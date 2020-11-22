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місцеві вибори (1000) Слов'янськ (508) ОПОРА (216)

Виборців у Слов'янську заманюють на дільниці розіграшем смартфону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У місті Слов'янськ Донецької області виборцям пропонують фотографуватися на дільницях, щоб взяти участь у розіграші смартфону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА", за правилами, оголошеним у соцмережах, жителям необхідно взяти участь у голосуванні і зробити селфі біля скриньок.

В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах із хештегом #Слов'янськобирає, а в понеділок відбудеться розіграш. Головний приз - iPhone 12.

За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь жителі міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

Виборців у Словянську заманюють на дільниці розіграшем смартфону 01

Дивіться також: Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція". ФОТО

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, о 8:00 в 11 великих містах розпочався другий тур голосування за мерів.
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Топ коментарі
+10
Які виборці, такі і штепи у них.
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22.11.2020 12:05
+6
Представляю , что будет твориться , когда реинтегрированным "кормильцам" предоставят возможность проголосовать .
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22.11.2020 12:14
+4
старо как мир - без лоха и жизнь плоха...
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22.11.2020 12:05
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Які виборці, такі і штепи у них.
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22.11.2020 12:05 Відповісти
..там.."савєцкій" народ,аткінувшійся с "зони"... близько 15% мають український менталітет-їнши-"івани"-нє помнящіє родства"...
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22.11.2020 12:28 Відповісти
я не понял только почему у тебя ник рашистский?
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22.11.2020 12:30 Відповісти
старо как мир - без лоха и жизнь плоха...
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22.11.2020 12:05 Відповісти
Представляю , что будет твориться , когда реинтегрированным "кормильцам" предоставят возможность проголосовать .
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22.11.2020 12:14 Відповісти
Нічого - хай голосують. Цим самим вони підписуються, що не сєпари.
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22.11.2020 12:19 Відповісти
Как папуасов в 18-м веке за стеклянные бусы ? Пока не будет у народа уважения к самим себе , ничего хорошего не будет .
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22.11.2020 12:24 Відповісти
Ну хоть не картошку раздавали, как в дэнэрэ в 14 году
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22.11.2020 12:28 Відповісти
у львові теж саме
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22.11.2020 12:36 Відповісти
Выиграет председатель центризбиркома.Он уже небось и чехол для него прикупил. Виборців у Слов'янську заманюють на дільниці розіграшем смартфону - Цензор.НЕТ 8895
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22.11.2020 13:19 Відповісти
В городе Славянск Донецкой области избирателям предлагают фотографироваться на участках, чтобы принять участие в розыгрыше смартфона.
Не тем заманиваете! Нужна виселица с табличкой:- "Тут будет висеть наш бывший мер-ворюга."
Явка будет 100%
Источник:https://censor.net/ru/p3232509
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22.11.2020 17:21 Відповісти
 
 