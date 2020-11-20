За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Чечні Рамзан Кадиров під час візиту в дитячий центр обурився, що на стінах намальовані Тор і Капітан Америка. Він зажадав замінити їх "справжніми національними героями".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Дитячий центр Кадиров інспектував під час візиту в м.Курчалой. Побачивши на стінах зображення Месників, він обурився.
"Додайте фотографії наших справжніх героїв. У нас в історії релігії та народу є багато реальних героїв, з яких можна і потрібно брати приклад, а то думають, що тільки ці герої існують", - сказав Кадиров.
Тепер на місці Тора і Капітана Америки - портрети героїв Кавказької війни кінця XVIII-XIX століть, які воювали з росіянами: шейха Мансура, Бейбулата Таймієва, Байсангура Беноєвського.
Знайшлося місце серед чеченських супергероїв і для батька Рамзана Кадирова, Ахмата Кадирова - першого президента Чеченської республіки, муфтія Чеченської Республіки Ічкерія, який перейшов на сторону федеральної влади під час другої чеченської війни і був убитий у 2004 році за допомогою вибухового пристрою.
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https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
Серед нагороджених − чеченець Казбек Абдурзаков, боєць розвідвзводу 57 бригади «Шалена зграя», що має російське громадянство. На своїй сторінці у соцмережі Facebook він зазначив:− Дякую тобі, Україно! Це нагорода всій нашій групі, ми все робили разом. Нас вороги назвали «шалені», тепер вся армія України є «Шаленою зграєю». Перемога − це командна гра. Сьогодні найжорстокіша армія на цій планеті зупинена, але земля не визволена від цих орків. Нема сумнівів в нашій перемозі, але її треба досягти! Ця країна і цей народ гідні кращого життя!https://islam.in.ua/ua/novyny-u-*******/narodnym-geroyem-********-stav-chechenec-z-rosiyskym-gromadyanstvom#slideshow-4
Низкий поклон тебе Воин от всей Украины! Честь и Слава!
Тобто, він цим підвердив ваше припущення, яке ви чомусь адресували мені, а не вищезгаданому персонажу. Чи вам важливий лише прапорець, а не загальна суть дискусії?
или путинский идиотизм только движется к созданию этого "шедевра" геральдики?!
я 6 лет прожил в Закавказье.. Не передать воспоминаний..
Их самого вкусного, помню гранатовое вино, но название восстановить не могу..
это был шедевр!..
А где в Закавказье? Может в одном гастрономе портюшку брали? Не в Насосной или в Мингичауре?
и передвигался по всему Закавказью.. отец: военный Совет. армии..
и нас никто не спрашивал..
я был пиОнером в лагере "Новый Афон" .. оч веселое было время..
ссыль
85-ый Донецк 2- молокозавод. Всем по 20 лет. На кирзовых ботинках (гомнодава) надпись краской. На одном "Я домой" на втором "Они в пивную"
Мерси за комплеман. Это уже потом, по мужу.
Класно рамзанка з мокшан стєбеться!
А де Джохар Дудаєв , якого почитають у Европах ...