поступальський.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 04

Військовослужбовців бригади нагородили орденами і медалями президента України, міністра оборони, начальника Генерального штабу й іншими військовими нагородами.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 05
24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 06
24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 07

24-та ОМБр імені короля Данила останні пів року виконувала завдання щодо стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил. На жаль, бригада має одну втрату: від ворожої міни загинув молодший лейтенант Тарас Матвіїв. Згодом президент присвоїв йому посмертно звання Героя України.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 08
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Слава Українським воїнам
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20.11.2020 20:19 Відповісти
Поражение кацапских САУ при помощи наших БПЛА

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
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20.11.2020 20:20 Відповісти
Мало переглядів. Мало вподобайок. Мало коментів...
Честь та шана Вам, Воїни.
Слава Україні!
Героям Слава!
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20.11.2020 20:58 Відповісти
З поверненням, хлопці......🇺🇦
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20.11.2020 21:10 Відповісти
С возвращением, дорогие наши защитники!
Низкий поклон вам.
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20.11.2020 21:54 Відповісти
З поверненням додому !
Відпочивайте.
Подяка вам за захист України.
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21.11.2020 02:45 Відповісти
СЛАВА ВОИНАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕТЬ ЗЕОПЕЖИСТАМ И ПРОЧИМ МУ..ДАКАМ! НЕ ПУТАТЬ С НАСТОЯЩИМИ ДАККАМИ!
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21.11.2020 07:37 Відповісти
 
 