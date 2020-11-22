Спостерігачі "ОПОРИ" потрапили у ДТП у Запорізькій області. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Троє спостерігачів громадянської мережі "ОПОРА" потрапили в ДТП у Запорізькій області та зазнали травм.
Про це повідомила глава правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній ранок розпочався з трагічного повідомлення про аварію, в яку потрапили три наші спостерігачі о 6:00, прямуючи до виборчих дільниць Бердянська Запорізької області. Причиною аварії стали погодні умови, ожеледиця і стан дороги. Двоє колег зазнали тілесних ушкоджень (садна на тілі, забиття грудної клітки, струс мозку). У водія - компресійний перелом дванадцятого хребця та забій грудної клітки", - написала Айвазовська у фейсбуці.
За словами Айвазовської, наразі потерпілі перебувають у Приморській центральній районній лікарні.
Вона також повідомила, що спостерігачі, які потрапили у ДТП, є членами однієї родини, а автомобіль, яким вони їхали, "фактично знищений".
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то наблюдатели ехали бы на добротном внедорожнике на первоклассной резине.
Почему ты там не ехал на личном автомобиле ?
Наблюдателем не хочешь поработать ???
Люди витрачають власні ресурси на цю роботу, їдуть уночі, коли інші солодко сплять,
- чого ви на них визвірились ?
Щоб ніхто не спитав - а чому це там розбитий вщент багажник ?
А може їх посеред поля, де нема свідків, дехто догнав і зіпхнув з дороги ?
Чим не догодила "ОПОРА" ?
Кому може заважати "Опора", як не сепарській гниді ?
В сочетании в тёплым воздухом с пашни - идеальные условия для образования наледи.
Ехали, скорее всего, не спавши, и в темноте - в 6 утра ещё темно и льда не видно.
Счёт надо открыть. чтобы они могли купить нормальную машину и иметь сменного водителя.