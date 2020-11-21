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Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу "Підліткам про головне", в якій серед чинників виникнення гомосексуальності називають "неправильно орієнтоване сімейне виховання" і "вплив масмедіа".

Про це в фейсбуці написав український видавець і книжковий дизайнер Ілля Стронґовський, передає Цензор.НЕТ. Він також вказав, що фото відповідного розділу опублікувало "Книжкове море".

Видавництво Абабагаламага випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням 01

"Виникнення пристрасті до своєї статі може бути викликано різними факторами: неправильно орієнтованим сімейним вихованням, проблемами в спілкуванні з батьками, власними комплексами, страхами, непрямим або прямим впливом масмедіа", - цитує Стронґовський.

Видавництво Абабагаламага випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням 02

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Голова правозахисної організації "Інсайт" Олена Шевченко в коментарі hromadske зазначила, що здивована викладеної в книзі "Підліткам про головне" інформацією.

"Ми плануємо звернутися у видавництво і запитати напряму, чому там видали таку книгу", — розповіла вона. Правозахисники планують також звертатися до інституцій, де працюють автори, щоб дізнатися, чи викладають вони і що саме.

Голова видавництва "Абабагаламага" Іван Малкович у розмові з нами сказав, що не чув про дискусію щодо книги "Підліткам про головне". Він додав, що впевнений у кваліфікації авторів, які є професорами й "читають лекції по всьому світу".

Пізніше Іван Малкович надав фото інших сторінок книги, де також розповідається про гомосексуальність.

Видавництво Абабагаламага випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням 03
Видавництво Абабагаламага випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням 04

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"Загалом це питання всебічно висвітлено на семи сторінках. Я ж казав про вирваний контекст. Мабуть, люди або упереджені, або читають методом "біг-пес-через-овес"...", — вважає видавець.

