У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
21 листопада, з нагоди святкування Дня Десантно-штурмової військ, у Житомирі, на території Командування ДШВ ЗСУ, відбулися урочистості, під час яких десантників відзначили державними та відомчими нагородами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Розпочався захід із виносу бойового прапора військової частини.
У своєму виступі командувач Десантно-штурмових військ генерал-лейтенант Євген Мойсюк зазначив, що "сьогодні Десантно-штурмові війська є одним із найбільш мобільних і боєздатних компонентів української армії, який спроможний виконувати широкий спектр завдань в умовах складної обстановки".
Під час мітингу хвилиною мовчання вшанували полеглих бойових побратимів, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Під час урочистостей командувач нагородив військовослужбовці ДШВ державними нагородами - бойовими орденами "Богдана Хмельницького" і "За мужність", а також відомчими нагородами та цінними подарунками.
Після завершення заходу, керівний склад Командування ДШВ ЗСУ відвідав Смолянське військове кладовище. Там військовослужбовці поклали квіти до могил полеглих воїнів-десантників.
Будь ласка, зачекайте...
До чого там пластикові рами? Там трасса проходить, що потрібен вакуум та шумопоглинання, чи що?
с рам теперь перескочил на шифер, убогое ты говно...
А в целом ты мудак,это если отвлечься от рам и шифера.)
https://m.youtube.com/watch?v=ESMPMefNi38