Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові в суботу невідомий чоловік розбив скло в дверях будівлі на вул. Сумській, 64, де розташована облдержадміністрація, облрада, а також низка виконавчих органів міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло до Київського ВП близько 16:35.

"За адресою поліцейські виявили розбите скло на дверях установи, а також металевий предмет. Особу зловмисника встановили. Ним виявився 19-річний житель селища Мала Данилівка. Він пояснив, що своїми діями хотів привернути увагу, щоб до нього на розмову вийшли депутати", - йдеться в повідомленні.





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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину.

Відео, на якому видно, як молодик розбиває шматком металевої труби скло в дверях на вході в будівлю під крик "Аллах Акбар!", опублікували "Вартові еспресо".