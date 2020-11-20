За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян. ФОТО

Глава Чечні Рамзан Кадиров під час візиту в дитячий центр обурився, що на стінах намальовані Тор і Капітан Америка. Він зажадав замінити їх "справжніми національними героями".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Дитячий центр Кадиров інспектував під час візиту в м.Курчалой. Побачивши на стінах зображення Месників, він обурився.

"Додайте фотографії наших справжніх героїв. У нас в історії релігії та народу є багато реальних героїв, з яких можна і потрібно брати приклад, а то думають, що тільки ці герої існують", - сказав Кадиров.

Тепер на місці Тора і Капітана Америки - портрети героїв Кавказької війни кінця XVIII-XIX століть, які воювали з росіянами: шейха Мансура, Бейбулата Таймієва, Байсангура Беноєвського.

Знайшлося місце серед чеченських супергероїв і для батька Рамзана Кадирова, Ахмата Кадирова - першого президента Чеченської республіки, муфтія Чеченської Республіки Ічкерія, який перейшов на сторону федеральної влади під час другої чеченської війни і був убитий у 2004 році за допомогою вибухового пристрою.