Відповідно до анотації книги на сайті "Абабагаламага", авторками "Підліткам про головне" є Оксана Ромащенко, Марлена Буш та Світлана Возіанова — "троє відомих спеціалістів — докторів наук, провідних фахівчинь у галузі фізіології, сексопатології та дерматовенерології".
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Топ коментарі
+30
Оскільки останнім часом ЛГБТ-спільнота (меншість наразі) нав'язує політкоректність щодо себе, то скоро гетеросексуали будуть мати проблеми на кшталт цього... Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказані проблеми з вихованням - Цензор.НЕТ 15
Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказані проблеми з вихованням - Цензор.НЕТ 2221
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21.11.2020 23:36
+20
Ну и что неправильного написало Абабагаламага? Все четко и верно сказала.
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21.11.2020 22:51
+16
А что ж это Шевченко не сказала, что самое большое объединение лгбт в Америке уже написало письмо Байдену с требованием закрыть и запретить все христианские школы? Как эти педики достали со своей пропагандой.
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21.11.2020 22:57
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Ну как что, напрягите соображалку вы же фройд, немецкий еврей, ум в квадрате, если гомофобы - латентные п*дорасы, то гей-защитники - латентные фашисты с подавленной нетерпимостью))
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22.11.2020 18:13 Відповісти
Порохоботы забыли про Зеленского и говорят про гомосеков.Совпадение?
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22.11.2020 13:28 Відповісти
вот нафих оно детям надо???
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22.11.2020 09:06 Відповісти
Доктор Фрейд ,Вы пользуетесь ником действительно очень умного ,человека а несёте чушь гомофобную ,отрицая природу человека , хотите вы этого или нет ,но людей с не традиционной ориентацией около 10% , Вы предлогает их всех убить или личить ? Но при этом запретить Чайковского , Queen ,и т.д. Каждый раз человечество наступает на грабли охотясь за ведьмами 🤫🤦
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22.11.2020 09:39 Відповісти
Їх не треба ні вбивати ні лікувати, як ви пропонуєте. Вони просто є між нами. Потрібно бути толерантним.
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22.11.2020 09:52 Відповісти
Так, я згоден, що людей не треба дискримінувати. Але до якої межі ми повинні бути толерантними? Нехай просто між нами живуть? Не проблема! А от сама організація ЛГБТ, яка починає дискримінувати гетеросексуалістів, як бути з нею? Сьогодні в Україні вона малочисельна і тому виступає в ролі такого скромного просвітника і відстоювача прав бідних нетрадиційних меншин, а от в Сполучених Штатах, де їх багато, вони зовсім не скромні, показують зуби: вони посягають на свободу совісті. Недавно вони звернулися до новообраного президента Джозефа Байдена з вимогою позбавляти акредитації християнські навчальні заклади, які не підтримують ЛГБТ і їхню пропаганду https://sobor.com.ua/news/v-ssha-*********-grupa-lgbt . По суті справи, це вимога переписати Біблію взагалі. Але зробити це - означає відмовитися вважати Біблію Словом Божим. А це призведе до того, що можна руйнувати і інши принципи закладені в ній. "Не вбивай!" - а чому ні? Раз це не повеління Бога, то значить можна, якщо дуже ненавидиш. "Не кради!" - а якщо дуже хочеться мати те, що в сусіда?... і т.д. Ми будемо відстоювати принципи Божі. Будете нас переслідувати, кидади до в'язниці, вбивати? То християни вже це проходили протягом двох тисячоліть. Тоді про яку цивілізацію ви говорите, про які права людини?...
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23.11.2020 10:28 Відповісти
Я прихильник гормональної теорії гомосексуалізму.
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22.11.2020 09:57 Відповісти
У жінок гормон прогестрол, у чоловіків гормон тестостерон у гоміків що!? Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням - Цензор.НЕТ 7531
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22.11.2020 10:41 Відповісти
У кожної жінки є невелика частка чоловічих гормонів. Відповідно у кожного чоловіка - частка жіночих. Але таксистам і перукарям це необов`язково знати.
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22.11.2020 11:30 Відповісти
Ну так надо бороться с отклонением, ради, хотя бы относительной, генетической чистоты. Или мы враги собственному виду?
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22.11.2020 13:21 Відповісти
Гітлер так і робив.
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22.11.2020 13:46 Відповісти
Так что, теперь надо уничтожить собственный вид, лишь бы не быть похожим на Гитлера?
Ну че, в принципе согласен, "...только давайте начнем с геев, цыган и евреев" ©. Эйхман в анекдоте, на вопрос об ограничении популяции для уменьшения потребления ресурсов человечеством.
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22.11.2020 19:48 Відповісти
Населення Землі збільшується швидкими темпами, а ви чомусь говорите про знищення власного виду.
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22.11.2020 19:57 Відповісти
Наше население, или чужое? Насколько увеличилось количество украинцев? И какими темпами? Нет "общечеловеческого" населения, есть наше, связанное с нами менталитетом, культурой, языковой группой, генетически в конце-то концов, и есть чужое, которое плодится, и занимает наше место на этой планете, плодится и становится сильнее нас, и сегодня как и сто миллионов лет назад стоит вопрос чье потомство будет владеть этой планетой, будет ли наше отражение в потомстве, существовать через тысячу лет, или мы сгинем и примем облик плодящихся цветных "общечеловеков" за пару поколений.
