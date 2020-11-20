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Кадиров (480) Чечня (264)

За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Глава Чечні Рамзан Кадиров під час візиту в дитячий центр обурився, що на стінах намальовані Тор і Капітан Америка. Він зажадав замінити їх "справжніми національними героями".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Дитячий центр Кадиров інспектував під час візиту в м.Курчалой. Побачивши на стінах зображення Месників, він обурився.

"Додайте фотографії наших справжніх героїв. У нас в історії релігії та народу є багато реальних героїв, з яких можна і потрібно брати приклад, а то думають, що тільки ці герої існують", - сказав Кадиров.

Тепер на місці Тора і Капітана Америки - портрети героїв Кавказької війни кінця XVIII-XIX століть, які воювали з росіянами: шейха Мансура, Бейбулата Таймієва, Байсангура Беноєвського.

Знайшлося місце серед чеченських супергероїв і для батька Рамзана Кадирова, Ахмата Кадирова - першого президента Чеченської республіки, муфтія Чеченської Республіки Ічкерія, який перейшов на сторону федеральної влади під час другої чеченської війни і був убитий у 2004 році за допомогою вибухового пристрою.

За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян 01
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян 02
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян 03
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян 04
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Топ коментарі
+40
для чого українцям новини про гірських тварин?
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20.11.2020 20:22
+33
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 938
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20.11.2020 20:35
+14
Поражение кацапских САУ при помощи украинских БПЛА

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
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20.11.2020 20:21
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Поражение кацапских САУ при помощи украинских БПЛА

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
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20.11.2020 20:21 Відповісти
для чого українцям новини про гірських тварин?
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20.11.2020 20:22 Відповісти
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 6401
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20.11.2020 22:03 Відповісти
до зєльонського нехай звертається, чурбан
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20.11.2020 22:06 Відповісти
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 5817

