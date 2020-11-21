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В обласному військовому госпіталі Львівщини стався вибух під час заправки киснем, - Садовий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Винниках Львівської області в обласному військовому госпіталі стався вибух під час заправки киснем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

"У Винниках нештатна ситуація з киснем в обласному військовому госпіталі. Попередньо, йдеться про вибух під час заправки. Кількох пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, треба терміново евакуювати в інші медзаклади. Серед пацієнтів є і важкі", - написав Садовий.

Пізніше він зазначив, що в госпіталі Винників "тимчасово немає можливості постачати кисень. Загалом у лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 із них у реанімації. 12 осіб везуть до 8-ї лікарні".

Читайте також: В Одесі розгорнуто мобільний госпіталь на базі лікарні, щоб підвести туди централізований кисень, - ОДА

В обласному військовому госпіталі Львівщини стався вибух під час заправки киснем, - Садовий 01
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Топ коментарі
+14


почєму? по качану...

Hellis@13Hellis_13 38 мин

тест ИФА в закупке стоит 2.5$. В самом грубом подсчете это 72 грн.
Но эта ниша отдана командой Зеленского на откуп в частные клиники.
Наценки и заработок частных клиник посчитайте сами.
Это заработок власти на смерти украинцев.
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21.11.2020 00:22
+12
медицинский концентратор кислорода стоит всего-то 1 тыс. долларов !
1 км Решетиловской дороги стоит 10 мил. долларов
______________________________________________________
Итого:1 км не нужной сейчас дороги стоят 10 000 концентраторов

10000 спасенных жизней за 1 км коррупционной дороги !
теперь понимаешь, что "Коррупция убивает"
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21.11.2020 03:02
+10
https://ballony.com.ua/kislorodnyj-ballon-i-maslo-vzryvnaya-moshh.html

Известно, что кислородный баллон и масло могут вступить в реакцию по причине присутствия окислителя, в большинстве случаев - это как В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода, - Садовый - Цензор.НЕТ 9564раз кислород. Взрыв может произойти не только в присутствие масла, но и множества других веществ, поэтому стоит быть крайне осмотрительным, транспортируя баллоны. Прежде всего, необходимо строго фиксировать надежность сосуда и его герметичность, так как во многом именно они обеспечивают безопасность перемещения. Взрыв кислородного баллона при контакте с маслом, пусть и небольшой силы, что скорее исключение, чем правило, вполне может привести к пожару, а в закрытом помещении или в автомобиле во время перевозки - это настоящая трагедия.
Взрыв может произойти из - за избыточного давления или неправильной температуры хранения, поэтому технику безопасности каждый должен знать назубок. Загрязненные металлические детали кислородного баллона тем же маслом или любыми другими смазочными жидкостями, могут стать причиной сначала возгорания, а затем и вполне ощутимого взрыва.Важно помнить для собственной безопасности прежде всего, что кислородный баллон и масло могут стать причиной самых сильных взрывов. Если транспортировку выполняет стажер, он должен знать, как взрывается кислородный баллон от масла и его необходимо сопровождать, чтобы исключить несчастные случаи. Особенно опасно соединение масел с кислородом, находящиеся одновременно под сильным давлением. Часто возникают взрывы кислородных баллонов при открытии вентиля, если руки или перчатки испачканы маслом. Именно поэтому в местах хранения подобных емкостей обязательно должна висеть, предупреждающая об опасности надпись. Если все требования и нормативы будут соблюдены, то и несчастных случаев на производстве или в других местах, где находятся кислородные баллоны, будет на порядок меньше. Многое зависит и от бдительности самих работников, от своевременной проверки и внимания к мелочам, которых, как показывает практика, в подобных делах быть не должно.
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21.11.2020 01:03
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Так само просто як можна убитися впавши стоячи на землі Якби не вибухало ніколи - про це б ніхто не говорив , а так усі правила безпеки написані кров"ю тих хто ходив до школи і свято вірив у непорушність законів фізики і хімії
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21.11.2020 01:24 Відповісти
Ваш сарказм відносно непорушності законів фізики і хімії не зрозумілий.
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21.11.2020 02:56 Відповісти
Це не сарказм , а констатація того що іноді все відбувається усупереч всім законам Ось кілька років тому багато хто посилався на "Будапештський меморандум" і на "великий договір між Україною та кацапією " І що , допомогли нам оті "нормативно -правові акти" ? Так і з киснем - він іноді вибухає сам вибухівкою не будучи і плювати О ДВА на наші закони
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21.11.2020 13:37 Відповісти
Зачем Вы оставили столько комментов? В школу ходили зря. Нужно повторить из курса физики устройство дизельного двигателя. Дело не только в кислороде и в масле, а в том что до редуктора в полном баллоне давление может достигать 150 атмосфер. При определенном стечении обстоятельств и рукожопости пользователей может произойти взрыв. Сначала маленький, который повредит вентиль, а потом, как повезет. Взрыв кислородного баллона не такая уж и редкость.
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21.11.2020 10:03 Відповісти
Vladimir Berbenets: "За это время намеренно и случайно нарушал технику безопасности."

