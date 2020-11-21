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Житомир (399) нагорода (1102) Десантно-штурмові війська (173)

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

21 листопада, з нагоди святкування Дня Десантно-штурмової військ, у Житомирі, на території Командування ДШВ ЗСУ, відбулися урочистості, під час яких десантників відзначили державними та відомчими нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 01

Розпочався захід із виносу бойового прапора військової частини.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 02

У своєму виступі командувач Десантно-штурмових військ генерал-лейтенант Євген Мойсюк зазначив, що "сьогодні Десантно-штурмові війська є одним із найбільш мобільних і боєздатних компонентів української армії, який спроможний виконувати широкий спектр завдань в умовах складної обстановки".

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 03

Дивіться також: Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 04

Під час мітингу хвилиною мовчання вшанували полеглих бойових побратимів, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 05

Під час урочистостей командувач нагородив військовослужбовці ДШВ державними нагородами - бойовими орденами "Богдана Хмельницького" і "За мужність", а також відомчими нагородами та цінними подарунками.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 06
У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 07

Дивіться також: Командування Десантно-штурмових військ висловило співчуття у зв'язку із загибеллю старшини Артема Бондаренка. ФОТО

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 08

Після завершення заходу, керівний склад Командування ДШВ ЗСУ відвідав Смолянське військове кладовище. Там військовослужбовці поклали квіти до могил полеглих воїнів-десантників.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 09
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Топ коментарі
+18
В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ - Цензор.НЕТ 256
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21.11.2020 15:09
+8
Спасибо мужики,здоровья вам,удачи,службы-без потерь.За ВДВ.
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21.11.2020 15:41
+2
Не неси пургу, недоумок. Нагороджувати є кого в є за що.Тобі цього не зрозуміти, малорос.
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21.11.2020 15:31
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Не неси пургу, недоумок. Нагороджувати є кого в є за що.Тобі цього не зрозуміти, малорос.
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21.11.2020 15:31 Відповісти
В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ - Цензор.НЕТ 256
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21.11.2020 15:09 Відповісти
плац просто пипец и бараки с деревянными рамами в окнах тоже..
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21.11.2020 15:23 Відповісти
А, до чого екологічні рами?. Невже дерево- це погано?
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21.11.2020 15:33 Відповісти
где же вы бараки увидели? езжайте на Росию - вот там бараки так бараки!
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21.11.2020 16:25 Відповісти
Ти ідіот? З якого ти крижополя? Дерев'яні рами, якщо вони в нормальному стані,це якраз круто в порівнянні з пластиковим лайном.Ти ще скажи, що ламінат краще, ніж натуральне дерево,а каркас краще, ніж цегла чи камінь...

До чого там пластикові рами? Там трасса проходить, що потрібен вакуум та шумопоглинання, чи що?
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22.11.2020 14:44 Відповісти
ишак ты, **** ты про эти рамы целую пояснительную записку написал?...я тебе толкую в целом, про непрезентабельный вид одной из лучших боевых частей Украины..плац кривой, админздания с шиферной крышей и т. д.... а ты в эти рамы уперся, чертило...
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22.11.2020 15:35 Відповісти
кацапсина,срань лапотная из барака на паРаше,ты жидко сливаешься.))
с рам теперь перескочил на шифер, убогое ты говно...

А в целом ты мудак,это если отвлечься от рам и шифера.)
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22.11.2020 17:34 Відповісти
сыкло, сидящее в впн-браузере, не пиши мне больше - ты в игноре порохоботище убогое, ставящее себе же лайки за свои некчёмные высеры..
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22.11.2020 17:50 Відповісти
чмо лапотное,********* убогая,зачем ты жрёшь дерьмо?)
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23.11.2020 00:06 Відповісти
Спасибо мужики,здоровья вам,удачи,службы-без потерь.За ВДВ.
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21.11.2020 15:41 Відповісти
Пісня в подарунок:
https://m.youtube.com/watch?v=ESMPMefNi38
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21.11.2020 16:16 Відповісти
Вітаю, хлопці !
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22.11.2020 03:39 Відповісти
Вам письмо.
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23.11.2020 19:54 Відповісти
Де срана шмаркля-уклоніст? Де гівнокомандуючий з Кривого Рогу?
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22.11.2020 14:46 Відповісти
 
 