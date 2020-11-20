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Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України. ФОТО

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 02

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 03


Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 04
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 05
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 06

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 07



Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 08

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 09
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 10

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба 11

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Топ коментарі
+70
Зачет...
все за что берется зеленая власть превращается в дерьмо
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20.11.2020 20:23
+49
Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба - Цензор.НЕТ 555
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20.11.2020 20:32
+45
А може повернути проект на доопрацювання та додати туди ще й цих? Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба - Цензор.НЕТ 7710
Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба - Цензор.НЕТ 2624
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20.11.2020 20:29
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ще одне . блін. "пупземлі"...ПНХ...
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21.11.2020 11:04 Відповісти
Спрашиваю в последний раз - Крым это Украина? А нах.. твое 21 хорошо. И так ватник, чей Крым?
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21.11.2020 11:07 Відповісти
йолопе...ти до якого класу попугаїв відносишся?
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21.11.2020 14:18 Відповісти
к вопросу "Чей Крым?" это не относится. Что может быть проще ответить, что Крым это территория Украины, временно оккупированная РФ. Или ты возражаешь?
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21.11.2020 15:20 Відповісти
коби ж ти, кацапчику, розумів українську мову, то до тебе давно би дійшло, як тебе гарно послали аж до самих до курил...для таких, як ти, бачив є курси на Дізєль-шоу...сходи повчи мову падло- не лінись...
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21.11.2020 15:50 Відповісти
То что ты освоил украинскую речь на уровне уличной торговки с Графской пристани еще не делает тебя украинцем. А вот то, что трусливо избегаешь ответа на простейший вопрос "Чей Крым" выдает твою мокшанскую принадлежность с потрохами. Оно и понятно- на нары не хочется. Так я тебе скажу еще раз: Крым - это Украина, твой путин - *****, а твоя раша - даже не параша, клоака
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21.11.2020 16:34 Відповісти
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4173
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20.11.2020 22:18 Відповісти
Cлід добавити шматок сала та звізду Давида.
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21.11.2020 15:06 Відповісти
Євреї сало не їдять, а звізда Давида буде в самий раз.
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21.11.2020 15:10 Відповісти
А чим ви пропонуєте потішити малоросів?
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21.11.2020 15:38 Відповісти
А малоросам "какаяразніца".
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21.11.2020 19:03 Відповісти
а где "кучерявая кукуруза"?
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23.11.2020 10:55 Відповісти
Той "ескіз-пабєдітєль" "Проект участвовал еще в конкурсе 1997 года, но тогда конкурс завершился ничем". Тоді комісія відкинула ті всі ескізи як невдалі. Але пройшло 13 років і до влади прийшов блазень-малорос "какаяразніца" і згадав про свого дружка, єврея Алєксєя Кохана.
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20.11.2020 22:28 Відповісти
Пасторіане, прекрасного вам у стрічку!

Десь скомунізділа про "герб".

ВІРШ!

"шо за *****? чому на лєнті знизу

нема вопше красивого девізу

якась звучна, красива, пишна фраза

латиною - "ми здєлали їх разом!"

де мантія підбита горностаєм?

на всіх гербах так - з дєтства пам'ятаю

архангел михаїл під козаком?

******* хтось автора по лобі молотком

а ця звіроподобная фігура

на льва похожа, але з манікюром -

по традиційних цінностях удар!

і я не поняв, де у нас кобзар

де соловейко, соняшник і жито

і хата де, соломою накрита?

одна калини гілочка нещасна...

переробити все потрібно, ясно?