Він з тих екпериментаторів, котрі вчаться лише на власних помилках. В обласному військовому госпіталі Львівщини стався вибух під час заправки киснем, - Садовий - Цензор.НЕТ 5533
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21.11.2020 11:57 Відповісти
Але ж везучий , якщо нас не обманює
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21.11.2020 13:39 Відповісти
столько комментов, потому что задолбали гуманитарии, не имевшие никогда дела с газами под давлением. пару минут погуглил- на канале у "зебры" ( разрушительное ранчо) он расстреливает кислородные баллоны из баррета калибром 12,7 и ничего. просто пшик. другой блогер "доктор дью " поливает этим самым кислородом масло прямо перед камерой. не горит кислород без топлива, никак.
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21.11.2020 14:20 Відповісти
А меня задолбали ПТУшники, которые изображают из себя технарей, но при этом ни физики, ни химии даже на уровне школы не знают. Ты в курсе, что Дятлов в Чернобыле тоже был уверен, что все знает? Но у него, в отличие от тебя, кроме опыта, был еще и солидный багаж теоретических знаний - не помогло. А в курсе, что если быть честным, а не жалеть пострадавших, то больше 90% производственных травм происходят по вине самих пострадавших из-за нарушений ТБ. И я тебе даже больше скажу: до несчастного случая все они тысячи раз делали так же.
Твои примеры лишь подтверждают, что у тебя базовых знаний ноль.
Почему должен взорваться баллон после выстрела? Кислород - окислитель. Но он не взрывается. Положи баллон в костер, обложи горючкой, а потом повтори эксперимент. Если кислород после выстрела попадет на горючку, то все получится - все просто.
Блогеры, которые пытаются поджечь масло струей кислорода при нулевом давлении тоже ничего, кроме смеха не вызывают (хотя здесь возможны варианты - добиться возгорания можно). И даже при размещении масла перед редуктором при полупустом баллоне у тебя не получится получить взрыв, но это не значит, что его не может быть.
Теперь по существу: Температура вспышки качественого масла выше 225 градусов (а вообще от 150 градусов). Тыц. https://hot-hatch.ru/raznoe/temperatura-vspyshki-mineralnogo-masla-temperatura-vspyshki-industrialnogo-masla-oils-globecore-ru.html#:~:text=%D0%95%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.
Как ты понял, это в воздухе при нормальном атмосферном давлении. В кислородной среде эта температура уменьшается в два раза. А еще эта температура сильно зависит от давления. Тыц. http://koi.tspu.ru/koi_books/arhipov/2str5.htm
В общем, для воспламенения масла, должен выполниться ряд условий: масло должно попасть в систему до редуктора желательно в распыленном виде, давления в баллоне должно хватить для воспламенения масла. А дальше очевидцы говорят, что от огня вентили плавятся. это утверждение я не проверял, но почему-то верю (С форума сварщиков). Тыц.
http://websvarka.ru/talk/topic/2243-kontakt-kisloroda-s-maslom/page-2

