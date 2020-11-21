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партія (288) Штепа (92) Слов'янськ (508)

Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

"Партія миру і розвитку" виключила зі свого складу колишнього міського голову Слов'янська Нелю Штепу і почала процедуру позбавлення її мандата депутата Слов'янської міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву політсили.

"Всупереч рішенню керівних органів партії, Неля Ігорівна Штепа підтримала кандидата в міські голови від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Павла Придворова. Ціна зради - посада в новому складі Слов'янської міської ради", - наголошується в документі.

Зазначається, що процедуру розпочато відповідно до статті 38 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Також читайте: Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради. ДОКУМЕНТ

Крім рішення про відкликання, Штепі оголосили сувору догану і виключили з партії.

Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. Партія миру і розвитку позбавляє її депутатського мандата в міськраді Словянська 01

Нагадаємо, Неля Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи стосовно Штепи від самого початку має розпочатися уп'яте. Відтоді суд не може обрати ексмеру Слов'янська запобіжний захід. Чергове засідання суду перенесли на 23 березня 2021 року.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок").

Однак вона пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".
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Топ коментарі
+41
Живучая консерва... Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 2054
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21.11.2020 23:40
+33
наглядно про жабу и гадюку
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21.11.2020 23:41
+31
Якою була, такою і залишилась.
Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 4118
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21.11.2020 23:52
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Живучая консерва... Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 2054
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21.11.2020 23:40 Відповісти
боооольшущий герб города Славянска -