хай держать щит аваков і єрмак

замість корони - блазенський ковпак

тризУб забрать - він розжига вражду

поставте квіточку або якусь звізду

колосся, молоток давайте й серп

і ******* красивий буде герб

чуть не забув - ще побажання в мене

покрасьте всю оту ***** в зелене"

[#vsuhomostatke](https://www.facebook.com/hashtag/vsuhomostatke?__eep__=6&__cft__[0]=AZXBA5PIfEqT23V4oG7nBJ2ITY--isvam73GMU90RWd95pJ-ugXcCdNuJP0b6vnwBEf6gQMl9DpyxD8ZdU3lfcPBV9wu3MMOGGBtMQPCblG5bwUHggwQEi_JlAVE15HoH4MHt3jgONYSOScY04pwaXoUFk1w8eo5Hv-0yDvi_uCKUw&__tn__=R]-R)
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20.11.2020 22:32 Відповісти
😂
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21.11.2020 00:59 Відповісти
Браво! Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 6072
Креатів геніалєн - автор маладєц (або КГ/АМ)
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21.11.2020 11:38 Відповісти
Пречудово !
Перша жаба - якраз те, що треба !
В яблучко !
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21.11.2020 00:32 Відповісти
З таким підходом до обрання герба, В.Дахно його вже давно намалював.

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 9763
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21.11.2020 00:59 Відповісти
Жабки - бімби! Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 7354 Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 2910
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21.11.2020 01:01 Відповісти
Маємо хороший лаконічний герб, всі його сприйняли та привикли до нього, але ні, треба якесь одоробало впарити.
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21.11.2020 03:21 Відповісти
Vitalii Chepynoga

trSdp22oan shorrsrrsedd ·

Я б на великий герб ше таке добавив. Шоб у архангела з рота нібито вилазять букви: «З новим годом!». А козак згори: «З Різдвом, будьте здорові!». А лев і собі: «Христос воскрес!»...

І по низу пустить якусь красіву ярку лєнту, і на ній написать: «Унадився журавель до бабиних конопель»...

Герб должен создавать позитивне настроєніє, святкове.

А так, - нормально. Єдине зауваження в мене до галицького Лева. Він чогось виглядить таким розстроєним, ніби в нього щойно балалайку відібрали...
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21.11.2020 06:37 Відповісти
ШО ПОПАЛО.
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21.11.2020 08:20 Відповісти
СУПЕР !!!!!!
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21.11.2020 09:30 Відповісти
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 9101
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21.11.2020 09:32 Відповісти
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4289
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21.11.2020 12:25 Відповісти
А мне нравится, лев который когда-то красовался в петлицах наших крестоносцев, ангел, который точно не поддерживает мультикультурализм и лгбт, козак, как символ борьбы с незаконными мигрантами иной веры и цвета кожи, а также как символ борьбы с богоизбранностью, ну и тризуб рюриковичей, как символ сопричастности к нордической культуре и наследия языческих традиций.
Можно было бы сделать лучше, но точно не при этой власти.
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21.11.2020 12:40 Відповісти
хрень какая то ...
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21.11.2020 13:20 Відповісти
Це не фотожаба, це проект великого герба, представлений на конкурсі.

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 6173
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21.11.2020 13:32 Відповісти
А причём тут до нас дохлая курица? Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 641
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21.11.2020 14:26 Відповісти
Це треба запитати у автора проекту.
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21.11.2020 14:53 Відповісти
А справа вверху на щите это символ Подляшья? Его ж у нас поляки отобрали еще в 1918. Слева погоня- символ Беларуси и литвинов- отсыл к временам княдения литвы на Волыни?
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21.11.2020 20:17 Відповісти
Все вірно.
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22.11.2020 14:22 Відповісти
Понравилась только первая картинка. Зачёт. Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4294 Каломойский с выпученными глазами в роли "льва"- это нечто. Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4294

А на четвёртой щит почему-то пустой. На заставке там есть какая-то баба (трудно разглядеть), а здесь пустой щит... Недоработочка. Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 6710
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21.11.2020 14:17 Відповісти
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 9401 кажуть це з ранніх робіт переможця.Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 6596
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21.11.2020 16:02 Відповісти
А це таки символ Зе влади Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 1601

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 5860
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21.11.2020 17:47 Відповісти
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 3783

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 9834
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21.11.2020 17:48 Відповісти
колорадські жуки порадували
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22.11.2020 18:12 Відповісти
То хрущі над вишнями!
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22.11.2020 22:48 Відповісти
Так Житомир или жидомер?
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 7658
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22.11.2020 23:00 Відповісти
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