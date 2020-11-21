Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням. ФОТОрепортаж

Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу "Підліткам про головне", в якій серед чинників виникнення гомосексуальності називають "неправильно орієнтоване сімейне виховання" і "вплив масмедіа".

Про це в фейсбуці написав український видавець і книжковий дизайнер Ілля Стронґовський, передає Цензор.НЕТ. Він також вказав, що фото відповідного розділу опублікувало "Книжкове море".

"Виникнення пристрасті до своєї статі може бути викликано різними факторами: неправильно орієнтованим сімейним вихованням, проблемами в спілкуванні з батьками, власними комплексами, страхами, непрямим або прямим впливом масмедіа", - цитує Стронґовський.

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Голова правозахисної організації "Інсайт" Олена Шевченко в коментарі hromadske зазначила, що здивована викладеної в книзі "Підліткам про головне" інформацією.

"Ми плануємо звернутися у видавництво і запитати напряму, чому там видали таку книгу", — розповіла вона. Правозахисники планують також звертатися до інституцій, де працюють автори, щоб дізнатися, чи викладають вони і що саме.

Голова видавництва "Абабагаламага" Іван Малкович у розмові з нами сказав, що не чув про дискусію щодо книги "Підліткам про головне". Він додав, що впевнений у кваліфікації авторів, які є професорами й "читають лекції по всьому світу".

Пізніше Іван Малкович надав фото інших сторінок книги, де також розповідається про гомосексуальність.





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"Загалом це питання всебічно висвітлено на семи сторінках. Я ж казав про вирваний контекст. Мабуть, люди або упереджені, або читають методом "біг-пес-через-овес"...", — вважає видавець.

Відповідно до анотації книги на сайті "Абабагаламага", авторками "Підліткам про головне" є Оксана Ромащенко, Марлена Буш та Світлана Возіанова — "троє відомих спеціалістів — докторів наук, провідних фахівчинь у галузі фізіології, сексопатології та дерматовенерології".