штопанная Шпепа Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 556
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22.11.2020 00:31 Відповісти
Как она вообще хоть кудато прошла... Ндааааааа... Любят в Славянске отплясывать на граблях. Видно мало им в тот раз было - не прониклись.
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22.11.2020 10:56 Відповісти
Використали як статіста. Здобула місце, але воно було для іншого.
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22.11.2020 11:56 Відповісти
наглядно про жабу и гадюку
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21.11.2020 23:41 Відповісти
Более чем. По идее Майдана, должна сидеть. Но таки не сидит.Говорил тебе особисто в 2014 - просрете.Просрали.
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22.11.2020 00:20 Відповісти
Хорошая мокшанская швайнехунд - утилизированная мокшанская швайнехунд.
Или есть те, кто еще этого не понял?
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21.11.2020 23:45 Відповісти
Нічому Штепу життя не навчило...
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21.11.2020 23:46 Відповісти
Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 889
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21.11.2020 23:48 Відповісти
Славянская кобыла разъезжает на лошади...
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22.11.2020 00:34 Відповісти
Лошадь жалко... (с)
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22.11.2020 16:06 Відповісти
смотря на фото, кобыле плохо было в Украине. оккупантов звала...
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22.11.2020 18:55 Відповісти
+++, "Лошадка" в чому винна?
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22.11.2020 19:01 Відповісти
То не удивительно. Странно, что жителей Славянска не научило. Да и украинцев вообще. Ну может на зе!ле научатся...
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22.11.2020 10:58 Відповісти
Не научатся, совковый менталитет ХАЛЯВА - ЭТО ВСЕ не позволит.
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22.11.2020 16:08 Відповісти
Товарищи! Среди нас есть такие товарищи, которые нам вовсе не товарищи.
(из к/ф Карнавальная ночь, 1956 г.) Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 6338
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21.11.2020 23:47 Відповісти
Риги - форевер. Тамженашлюдь, мудаки Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 3401
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21.11.2020 23:49 Відповісти
Ахметов (менше зло порівняно з медведчуком) робить все правльно, за виключенням: мандат депутата будь-якого рівня не є імперативним, тому зареєстрвану депутатом Нелю позбавити депутатства не вдасться. Як не прикро.
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21.11.2020 23:50 Відповісти
Так де ж там руда гнида краща за будь-яке лайно?
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22.11.2020 00:32 Відповісти
когда смотрю как выбирают эту курву дуру, подрывается вера в здравый смысл...
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21.11.2020 23:52 Відповісти
Якою була, такою і залишилась.
Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 4118
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21.11.2020 23:52 Відповісти
Шлюшская морда рашизма
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22.11.2020 00:18 Відповісти
зрадивший один раз буде зрадником до кінця свого житя
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21.11.2020 23:52 Відповісти
"Партия мира и развития" -- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
-- растянутая *****...
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21.11.2020 23:57 Відповісти
эту суку только могила исправит.
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21.11.2020 23:58 Відповісти
Хто небудь розчавить цю жабу вкінці то кінців?! Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 2272
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21.11.2020 23:58 Відповісти
За неї голосує мудрий наріт.
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22.11.2020 00:02 Відповісти
не просто "мудрий" а сепарський. Той, що волав (якщо не волав, то тайком бажав) "путенвведи"
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22.11.2020 00:08 Відповісти
Та наріТ такий Вумний, Шо аж за зебілів почав гАлАсувати... Спочатку за риговське шобло яке до війни довело, а тепер за тіпа міротвоців-зебілів...
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22.11.2020 09:22 Відповісти
Мы посмотрим ещё проголосует ли мудрый нарид за опзж.
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22.11.2020 11:02 Відповісти
Это как и про зе!лю спрашивать... А зачем чавить? Нужно просто не выбирать. А раз выбирают, значит мало ещё, значит горький урок не выучен, значит опять по новому кругу
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22.11.2020 11:01 Відповісти
Так от этих дЭбилов и нормальные люди страдают, вот в чем дело...
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22.11.2020 11:12 Відповісти
Такая реальность: мы тут все в одной лодке и нормальные и нет. Нормальная жизнь настанет тогда, когда нормальные будут влиятельнее. А пока будем потэрпать.
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22.11.2020 11:19 Відповісти
Пора розпочати цю процедуру.
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22.11.2020 11:06 Відповісти
Неважно кого она предала в очередной раз. Важно, осудят ли ее за предательство Украины.
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22.11.2020 00:06 Відповісти
ну шо...по уму после 2014 штепы должны были сидеть. Но увы...тобто, мы о чем говорим - об Украiнi чи хохляндии?
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22.11.2020 00:09 Відповісти
Неля Штепа - п№*№идорша вонючая , ковырялка ! Вот так то! Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 2036
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22.11.2020 00:13 Відповісти
Это же баба. Кто больше заплатит, тому и даст. ОПЖЗ на лапу ей кинули.
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22.11.2020 00:16 Відповісти
Камасутра..🤣👍🏻
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22.11.2020 01:21 Відповісти
А за какие подвиги ей ЕСПЧ присудило компенсацию? За измену Родине? За коллаборацию с агрессором? За развязывание войны в Украине и многочисленные жертвы? Европейским судом дирижирует кремлёвская крыса - это уже всем известно.... А с этой пропутинской гнидой надо кончать любыми способами....Надеюсь вскоре прочитать некролог...
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22.11.2020 00:19 Відповісти
Какой странный вопрос.
За то, что за траффиком метамфетаминов хорошо смотрела, конечно.
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22.11.2020 01:48 Відповісти
зачетный подсрачник, одобряю. это не сосна .это соснища
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22.11.2020 00:20 Відповісти
Штепа - кацапсьська підстилка. Ця мразота повинна сидіти і плакати над кожним своїм гріхом. імператриця штопана.
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22.11.2020 00:22 Відповісти
Надеялись змею приручить , а зачем - не подумали .
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22.11.2020 00:23 Відповісти
ТАНУНАХ!!!
Ваще очешуєлі!!
Лозинский .. Штопанная...? ?? !!
🤑
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22.11.2020 00:26 Відповісти
байдуже. А от мером Львова стане Синютка, він нормальний
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22.11.2020 00:31 Відповісти
шалава по рождению и по призванию Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 4705
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22.11.2020 00:42 Відповісти
руки прочь от бандеши - она олицотворяет!
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22.11.2020 00:46 Відповісти
Стара шкапа. Шоб тобі давали копняків скрізь де впізнають. Дивилась відео, де дівчина в супермаркеті впізнала цю сучку крашену, та почала її знімати і задавати питання, як їй живеться у Києві після всього, що вона наробила. Ця потвора щось там відбріхувалась, а потім підійшла до каси, кинула корзину зі смаколиками та почала тікати.
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22.11.2020 01:01 Відповісти
Саме цікаве- таки за Неньку хворіють...
Симулякри...
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22.11.2020 01:15 Відповісти
Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 5951
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22.11.2020 01:39 Відповісти
Кобила на кобилі.
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22.11.2020 07:59 Відповісти
Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 4153
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22.11.2020 01:43 Відповісти
а голливудская оккупация? Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 4371
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22.11.2020 06:16 Відповісти
И шо там Голливуд у нас оккупировал ?🤔
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22.11.2020 06:52 Відповісти
А шо, солдаты НАТА украинцев убивали и убивают?
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22.11.2020 11:04 Відповісти
та як сказати? США лендліз дали сталіну, а він зі своїми посіпаками потім встиг убити ще мільйони українців. Правда невідомо - стільки б гітлерівські посіпаки б убили...
Але на даний момент більшого союзника важко знайти.
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22.11.2020 11:48 Відповісти
І це істинна правда. Бо любителі раша серіалів починають думати, що москалі - теж люди. А війна лише через пуйла і його приспішників. А насправді більшість москалів (порізним причинам) є нам ворогами.
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22.11.2020 11:51 Відповісти
""Вопреки решению руководящих органов партии, Неля Игоревна Штепа поддержала кандидата в городские головы от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Придворова. Цена предательства - должность в новом составе Славянского городского совета", - отмечается в документе."
Источник: https://censor.net/ru/p3232489

