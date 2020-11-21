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Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Донецькій області у жителя Волновахи поліцейські вилучили марихуани приблизно на один мільйон гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція 01

За словами 38-річного фігуранта, навесні він придбав насіння конопель через інтернет. Потім вирощував наркотичні рослини на своїй присадибній ділянці з використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. Отриманий "урожай" планував збувати наркозалежним.

Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція 02

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Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція 03

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція 04

Дивіться також: Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

За незаконні дії фігуранту загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
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Топ коментарі
+18
Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1299
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21.11.2020 13:17
+12
завжди Україна трималась на землеробах!
честь і слава вам, скромні трудівники полів!
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21.11.2020 13:18
+12
Конец года и мусора начали бегать искать как бы закрыть *раскрываемость*. Украина не Европа разве? Почему во всех странах уже разрешено а у нас считается чуть ли не терроризмом? Когда уже легализуют етот бурьян чтобы мусора не х*** занимались а ловили настоящих преступников и убийц?
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21.11.2020 13:29
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а в Америке был бы успешный бизнесьмен Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 344
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21.11.2020 13:13 Відповісти
Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1299
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21.11.2020 13:17 Відповісти
Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4015
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21.11.2020 13:20 Відповісти
в Америке бы его менты потащили в буцегарню за продажу без лицензии и не уплату налогов Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7330
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21.11.2020 13:23 Відповісти
Нема у вас ментів. Копи - є. Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3536
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21.11.2020 14:35 Відповісти
спалився москаль Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5018
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21.11.2020 14:40 Відповісти
Виконував держзамовлення блазня... Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3172
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21.11.2020 13:16 Відповісти
Это он сам сказал что планировал сбывать наркозависмым...или менты придумали?
Если сам то он идиот...если менты то он рассмеется им в лицо и скажет что выращивал для себя...
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21.11.2020 13:16 Відповісти
"для себе", якщо не помиляюсь, до 9 рослин..далі таке вже не проходить..
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21.11.2020 13:19 Відповісти
а если много попугаев держать?чем их прокормить?
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21.11.2020 13:23 Відповісти
ага..і коропів у ставку.. Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1108
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21.11.2020 13:25 Відповісти
і курочек, і гусочек...
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21.11.2020 13:46 Відповісти
Та да, бредятина чел сам себе срок накручивает. Где сбыт?
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21.11.2020 13:21 Відповісти
менти в нього трошки купили на пробу, от і збут
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21.11.2020 13:44 Відповісти
во-во......адвокаты говорят, что легче всего защищать неграмотных глухонемых!
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21.11.2020 13:47 Відповісти
Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9633
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21.11.2020 13:23 Відповісти
Ты еще вспомни что раньше люди умели разжигать огонь с помощью двух палок а сейчас далеко не каждый разожжет огонь с помощью зажигалки чтобы пожарить шашлык
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21.11.2020 13:31 Відповісти
Ты ещё напиши что раньше люди умели по 12 детей стругать а сейчас
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21.11.2020 14:43 Відповісти
завжди Україна трималась на землеробах!
честь і слава вам, скромні трудівники полів!
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21.11.2020 13:18 Відповісти
Молодец, чо
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21.11.2020 13:19 Відповісти
Если бы у него был диплом агрария, то ничего бы он не вырастил... Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8712
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21.11.2020 13:19 Відповісти
Это что, реклама?
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21.11.2020 13:21 Відповісти
Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6972
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21.11.2020 13:26 Відповісти
Конец года и мусора начали бегать искать как бы закрыть *раскрываемость*. Украина не Европа разве? Почему во всех странах уже разрешено а у нас считается чуть ли не терроризмом? Когда уже легализуют етот бурьян чтобы мусора не х*** занимались а ловили настоящих преступников и убийц?
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21.11.2020 13:29 Відповісти
наркоту та проституцію давно потрібно легалізувати та впорядкувати.
Те саме стосується зброї, самозахисту та власності
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22.11.2020 13:18 Відповісти
