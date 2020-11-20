24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину. ФОТОрепортаж

Сьогодні в 24-ій механізованій бригаді імені короля Данила відбулися урочистості з нагоди повернення особового складу частини з району проведення операції Об'єднаних сил до місця постійної дислокації у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Зустріти українських захисників прийшли народні депутати Верховної Ради України, голова Львівської ОДА Максим Козицький, заступник командувача оперативного командування "Захід" полковник Володимир Горбатюк, а також представники місцевої та районної влади.





Командир бригади полковник Сергій Поступальський подякував підлеглим за те, що вони чесно і гідно виконували свій військовий обов'язок на Донбасі. "Я пишаюся, що є командиром цієї бригади. Ми виконали всі бойові завдання з оборони української землі. Зараз у нас буде заслужений відпочинок, проведемо час у сімейному колі, а далі - готуватимемося до подальших завдань", - сказав Поступальський.

Військовослужбовців бригади нагородили орденами і медалями президента України, міністра оборони, начальника Генерального штабу й іншими військовими нагородами.







24-та ОМБр імені короля Данила останні пів року виконувала завдання щодо стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил. На жаль, бригада має одну втрату: від ворожої міни загинув молодший лейтенант Тарас Матвіїв. Згодом президент присвоїв йому посмертно звання Героя України.