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22.11.2020 22:00 Відповісти
Тоже самое и я пытаюсь сказать 😊
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22.11.2020 09:57 Відповісти
в живу одного бачив . фу гидота. в них з мозгами шось
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22.11.2020 11:12 Відповісти
Бред и мракобесие. Гомосексуальным животным тоже воспитанием это навязывают? Такие статьи продуцируют лишь воспитание кивоподобных латентных, которые за крашенную челку или серьгу могут проломить башку.
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22.11.2020 11:35 Відповісти
Читайте внимательно написанное и не будет мракобесия.
В статье воспитание названо одной ИЗ возможньіх причин.
То, что какой-то мизерньій процент являются нетрационно ориентированньіми от рождения, не отрицается.
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22.11.2020 12:14 Відповісти
Прочел. Откуда инфа о "мизерных" процентах и где тогда ссылкка на исследования подтверждающие что смена ориентации - это фактор именно особеностей воспитания? и почему тогда у традиционной благополучной семьи появляется ребенок гей а у однополых родителей приемный ребенок остается гетеросексуалом. В книге инфа лишь приподносится в коннотации мол геи в массе своей - это дети неблагополучной или извращенной семьи, закомплексованные боягузы и жертвы пропаганды.
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22.11.2020 14:03 Відповісти
Почитайте даже комментарии к теме. Даже сторонники идеи, что ВСЕ представители сексменьшинств поголовно такими родились, как аргумент приводят цифрьі 4-7 процентов подобного явления у млекопитающих.
Не перекручивайте написанного в статье. Еще раз: воспитание названо как один ИЗ возможньіх причин. И воспитание єто не только семейная среда, но и информационная, пропагандистская.
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22.11.2020 14:12 Відповісти
Открою секрет. Ты тоже эволюционировал от приматов. Даже вот картинки здесь постить научился.
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22.11.2020 14:05 Відповісти
Ага, а рабовладение муравьям кто навязывает? А свободу изнасилований всем животным кто навязывает? Свободу убивать в свое удовольствие - за самок, за еду, ради еды? Может всё что зверюшки делают легализуем? Так вас тогда первыми поубивают, с нетрадиционалами и теми кто их защищает.
А вообще может ты латентный фашист? Компенсируешь свою неудовлетворенную тягу к порядку и чистоте тем что активно защищаешь гомиков? Ты смотри, подавленные желания приведут к крупным проблемам в будущем, может пора уже признать свою фашистскую ориентацию, и не пытаться выглядеть тем, кем не являешься?
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22.11.2020 13:19 Відповісти
Це ти правильно себе і других "голубців" до тварин прирівняв. Люди що не можуть контролювати свої інстинкти від них не дуже відрізняються.
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22.11.2020 20:39 Відповісти
Что ж ты дядя с традиционной православной страны свалил к животным и "голубцам" испанцам где однополые браки узаконены 15 лет уже) Срочно давай назад к украинским натуралам ...набуханным за рулем и берущим взятки на госпостах)
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23.11.2020 00:28 Відповісти
А это, не твое собачье дело, и не надо тут цитировать ОРТ о гейЕвропе, на вас тут так же плюются как и в Украине.
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23.11.2020 07:59 Відповісти
Слушайте, если враги говрят, что небо синее, трава - зеленая, а гомосексуализм - отклонение, то я не буду в угоду псевдопатриотизму, называть небо зеленым, траву синей, а гомосексуализм - нормой.
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22.11.2020 13:14 Відповісти
не вижу никаких противоречий в книге. большинство психических заболеваний, как и гомосексуализм, обычно врожденные, но все же на их протекание, обострение и ремиссию воспитание вкупе с окружением оказывает влияние, иногда очень существенное.
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22.11.2020 15:16 Відповісти
Соромно за цих проФФесорок, які копіпастом з раша контенту вирішили питання виховання підлітків. Ще огидніше, якщо вони дійсно розділяють таку думку.
В раші немає науки, тільки плагіат всіх рівнів та скрепо пропаганда
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22.11.2020 16:10 Відповісти
Що за совкові руськомірські замашки в "правозахисників" ?!!!
Не мають ніякої поваги до свободи слова!
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22.11.2020 18:53 Відповісти
Совать товарищу в зад это не только признак плохого воспитания, за это еще и побить могут.
Нужно пойти к соседке и она покажет, куда нужно совать.
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22.11.2020 23:50 Відповісти
кожна людина вільна у своєму виборі. хто з ким спить - байдуже, аби людина була нормальна і поважала чужий простір. і серед гетеро купа під@р@сів. якщо ви гетеро, це не означає, що кращий чи гірший, це смаки і уподобання, так само і гомо. тим хто переживає за популяцію і "чистоту виду" бажаю народити із 20 дітей, або краще використовуйте контрацепцію як маєте таке гімно вкласти в голову своїм дітям. такі люди, були є і будуть, але чи потрібно це знати підліткам, коли йде формування всього, коли грають гормони і вилазить купа комплексів - велике питання...
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23.11.2020 09:51 Відповісти
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