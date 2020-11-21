Маршрутка згоріла біля метро "Академмістечко" в Києві, - ДСНС. ФОТО

У Києві біля станції метро "Академмістечко" згоріла маршрутка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

21 листопада, о 17:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на просп. Академіка Паладіна біля станції метрополітену "Академмістечко", що у Святошинському районі столиці, горить маршрутне таксі.



До місця виклику було направлено рятувальників 9–ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, займання сталося, коли маршрутне таксі стояло біля зупинки та водій очікував на пасажирів. Тож, в цей час у транспортному засобі крім водія нікого не було. Водій, побачивши полум`я, самостійно покинув марштуртку.



О 17:21 пожежу було локалізовано, а о 17:35 – ліквідовано.



Внаслідок займання в транспортний засіб згорів повністю.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.



На щастя, ніхто не постраждав