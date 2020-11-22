Виборців у Слов'янську заманюють на дільниці розіграшем смартфону. ФОТО

У місті Слов'янськ Донецької області виборцям пропонують фотографуватися на дільницях, щоб взяти участь у розіграші смартфону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА", за правилами, оголошеним у соцмережах, жителям необхідно взяти участь у голосуванні і зробити селфі біля скриньок.

В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах із хештегом #Слов'янськобирає, а в понеділок відбудеться розіграш. Головний приз - iPhone 12.

За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь жителі міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

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Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, о 8:00 в 11 великих містах розпочався другий тур голосування за мерів.