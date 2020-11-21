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Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Командування Об'єднаними силами ЗСУ привітало українських десантників з Днем десантно-штурмових військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

З привітанням до підрозділів ДШВ звернувся командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також тимчасово виконуючий обов’язки Командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак відвідав підрозділи ДШВ, особовий склад яких наразі виконує бойові задання у районі проведення Операції об’єднаних сил та привітав десантників зі святом.

Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 01
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 02
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 03
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 04

Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв-десантників. Потім із нагоди свята генерал-майор Віктор Ганущак нагородив десятки військовослужбовців відзнаками Операції об’єднаних сил та подякував їм за сумлінну військову службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 05
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 06
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 07
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 08
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 09
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Топ коментарі
+20
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 8452

ю
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21.11.2020 18:48
+12
Всех причастных...с праздником!
Крепкого здоровья...стальных нервов....и меткого глаза!
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21.11.2020 18:51
+4
Вітаю ДШВ!
P.S. Несвяткове: коли Військо вже відмовиться від цього прусько-совкового "стройового кроку"?
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21.11.2020 19:01
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Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 8452

ю
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21.11.2020 18:48 Відповісти
Медальки це добре, але гроші і квартири це краще!
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21.11.2020 19:40 Відповісти
Всех причастных...с праздником!
Крепкого здоровья...стальных нервов....и меткого глаза!
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21.11.2020 18:51 Відповісти
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 9660Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 8693
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21.11.2020 18:57 Відповісти
Вітаю ДШВ!
P.S. Несвяткове: коли Військо вже відмовиться від цього прусько-совкового "стройового кроку"?
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21.11.2020 19:01 Відповісти
А з чого воно русье-совкове???
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22.11.2020 10:46 Відповісти
Читайте уважніше: прусько-совковий.
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22.11.2020 13:17 Відповісти
Ні порохоботи ні кацапи не поздоровляють.
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21.11.2020 23:47 Відповісти
Рило вмий, непорозумiння пiвневе! Тобi, лайно диванне, нагадати, хто марун ввiв, чи про партiйну принадлежнiсть Забродського?!!! Дрочи далi, миша!
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22.11.2020 10:45 Відповісти
Де срана шмаркля-уклоніст? Де гівнокомандуючий з Кривого Рогу?
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22.11.2020 14:49 Відповісти
гаражи какие-то... Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 7496 когда же мы начнем финансувать армию должным образом...
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22.11.2020 17:37 Відповісти
 
 