Молодец, Неля Игоревна Штепа, как нос по ветру держит, знает, что следующим президентом Украины будет Кива Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 2902, а Неля Игоревна станет мэром Славянска.
А ведь она предупреждала (в суде, ролик был на youtube): "Я еще вернусь", - вот она скоро и вернется.
"И заживут жители Славянска как раньше, только еще лучше" (С), этих людей чечены в городе не взяли, а, значит, эту часть электората ничего не возьмет.
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22.11.2020 01:47 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.11.2020 01:56 Відповісти
Пороха забули
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22.11.2020 08:05 Відповісти
Пока у нас в стране нет прокуратуры, нет судов - нет правосудия, таких пропутинских деятелй , как эта крашеная мразь, надо ликвидировать физически.....Например, переехать катком.... Два раза....
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22.11.2020 07:21 Відповісти
Ох і налякали бабу товстим ..... Вона, мабуть, вже в партійних списках ОПЗЖ, там відстійник таких.
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22.11.2020 08:02 Відповісти
Поміняли шило на мило.А кого ще можуть вибрати в цьому ватному мавп"ятнику якщо не ворога України. Шкода що кращі сини кладуть голови за цей звіринець а вони курви все одно голосують за ворога. Взагалі треба заборонити вибори в цьому гадючнику або обирати як у ********** за єдину проукраїнську партію,бо вони іншого не розуміють.
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22.11.2020 08:24 Відповісти
А хіба Порох не посадив її?
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22.11.2020 08:48 Відповісти
И почему эта **** до сих пор на свободе??
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22.11.2020 13:39 Відповісти
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - это классическая пятая колонна РФ в Украине, и политики, представляющие партию ОПЗЖ - это не украинские политики, а пророссийские политики и они всё будут для дестабилизации ситуации в Украине.
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22.11.2020 14:02 Відповісти
а там гіркін не висувався?- вона його обов'язково підтрималаб
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22.11.2020 16:22 Відповісти
нам нікого винить окрім себе, "мова, віра, армія" нам не подобається, чтокаєм, а подивіться ,як воюють за мову та московський патріархат кац пи, угорці, вже болгари на щось там претендують, а нам все "какая разніца", не можем себе примусить мову вивчить...мабуть стидаємось ....а значить слабкі духом
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22.11.2020 16:44 Відповісти
Вата поддержала вату!
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22.11.2020 17:14 Відповісти
Добровільно подавати у відставку їх ще не навчили?
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22.11.2020 17:39 Відповісти
Какая же в Украине беззубая, ничего не понимающая нынешняя власть!!!
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23.11.2020 06:41 Відповісти
 
 