Серед нагороджених − чеченець Казбек Абдурзаков, боєць розвідвзводу 57 бригади «Шалена зграя», що має російське громадянство. На своїй сторінці у соцмережі Facebook він зазначив:− Дякую тобі, Україно! Це нагорода всій нашій групі, ми все робили разом. Нас вороги назвали «шалені», тепер вся армія України є «Шаленою зграєю». Перемога − це командна гра. Сьогодні найжорстокіша армія на цій планеті зупинена, але земля не визволена від цих орків. Нема сумнівів в нашій перемозі, але її треба досягти! Ця країна і цей народ гідні кращого життя!https://islam.in.ua/ua/novyny-u-*******/narodnym-geroyem-********-stav-chechenec-z-rosiyskym-gromadyanstvom#slideshow-4
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20.11.2020 22:15 Відповісти
А його ти також назвав би "чурбаном"?*
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 101
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20.11.2020 22:21 Відповісти
Герой Украины и своего народа!
Низкий поклон тебе Воин от всей Украины! Честь и Слава!
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20.11.2020 22:54 Відповісти
Чому ви порівнюєте Ісу Мунаєва та Казбека Абдурзакова з кадировим? Чи ви вважаєте, що останній не чурбан? Вам краще подивитись "Джентельмени", сцену в спортзалі.
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21.11.2020 06:00 Відповісти
ось мої герої
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1251
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21.11.2020 08:59 Відповісти
nehohо,в Беларуси наверно не знают, что надо различать кадыровцев и Воинов Ичкерии!
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21.11.2020 11:03 Відповісти
Автор треду жодним чином не розрізнив кадировців від інших чеченців. Навпаки, він їх усіх огульно обізвав "гірськими тваринами". А коли я йому дав можливість прояснити свою позицію, він ухилився від відповіді за патріотично-шаблонною димовою завісою.
Тобто, він цим підвердив ваше припущення, яке ви чомусь адресували мені, а не вищезгаданому персонажу. Чи вам важливий лише прапорець, а не загальна суть дискусії?
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21.11.2020 14:15 Відповісти
сгоден.але я адресував саме тому троллю чи недолугому
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21.11.2020 20:55 Відповісти
Українці не називають інші нації тваринами і чурбаками. Цим займаються російські свині ))
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12.01.2021 08:47 Відповісти
Чеченцы одни из немногих народов сохранивших моральные ценности, но ***** и кафыров устроили сталинские репрессии там. Люди от туда бегут от смерти в Европу. Враг моего врага мой друг
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21.11.2020 00:37 Відповісти
Кадирова можна зрозуміти, він мусив врятувати чеченську націю і врятував. Відбудував, зруйновані міста, армію, зберіг мову і віру. А що буде далі -- історія покаже.
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12.01.2021 08:44 Відповісти
Кадиров вбиває за поганий коментар в його адрес в соц мережах. Кафіров старший був муфтієм і оголошував джихад проти росії, також призивав жінок йти у джихад. А потім перейшов на бік кацапів. Кафіров це і є сама Росія, він її невід'ємна частина
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12.01.2021 13:51 Відповісти
Це вже русофобія, чи ще ні?
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20.11.2020 20:22 Відповісти
на всякий случай бедосик спрятался в феофании.
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20.11.2020 20:24 Відповісти
ще раз путя дасть медальку, вісьлюкойоби вони такі, геройські!
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20.11.2020 20:24 Відповісти
Кацапи перемогли Чечню тільки поставивши на чолі її свого агента.
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20.11.2020 20:25 Відповісти
Но Шамиль и Байсангур За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 118 не долго бы в реале Кадыров был бы муфтием при Байсангуре За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 800
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20.11.2020 20:31 Відповісти
передайте кадыркину,шо марвелы ещё и на винчестерах,тобто жёстких дисках живут...и процами там прикидываются..
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20.11.2020 20:25 Відповісти
По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских - Цензор.НЕТ 8017
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20.11.2020 20:29 Відповісти
И главное ниодин рузгий не посмеет возразить или не приведи Аллах закрасить стену По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских - Цензор.НЕТ 7915
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20.11.2020 20:26 Відповісти
За подобную дерзость русня даже до своей бутылки не успеет добежать, дабы присесть.
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20.11.2020 20:50 Відповісти
скажите, а есть на Рашке "Медаль заслуженого *******"?!..
или путинский идиотизм только движется к созданию этого "шедевра" геральдики?!
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20.11.2020 20:30 Відповісти
кадыров не нохча его род из Турции припёрся в 18м веке За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 7069
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20.11.2020 20:32 Відповісти
По його обличчю видно, що він українець. До Турції впродовж історії потрапило багато українців.
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12.01.2021 08:52 Відповісти
Как вам не стыдно так неуважительно отзываться о любимой путенской содержанке - бородатой свиной жопе кабздырове? Не для того он со своим папашей кацапам башки отрезал, чтобы все об этом забыли и не рисовали картины на эту тему... Ему, кстати, героя паРаши дали за зверские убийства путенских вояк.....
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20.11.2020 20:40 Відповісти
Не переживайте, ще не вечір. Ще полетять голови путінських вояк.
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12.01.2021 08:55 Відповісти
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 938
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20.11.2020 20:35 Відповісти
Скрєпно, духовно!За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 4027
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20.11.2020 20:40 Відповісти
Ну и рожи
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20.11.2020 20:47 Відповісти
А тем временем азербайджанские ВС уже в Агдаме....
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20.11.2020 20:48 Відповісти
Вино такое было.
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20.11.2020 20:51 Відповісти
А ещё Кизляр. Доляр, и о.боже Альменская долина.
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20.11.2020 20:55 Відповісти
Виктория!.. та мы с вами были на одной волне!!!
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1756
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20.11.2020 20:58 Відповісти
кстати, хороший портвейн.. я в свое время, неплохо так им злоупотре***л.. во славу КПСС.. ***..
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20.11.2020 20:56 Відповісти
777 ? За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 7289