І що? Хто є постраждалим від цих "злочинців"?
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21.11.2020 13:30 Відповісти
Как кто? Сами мусора постраждали и Аваков, которым ети землеробы сбили цену на наркоту. У меня сосед раньше был нариком безработным а пару лет назад у меня шапка на голове поднялась когда увидел возле его дома новенький полицейский Митсубиши и узнал что он теперь работает в новой рехвормированной палиции.
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21.11.2020 13:34 Відповісти
Государство страдает - меньше воттки раскупают.
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21.11.2020 13:35 Відповісти
сам "злочинець"
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21.11.2020 13:42 Відповісти
Все время поражаюсь как мусора с высокой точностью барыг на глаз определяют вес и оптовые и розничные цены наркотиков. А так же их качество. Как будто они не первый год в етом бизнесе работают Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 385
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21.11.2020 13:46 Відповісти
шишки что в коробках кажись не сгорят...
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21.11.2020 13:53 Відповісти
и не только шишки. Вон на второй фотке мусор в спортивках и ******* уже ветку за угол потащил...
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21.11.2020 13:55 Відповісти
добрий врожай, ментам сподобалось
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21.11.2020 13:41 Відповісти
Почув що зелень хоче легалізувати коноплю. Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3781
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21.11.2020 13:52 Відповісти
перестарался... поторопился)))) наверное на 5 вопросов честно отвечал))))
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21.11.2020 14:09 Відповісти
Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9469
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21.11.2020 14:13 Відповісти
Ачётакова? А ничё! Юний данєцкій натураліст патамушта Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6323
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21.11.2020 14:04 Відповісти
***
сколько не выращивал помидоры - все конопля получалась
семена подвели))))
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21.11.2020 14:10 Відповісти
Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2044 так и писать в объяснении...- не все же специалисты аграрии...- что продали - то и посадил...
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21.11.2020 14:12 Відповісти
так його не стільки за вирощування взяли скільки за розповсюдження )))
А тут вже не поясниш, що то помідори
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22.11.2020 13:14 Відповісти
ход мыслей и действий - на 5-ть....- исполнение на....- ему срочно нужно обращаться к зЭле.... Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 151
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21.11.2020 14:11 Відповісти
В моем детстве конопля годами и километрами росла прямо на вАде под деревьями вместо сорняка. И она на фуй никому не нужна была, кроме нескольких местных бандитов после зоны. А сейчас малолетние идиоты со смартфонами то за зелёных голосуют то коноплю жрут. или наоборот.
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21.11.2020 14:11 Відповісти
Тоді і ;крокодида: не було.
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21.11.2020 15:02 Відповісти
В таких загнивающих странах как США, Канада, Голландия и тд уже давно легалайз. Но на Украине лучше водочку пейте и Зелю слушайте
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21.11.2020 14:13 Відповісти
в Україні ... сер ...
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21.11.2020 14:38 Відповісти
Фермер ... однако ...
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21.11.2020 14:37 Відповісти
Слава Труду!
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21.11.2020 14:44 Відповісти
Когда де мы наконц эволюцианируем до легалайза и прекратим этот бред.
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21.11.2020 14:57 Відповісти
В Советской Украине ? Никогда ! Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5112 Сколько ни стреляй , и сколько тварей поганых кацапских на Восточном фронте не убивай.......
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21.11.2020 22:43 Відповісти
Якщо збирався штовхати на окуповану територію- нагородити.
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21.11.2020 15:00 Відповісти
гарний агроном!
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21.11.2020 15:29 Відповісти
А хто кришував заслуженого аграрія?
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21.11.2020 16:31 Відповісти
Опять менты конкурентов душат. Ну не устраивает их когда кто то еще их товаром торгует.
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21.11.2020 19:34 Відповісти
Ну когда уже начнут за такое расстреливать вместе с семьями на глазах у маленьких детей ? Детей маленьких (если есть конечно ) заставлять смотреть на это - а потом сжигать ! Вот тогда будет порядок ! Только так на корню можно поменять что то в Государстве ! Именно из за попустительства Государства в этой отрасли, уже 30 (!!) лет РОДИНА не может стать Европейской страной ! Именно из за этого что не дают за грам травы в кармане 15 лет строгих особых лагерей , и расстрел всей семьи в стране беды такие и такой произвол чиновников и милиции. Именно из за тех кто курит коноплю Украина не может вылезти из ямы мировой клоаки бедных государств, и будет всегда "банановой республикой" !!! Только Расстрелы Вака! Вака! Вака!
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21.11.2020 22:40 Відповісти
За вирощування коноплі - 10 років, а за вбивство 5-річної дитини мусорами - нічого
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22.11.2020 13:12 Відповісти
жаль пацана такой статтап запороли Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3968
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22.11.2020 18:52 Відповісти
 
 