Я надеюсь, что ты все же за ум возьмешься и станешь нормальным отцом или дедом. Не испытывай судьбу. Все когда-нибудь бывает первый раз. Иногда первый становится последним. Правила безопасности написаны кровью - это реально так. В детстве взрывал все, что взрывается, а сейчас как-то по-другому отношусь к подобным вещам.
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22.11.2020 00:13 Відповісти
не кислородні, а для дайвінга, із стисненим повітрям, а не киснем.
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22.11.2020 09:16 Відповісти
Переходите на концентраторы....это дешевле и...безопаснее.
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21.11.2020 06:53 Відповісти
Я свою близьку людину лікував конкретно тому маю право Вам пояснити - концентратор це для середньої і легкої тяжкості перебігу оскільки забезпечує незначне збільшення відсотку кисню у суміші яку подає для ШВЛ потрібна киснева лінія , а самим ШВЛ регулюється відсоток кисню у суміші залежно від сатурації яка у нашому випадку падала до 25 усі думали що пиз#дець мірялися скільки часу протягне БОГ Є не допустив . І ви не хворійте !
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21.11.2020 13:46 Відповісти
Цього і треба було чекати, бо використання кисневого обладнання в лікарнях виросло на три порядки, а навченого персоналу немає, бо сантехніки працюють з кисневим облабнанням і це тільки перші дзвіночки будуть іще і гірші.
Жаль людей!!!
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21.11.2020 07:14 Відповісти
Позор ЗЕбільним вироДкам!! В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода, - Садовый - Цензор.НЕТ 4784
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21.11.2020 07:59 Відповісти
Обычная,ставшая ВСЕОБЩЕЙ безграмотность,халатность. Скорее всего использовались промасленный перчатки , инструмент или рядом с балонами ,техникой, их провозивших, были промаслянные тряпки. Для баллонов с кислородом нужна ТБ но УВЕРЕН ни один долбо...б( руководитель) перед перевозкой,подключением баллонов с кислородом не проводит инструктаж. Всеобщая безграмотность. Удивляюсь как ещё электричество и вода в дома подаётся? Кругом торгаши ( уже больше сети) и менчендайзеры "мобилок"). Деиндустриализация страны привела к полному отсутствию технологической дисциплины. Поэтому уже и газопроводы ( после подготовки,при сварке взрываются,как в Харьковской обл) и многое другое типа обычного подключения баллонов с кислородом.
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21.11.2020 08:19 Відповісти
До деіндустріалізації я б добавив дебілізацію
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21.11.2020 08:58 Відповісти
люди здесь тёмные, но их багато....сказали капля масла взорвалась, значит масло
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21.11.2020 08:53 Відповісти
Не капля масла. А кислород, плюс масло, плюс давление в 150 атм.
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21.11.2020 10:05 Відповісти
напишите уравнение хим.р плиз с количествами вступающих реагентов и ориентировочным тепловым эффектом... В обласному військовому госпіталі Львівщини стався вибух під час заправки киснем, - Садовий - Цензор.НЕТ 6144
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21.11.2020 10:10 Відповісти
Для того, чтобы знать, что масло при повышенном давлении в среде окислителя становится взрывоопасным, я должен помнить курс химии, который изучал более 20-ти лет назад? А как распадаются ядра урана тоже нужно знать, чтобы обосновать, что током убить может. Силы взрыва масла достаточно, чтобы раскурочить вентиль баллона. Это можно бы было оспорить, если бы эти самые баллоны довольно часто не взрывались.
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21.11.2020 10:17 Відповісти
1) Вибуху ІЗ ЗАЙМАННЯМ там не було. Під час заправки був розрив системи через технічний дефект - вже через 2 години подачу кисню відновили. 2) неадекватний МОРАЛЬНО Садовий в останній день перед 2 туром виборів взявся піаритися, і готовий робити це на трупах - формально він до розрулювання такої нештатної ситуації ВЗАГАЛІ не має стосунку - Госпіталь інвалідів війни і репресованих (саме так, а не військовий!) є установою ОБЛАСНОГО підпорядкування. дії при таких ситуаціях (евакуація) прописані в регламентах функціонування системи ОЗ і розрулюється через департамент ОЗ обласної адміністрації із залученням при необхідності міських установ. Медицина катастроф - "швидка" яка перевозить хворих, теж ОБЛАСНА установа. Думка мера в такій ситуації НІКОГО не цікавить, він жодним боком там на фіг не потрібний! Огидний піар на людському горі
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21.11.2020 14:55 Відповісти
Видел как-то, что после открытия кислородного баллона внезапно на соединении с редуктором произошло возгорание нестандартной прокладки, сварщик подбежал и закрыл баллон.
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21.11.2020 15:54 Відповісти
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