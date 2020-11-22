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ОДА (1540) Харків (3880) хуліганство (220)

Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Харкові в суботу невідомий чоловік розбив скло в дверях будівлі на вул. Сумській, 64, де розташована облдержадміністрація, облрада, а також низка виконавчих органів міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло до Київського ВП близько 16:35.

"За адресою поліцейські виявили розбите скло на дверях установи, а також металевий предмет. Особу зловмисника встановили. Ним виявився 19-річний житель селища Мала Данилівка. Він пояснив, що своїми діями хотів привернути увагу, щоб до нього на розмову вийшли депутати", - йдеться в повідомленні.

Хлопець у Харкові під крик Аллах Акбар розбив скло в будівлі ОДА 01
Хлопець у Харкові під крик Аллах Акбар розбив скло в будівлі ОДА 02

Дивіться також: Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику. ФОТОрепортаж

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину.

Відео, на якому видно, як молодик розбиває шматком металевої труби скло в дверях на вході в будівлю під крик  "Аллах Акбар!", опублікували "Вартові еспресо".
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Топ коментарі
+25
Так на кацапському сбєрбанку можна, це окупанти.
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22.11.2020 09:35
+17
Ага, из халифата Малая Даниловка. Там самый суровый шариат во всей Харьковской области.
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22.11.2020 09:30
+14
Мабуть шукав Кернеса?
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22.11.2020 09:25
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Хотілося би почути , яке він відношення має до ісламу. Чи в нас чергове загострення релігійної теми, яку намагаються закинути нам із зовні
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22.11.2020 10:28 Відповісти
вот это новость !
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22.11.2020 10:29 Відповісти
Псих! Таких лечить в дурке надо (лишив дееспособности), а они на свободе разгуливают, представляют опасность и угрозу для себя и окружающих!
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22.11.2020 10:31 Відповісти
ты явно без юмора
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22.11.2020 10:36 Відповісти
Здесь такие нужны.
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22.11.2020 11:16 Відповісти
та для себя угрозу-хрен с ним, чтоб посторонние не пострадали.
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22.11.2020 23:33 Відповісти
он просто решил, шо кричит на идиш ))
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22.11.2020 10:33 Відповісти
шутник однако
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22.11.2020 10:35 Відповісти
...хреновые шутки.
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22.11.2020 23:34 Відповісти
оно же детё
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22.11.2020 10:37 Відповісти
ту все просто ,пацаны поспорили на смартафон
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22.11.2020 10:39 Відповісти
Алла Я в Бар
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22.11.2020 10:39 Відповісти
подлицейские оказались глухими
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22.11.2020 10:41 Відповісти
Людина кричить "Аллах акбар!"?... Так в чому проблема? Знять штани, перевірить належність до ісламу... Якщо якісь "непонятки", зробить термінове "обрізання"... По саму шию... Муллу запрошувать не обов"язково...
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22.11.2020 10:51 Відповісти
У нас, Аллах Акбар, не проканает.. у нас это как анекдот воспринимается.. а если муслики захотят поиграться - накормим салом и Купол Скалы отобьём..
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22.11.2020 10:55 Відповісти
дайте ему сала и селёдки.....
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22.11.2020 11:03 Відповісти
а лучше - хрен ему в жопу.
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22.11.2020 23:37 Відповісти
ну,или так
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23.11.2020 12:58 Відповісти
Заблудився?
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22.11.2020 11:03 Відповісти
Какая страна такие и теракты
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22.11.2020 13:20 Відповісти
тьфу на тебя кацап.... пусть лучше такие , чем такие как у тебя в мацкве.....
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23.11.2020 13:00 Відповісти
зеленомордый дятел, кацапа в зеркале увидишь. после 73 проц. проголосовавших за клоуна у меня нет сомнений ,что страну превратили в цирк.
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23.11.2020 13:05 Відповісти
Протезом Кернеса орудовал верянин...
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22.11.2020 11:15 Відповісти
Измельчал нынче террорист Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 9011
Скоро будет:
"Под крик "Аллах Акбар" кинул бычок мимо урны."
"Под крик "Аллах Акбар" помочился на угол дома"
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22.11.2020 11:18 Відповісти
Гепу выписали?
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22.11.2020 11:21 Відповісти
Зато как в Европе.
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22.11.2020 11:29 Відповісти
Росія це Європа?
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22.11.2020 11:34 Відповісти
Только в Европе дорогие магазины грабят, а это какой-то дурачок.

Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 5001
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22.11.2020 11:49 Відповісти
Росія це Європа?
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22.11.2020 11:57 Відповісти
Боже упаси.
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22.11.2020 11:58 Відповісти
Слава Богу...
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22.11.2020 12:12 Відповісти
Это все равно что спросить - орел це курица?
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22.11.2020 12:17 Відповісти
Харьков что, уже Россия?
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22.11.2020 13:08 Відповісти
во-первых правильно "Аллаху Акбар" ,
а во-вторых за такую провокацию могут и на бутылку посадить чухана...
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22.11.2020 11:44 Відповісти
ну и правильно было бы...
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22.11.2020 23:40 Відповісти
Где Кернес?
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22.11.2020 13:00 Відповісти
Кернес акбар
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22.11.2020 15:20 Відповісти
Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 8010
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22.11.2020 18:26 Відповісти
вирус безумия Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 1838
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22.11.2020 13:10 Відповісти
Больше мечетей надо строить, там людям голову вправляют.
Ну а радикальных нацианалистов надо как в Сирии просто уничтожать.
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22.11.2020 13:22 Відповісти
Руки одрубати! Це ж по їх "законам"?
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22.11.2020 13:43 Відповісти
Почти уверен, этот придурок - наркуша, как и наш "главный пострадавший", отсидел.... Кто-то, очень любящий паРашу и руцский мир, нанял его для этой демонстративной, публичной, показной хулиганской выходки..... Надо пареньку сломать руку или ногу - пусть всё подробно расскажет....
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22.11.2020 13:53 Відповісти
А яка точка зору самого Алаха?
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22.11.2020 14:19 Відповісти
это бог наперсточников
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22.11.2020 14:20 Відповісти
штраф плоти за алла я в бар
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22.11.2020 14:19 Відповісти
Воно було в церкві там приход був захотіло до бару тай репетує Алла я в бар
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22.11.2020 14:32 Відповісти
Что на это ответит Аллах Акбар?)
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22.11.2020 14:59 Відповісти
Громадянин Аллах дасть прес-конференцію згодом
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22.11.2020 15:24 Відповісти
Комедія, а не теракт Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 7646
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22.11.2020 15:54 Відповісти
и слава Богу
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22.11.2020 16:59 Відповісти
http://oranta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3424%3Apragnuty-zahystyty-islam-vsjakoju-cinoju-oznachaje-zradyty-istynu-naukovec-jezujit&catid=28%3Atema-nomera-cat&Itemid=00000000002
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22.11.2020 16:54 Відповісти
Терорист заблуділсо.
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22.11.2020 17:02 Відповісти
чувак под барбиталом..шото слабо где граната?
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22.11.2020 17:07 Відповісти
Розбив шкло? І не вибухнув? Зуйовий якийсь шахід... Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 168
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22.11.2020 17:33 Відповісти
Надо устанавливать такую аварийную сигнализацию, чтобы она в ответ на всякий Алла я в бар, решительно отвечала "Ленин всегда живой".
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22.11.2020 17:44 Відповісти
дурнувата релігія.
Чомусь з криками Слава Ісусу ніхто не вбиває і не підриває а ні себе, а ні інших людей.
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22.11.2020 18:35 Відповісти
В принципі стаття має бути не *********. Вандалізм з викриками релігійних гасел тягне на більш серйозну статтю.
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23.11.2020 09:16 Відповісти
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