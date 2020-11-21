Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Увечері 21 листопада кияни пройшлися Алеєю Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Після завершення ходи відслужили молебень у пам'ять про загиблих біля тимчасового меморіалу Героям Небесної Сотні.
День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.
Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).
Зазначимо, що це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів експрезидента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня. Однак у 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.
Будь ласка, зачекайте...
Так, це дійсно «Ой ***** ліл». (с)
Из-за коронавируса львовянка начала изготавливать средневековые маски
Дизайнер Анастасия Марковская из Львова делает средневековые маски чумных докторов. Изготавливать их начала под влиянием распространения по планете коронавируса.
«Идея сшить маску чумного врача у меня была уже давно, но все как-то не складывалось. Почему-то в моем воображении это должна была быть именно зеркальная маска. А здесь убирала дома, нашла у себя зеркальную кожу, карантин, тотальное распространение коронавируса - и поняла, что время пришло. Зеркальная маска была первой. Выставила ее фото в соцсети, многие захотели себе тоже такие маски», - рассказывает девушка.
На днях она вместе с друзьями устроила небольшую прогулку по городу в масках чумных докторов. Для редких прохожих это стало настоящей аттракцией во время карантина. Люди фотографировались и интересовались, где можно получить такую маску.
Хоча є припущення, що першого разу нарід спонтанно звільнить кілька квадратних метрів для такого моторошного пасажира
Оце дійсно несмак - треба ж було хоча б частину гардеробу зробити чорною. Поєднання червоного і чорного це ж одне із найбільш sexy поєднань ))
++++++++++++++++++
Що ж, пропоную ще висловити з дев'ятого поверху презирство до гравітації. А також до електричної фізики - ось навіть девайс є за три бакси, перехідник "пальці - розетка".
Може, сер Дарвін премію дасть...
Королева . Народ очень сильно деградировал и тут вся проблема . Менять менталитет у народа надо с быдло- совдеповского на европейско- человеческий
Це також масовка, яку Порошенко проплапив?
показательно расстрелятьпосадить (два - три раза подряд 4 года у власти \ в судах, 2 года сидишь и ждешь пока тебя проверяют последователи, и два года чисто для профилактики). в Грузии вон министра на семь лет посадили за убеждения, - уважаемый человек правда не полный эксперимент - следующих не посадили, не хотят.
Смерть російським окупантам!
Им вирус ни по чём.
Ти до кого звертаєшся?
До как-цапів?
Їм однаково, вони тебе не читають.
Слава Героям.
Їм вірус до сраки.
Так лучше?
Приблизно так я бачу срачі бавовни між собою
Стосовно цих "промакашок" двох - то вони так символизують одного дЭбыла за двома акками) Це один і той кацапо гной - типа їх багато....