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20.11.2020 21:02 Відповісти
там целая серия была "Агдама".. и "777" тоже были..
я 6 лет прожил в Закавказье.. Не передать воспоминаний..
Их самого вкусного, помню гранатовое вино, но название восстановить не могу..
это был шедевр!..
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20.11.2020 21:09 Відповісти
"Агдам" мы называли "Фугас". За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 2565
А где в Закавказье? Может в одном гастрономе портюшку брали? Не в Насосной или в Мингичауре?
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20.11.2020 21:13 Відповісти
я жил в Ереване с 84 по лето 89 года... закончил 147 школу Еревана..
и передвигался по всему Закавказью.. отец: военный Совет. армии..
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20.11.2020 21:17 Відповісти
Нет, в Армении не бывал. Отец то же был военный. Я родился в ахалцихе Ахалкалакского района Грузия. Ну, ещё в детстве ГДР, Северный Кавказ и Забайкалье. За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 8946
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20.11.2020 21:19 Відповісти
я родился в ГДР, Нойщтрелитц.. и около 10 лет я портил жизнь немцам..
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20.11.2020 21:22 Відповісти
И вы имели право при СОВКЕ ездить в ГДР.
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20.11.2020 21:27 Відповісти
отец с красным дипломом закончил военное училище, и его сразу послали в ГСВГ, потом в Ригу, потом в Калининград, потом снова в ГСВГ, потом .. и так пол Совка..
и нас никто не спрашивал..
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20.11.2020 21:38 Відповісти
Я в Потсдаме и тоже немало попортил нервы немчуре.
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20.11.2020 22:00 Відповісти
а какая школа?!..
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20.11.2020 22:20 Відповісти
Я 51 гр, вьіехали в союз в мае 58, так что в школу пошел уже в союзе, а вот старшая сестра там в школе училась.
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20.11.2020 23:02 Відповісти
86-ой разгар борьбы. Октябрьская демонстрация в .....Сухуме. и столовое вино "Псоу" и вся жизнь впереди.
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20.11.2020 21:16 Відповісти
а вы знаете, в 86 в Сухуме я точно был.. не помню какой именно месяц, но у меня есть фото..
я был пиОнером в лагере "Новый Афон" .. оч веселое было время..
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20.11.2020 21:21 Відповісти
Ст. вардане. Пионерлагерь Северо Кавказского военного округа. Между Туапсе и Сочи. Ближе к Сочи.
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20.11.2020 21:25 Відповісти
там была война.. вот всё, что от моего лагеря осталось..
ссыль
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20.11.2020 21:30 Відповісти
И тут Параша нагадила.
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20.11.2020 21:32 Відповісти
веселое было время..
85-ый Донецк 2- молокозавод. Всем по 20 лет.За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 2792 На кирзовых ботинках (гомнодава) надпись краской. На одном "Я домой" на втором "Они в пивную"
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20.11.2020 21:49 Відповісти
В лазаревском, в баре, где курей гриль готовили, отличное было Ркацители. А у частника, "кабачёк дедушки Мамонтова" домашнее было просто манифик. Ну, это уже в школьной и курсантской юнности. За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 3891
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20.11.2020 21:21 Відповісти
Шрек Баблокат и Вам Старый зольдат За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1733
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20.11.2020 21:13 Відповісти
З такою хвамілією в Чечні краще не з'являтися... За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 668
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20.11.2020 21:53 Відповісти
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 9825+++++++
Мерси за комплеман. Это уже потом, по мужу.
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20.11.2020 21:59 Відповісти
Мне знакомая бывшая народный судья Чеченской Срср так и говорила шо замахалась пока в Грозном жила, стекла в окнах себе менять живя на против памятника Ермолову который каждый год взрывали ночью и по тв и радио в совке об этом не сообщали .
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20.11.2020 23:33 Відповісти
Никогда на "ленинградке" украинцы не использовали пластиковые краны. Там поди турецкие "Кале"
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20.11.2020 20:53 Відповісти
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1288
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20.11.2020 21:00 Відповісти
А шо такое? АКАДЕМИК! Герой России!
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20.11.2020 21:01 Відповісти
Херой чечении из-за батареи на коне выпрыгивает. Клас! За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 2296
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20.11.2020 21:17 Відповісти
Скрепненько и по существу.
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20.11.2020 21:36 Відповісти
А имам Шамиль где?
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20.11.2020 21:41 Відповісти
Отлично, пусть и дальше дань собирают
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20.11.2020 21:52 Відповісти
А воно нам треба? Нехай хоч на головах ходять, йух з ними...
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20.11.2020 22:26 Відповісти
Тобі не треба. І тебе не треба. Через таких кавказці сміються з українців.
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12.01.2021 09:24 Відповісти
Таке враження,що у вас,пані,не все гаразд з головою...
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13.01.2021 14:10 Відповісти
На хрена нам нужен вообще этот засранец кадыров? Пусть оно само вариться в своем дерьме. Они нам - враги.
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20.11.2020 22:51 Відповісти
Свободу Ичкерии- смерть москалям.
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20.11.2020 23:24 Відповісти
сорок проституток забыли нарисовать
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20.11.2020 23:48 Відповісти
Зачекайте, кадиров теж стане героєм, коли ху#ла вб'є. Тільки він має до нього доступ. За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1787
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20.11.2020 23:56 Відповісти
Чєчня - круто! 👍👍👍
Класно рамзанка з мокшан стєбеться!
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21.11.2020 08:55 Відповісти
Ну ..., може так треба тай в нас зробити ?
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 6988 А де Джохар Дудаєв , якого почитають у Европах ...

За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 2763
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21.11.2020 21:43 Відповісти
У Львові теж є вулиця Дудаєва. Цей герой також увійде в Історію Ічкерії.
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12.01.2021 09:21 Відповісти
 
 