Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Харкові в суботу невідомий чоловік розбив скло в дверях будівлі на вул. Сумській, 64, де розташована облдержадміністрація, облрада, а також низка виконавчих органів міськради.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло до Київського ВП близько 16:35.
"За адресою поліцейські виявили розбите скло на дверях установи, а також металевий предмет. Особу зловмисника встановили. Ним виявився 19-річний житель селища Мала Данилівка. Він пояснив, що своїми діями хотів привернути увагу, щоб до нього на розмову вийшли депутати", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину.
Відео, на якому видно, як молодик розбиває шматком металевої труби скло в дверях на вході в будівлю під крик "Аллах Акбар!", опублікували "Вартові еспресо".
Будь ласка, зачекайте...
Скоро будет:
"Под крик "Аллах Акбар" кинул бычок мимо урны."
"Под крик "Аллах Акбар" помочился на угол дома"
а во-вторых за такую провокацию могут и на бутылку посадить чухана...
Ну а радикальных нацианалистов надо как в Сирии просто уничтожать.
Чомусь з криками Слава Ісусу ніхто не вбиває і не підриває а ні себе, а ні інших людей.