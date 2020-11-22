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місцеві вибори (1000) Полтава (359)

Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Полтаві в день проведення другого туру виборів зафіксували кілька випадків, коли на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій і виборців надходили SMS із вимогою не йти на вибори.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає Цензор.НЕТ.

"У повідомленнях, отриманих членами дільничних виборчих комісій вранці 22 листопада, сказано: "Не йдіть на дільницю! На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція!!!" Відправник повідомлення - Poltava", - йдеться в повідомленні.

Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція 01
Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція 02
Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція 03
Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція 04

Спостерігачі "ОПОРИ" зафіксували, що подібні повідомлення отримали, зокрема, члени ДВК ВД №531145 (Соборності, 67), №531151 (Медична, 1), №531238 (Мазепи, 8). Всі абоненти отримали SMS о 7:31. За повідомленням спостерігача "ОПОРИ", SMS аналогічного змісту в той же час отримали і виборці, які голосували на ВД №531200 та №531230.

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, о 8:00 в 11 великих містах розпочався другий тур голосування за мерів.

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Топ коментарі
+10
Таких брудних ЗЕвиборів ще не було.
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22.11.2020 11:42
+6
Я вже писав що в президенти балотувалось 39 кандидатів, а зебіли мріяли про кловуна.
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22.11.2020 11:50
+6
Ну на тих, що беруть ті набори - пенсіонну біомасу. Як раз смс і їх рівень розвитку.
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22.11.2020 11:51
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Таких брудних ЗЕвиборів ще не було.
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22.11.2020 11:42 Відповісти
Нам предлагают выбрать не тех , о ком мечтаем , а тех , кого предлагают . Политика , ничего личного .
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22.11.2020 11:46 Відповісти
Я вже писав що в президенти балотувалось 39 кандидатів, а зебіли мріяли про кловуна.
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22.11.2020 11:50 Відповісти
Их большинство . Сейчас такое время , что прикинуться дебилом очень выгодно : соц. помощь , субсидия , две пенсии для "кормильцев" , липовые льготники , ...
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22.11.2020 11:56 Відповісти
интерестно как препологаемая полиция будет проверять наличие продуктовых нвборов....на каких отбитых эти смс расчитаны
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22.11.2020 11:43 Відповісти
Ну на тих, що беруть ті набори - пенсіонну біомасу. Як раз смс і їх рівень розвитку.
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22.11.2020 11:51 Відповісти
Это рассчитано на дебильных бабушек, которые гребли наборы от кандидата мамая из партии за майбах. Пишут явно зеленые утырки. В Полтаве звездец, а не выборы- рыгоАнал мамай (сечас в партии бабломойского), ворюга и сепаратист, и зеленогнойный иващенко- за которым тоже шлейф такой воровства, что мама не горюй, ну и желание лечь под рашку в наличии тоже. Благодаря тому, что Полтава город пенсов, в большинстве своем с отбитыми наглухо мозгами, вот имеют такой выбор- мамай, который уже был мэром и НИ ХРЕНА , кроме воровства, не сделал для города, и пел ассану рыгоаналам все время, и конченная мразь из зеленожопых, оба продажные сепаратюги и все бегом рвутся к корыту. А потом полтавчанам опять расскажут по каналам г+г , ньюзвонь и т.п., что виноват в этом Порошенко)))) Мечтаю, чтобы побыстрей у нашего вумного нарида наступила стадия полного обнищания, может дойдет, кто реально у них тырит все. Хотя сомневаюсь, что дойдет. Согласно физиологу Павлову, эти манкурты верят словам , а не делам, и полное отсутствие серого вещества не позволяет им понять причинно-следственные связи их хреновой жизни с их выбором.
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22.11.2020 12:41 Відповісти
Звідки ця Полтава знає номери телефонів цих виборців? Мабуть коли отримували гречку, давали і свої номери.
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22.11.2020 11:48 Відповісти
Щоб гречку отримати, вони повинні були заповнити заяви про "підтримку кандидата". Там всі персональні дані.
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22.11.2020 12:04 Відповісти
Цікаві СМСки в яких не вказаний відправник.Кожен із нас таке може таке набрати та зберегти а потім відкрити збережене та сфоткати.
Тільки цікаво чому ніхто не ловить тих хто продуктові набори профінансував та тих хто їх розповсюжував а тільки тих хто брав?
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22.11.2020 11:55 Відповісти
P.S.Особливо цікаве третье фото,зверніть увагу на оператора звязку МТС MTC.UA якого в Україні вже роками не існує,і куди дивиться СБУ?
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22.11.2020 12:00 Відповісти
Фуфло это всё
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22.11.2020 11:55 Відповісти
Голосуйте за Андрія Полтаву!
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22.11.2020 12:00 Відповісти
он во второй тур не прошел
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22.11.2020 12:05 Відповісти
Тю, а чого? Петро ж сказав, шо він переміг по всій Україні
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22.11.2020 14:25 Відповісти
ты Моль не переживай . пенсы проголосуют за гречку и ваша консерва Иващенко тоже пойдет на ху... Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 1348
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22.11.2020 15:49 Відповісти
Вібратор, мені пофіг на вашу полтаву. Дніпро рулить.
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22.11.2020 17:08 Відповісти
я не такое чмо как ты . поэтому мне не пох на Днепр . мне пох на разных мудаков . вот на тебя например моль бледная

пардон бледно-зеленая Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 5149
и зафиксируй себе дубина . Полтава имя собственное . пишется с большой буквы Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 6282
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22.11.2020 17:36 Відповісти
я ще в вібратора не питала
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22.11.2020 19:09 Відповісти
и все ? Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 3259

я расчитывал на более длинный ответ . думал лаяться будешь а у тебя слова закончились Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 3058
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22.11.2020 19:19 Відповісти
Правильно. Нема чого продажним по дільницям швендяти)
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22.11.2020 12:02 Відповісти
продуктовые наборы раздавал Мамай . так что источник СМС сообщений очевиден . это люди зеленого Иващенко . кстати у нас зеленые подошли к предвыборной агитации очень серьезно . практически все рекламные боксы были увешаны пыкой этого зеленого моржа . Ютуб не посмотришь . каждые пару минут видео прерывается его рекламой . все даже самые обосцанные собаками столбы обклеены агитками СН
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22.11.2020 12:04 Відповісти
то єсть, роздавать перед виборами ніштяки - це ж нормально
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22.11.2020 14:26 Відповісти
все брешут . одни как Мамай брешут и дают гречку а другие как Иващенко брешут и дают дулю . пенсы выбирают съедобную брехню
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22.11.2020 15:52 Відповісти
До ср@ки цей показовий контроль порядку на виборах, саме цікаве почнеться при підрахунку голосів.
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22.11.2020 12:18 Відповісти
Якийсь неграмотний смс-ещик. Отримавших - то суржик.
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22.11.2020 12:20 Відповісти
 
 