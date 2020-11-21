Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Донецькій області у жителя Волновахи поліцейські вилучили марихуани приблизно на один мільйон гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За словами 38-річного фігуранта, навесні він придбав насіння конопель через інтернет. Потім вирощував наркотичні рослини на своїй присадибній ділянці з використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. Отриманий "урожай" планував збувати наркозалежним.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.
За незаконні дії фігуранту загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Если сам то он идиот...если менты то он рассмеется им в лицо и скажет что выращивал для себя...
честь і слава вам, скромні трудівники полів!
Те саме стосується зброї, самозахисту та власності
сколько не выращивал помидоры - все конопля получалась
семена подвели))))
А тут вже не поясниш, що то помідори
строгихособых лагерей , и расстрел всей семьи в стране беды такие и такой произвол чиновников и милиции. Именно из за тех кто курит коноплю Украина не может вылезти из ямы мировой клоаки бедных государств, и будет всегда "банановой республикой" !!! Только Расстрелы Вака! Вака! Вака!