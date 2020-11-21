УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11476 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новини
8 449 28
Київ (13835) маршрутки (290) пожежа (3742) ДСНС (4458)

Маршрутка згоріла біля метро "Академмістечко" в Києві, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві біля станції метро "Академмістечко" згоріла маршрутка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Маршрутка згоріла біля метро Академмістечко в Києві, - ДСНС 01

21 листопада, о 17:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на просп. Академіка Паладіна біля станції метрополітену "Академмістечко", що у Святошинському районі столиці, горить маршрутне таксі.

До місця виклику було направлено рятувальників 9–ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, займання сталося, коли маршрутне таксі стояло біля зупинки та водій очікував на пасажирів. Тож, в цей час у транспортному засобі крім водія нікого не було. Водій, побачивши полум`я, самостійно покинув марштуртку.

О 17:21 пожежу було локалізовано, а о 17:35 – ліквідовано.

Внаслідок займання в транспортний засіб згорів повністю.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

На щастя, ніхто не постраждав
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Маршрутки це ганьба України
показати весь коментар
21.11.2020 19:35
+5
Если 72% проголосовало за клоуна-наркомана который помог Бене вывести ворованные деньги из Привата то о какой ответственности ты говоришь? Народу вобще корупция интересна только в том плане что они в ней не участвуют. А коорупционеррам они просто завидуют!
показати весь коментар
21.11.2020 19:59
+2
Есть! За проукраинскую позицию при новий влади!
показати весь коментар
21.11.2020 19:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маршрутки це ганьба України
показати весь коментар
21.11.2020 19:35 Відповісти
Это ещё евроблях не разрешили завозить! Не маршутки ганьба а ганьба что нету ответственности за инцинденты с маршутками! Вот когда лишали бы за такое лицензии тогда был бы порядок!
показати весь коментар
21.11.2020 19:38 Відповісти
А хіба в нас хоча б за щось є відповідальність?!
показати весь коментар
21.11.2020 19:52 Відповісти
Есть! За проукраинскую позицию при новий влади!
показати весь коментар
21.11.2020 19:56 Відповісти
Если 72% проголосовало за клоуна-наркомана который помог Бене вывести ворованные деньги из Привата то о какой ответственности ты говоришь? Народу вобще корупция интересна только в том плане что они в ней не участвуют. А коорупционеррам они просто завидуют!
показати весь коментар
21.11.2020 19:59 Відповісти
На привеликий жаль в 73(46)% випадків це так(
показати весь коментар
21.11.2020 21:16 Відповісти
закони ганьба - порошенко заборонив завозити автобуси Мерседеси
показати весь коментар
21.11.2020 20:59 Відповісти
Які дозволив?
Дайте вичерпну відповідь!
Пердіж типу - гарним автобусам зась, а поганим добро не сприймаю!
АргУменти в студію)
показати весь коментар
21.11.2020 21:19 Відповісти
Скоріш всього не заплатили кому потрібно.. там ще після майдану було поділено: 50 грн. З маршрутки в день, плюс за стоянку, плюс за чергу... Крім того платили місячні платежі.... Хто не погоджувався, стріляли, спалюаали..
показати весь коментар
21.11.2020 21:53 Відповісти
Камеры Авакова это позор Украины. пусть ставят камеры с суперразрешением, создают базу лиц, и идентифицируют водителя, а не владельца автомобиля. А сейчас штрафы, которые приходят владельцу ТС, за превышение скорости, зафиксированные в автоматическом режиме - это как сын отвечает за преступления отца, против всех Конституционных норм и Законов. И ведь техническая возможность реализовать распознавание лиц водителей есть, более того, уже нынешние камеры должны обеспечивать такую возможность, и не исключено, что полиция отслеживает перемещение оппозиционных политиков и неугодных журналистов именно так, Пришла пора создать ТСК по этим камерам автоматической фиксации
показати весь коментар
21.11.2020 22:00 Відповісти
тем более, что морда лица каждого заносится в базу МВД в СЦ при любых выдачах любых разрешительных документов
показати весь коментар
21.11.2020 22:03 Відповісти
Это не маршрутки, это скотовозки
показати весь коментар
22.11.2020 08:13 Відповісти
Водитель увидев пламя покинул автомобиль

Правильно зробив .
показати весь коментар
21.11.2020 19:36 Відповісти
не в тему...зетитушня за деньги ЗеЯнелоха опять едут к Пороху....день второй...
показати весь коментар
21.11.2020 19:41 Відповісти
Не в тему,это точно.Напомнило старый анектод: "А я всегда о ней думаю..."
показати весь коментар
21.11.2020 19:56 Відповісти
Фото какое-то постановочное. В СССР не было столько личных автомобилей. Если бы стояли самосвалы и трактора тогда я бы может и поверил!
показати весь коментар
21.11.2020 20:01 Відповісти
Фотошоп голимый, машины вплотную "стоят".
показати весь коментар
21.11.2020 20:28 Відповісти
Конечная остановка. Перекур!
показати весь коментар
21.11.2020 20:16 Відповісти
вай! вэй! вах !
показати весь коментар
21.11.2020 20:21 Відповісти
На куй донбасс.. это как коронавирус государству навсегда.. попросятся - проведём референдум - примем.. дадим лопату и копайте, ипал я вас десятилетиеми востанавливать и лечить...
показати весь коментар
21.11.2020 20:40 Відповісти
Ці гроби для людей, які підтримуються владою скоро почнуть горіти З ЛЮДЬМИ! Ці гроби, ці скотовозки треба прибрати взагалі з доріг, аби уникнути подальшої смерті людей...
показати весь коментар
21.11.2020 23:53 Відповісти
 
 