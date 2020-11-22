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ДТП (4211) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Спостерігачі "ОПОРИ" потрапили у ДТП у Запорізькій області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Спостерігачі

Троє спостерігачів громадянської мережі "ОПОРА" потрапили в ДТП у Запорізькій області та зазнали травм.

Про це повідомила глава правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній ранок розпочався з трагічного повідомлення про аварію, в яку потрапили три наші спостерігачі о 6:00, прямуючи до виборчих дільниць Бердянська Запорізької області. Причиною аварії стали погодні умови, ожеледиця і стан дороги. Двоє колег зазнали тілесних ушкоджень (садна на тілі, забиття грудної клітки, струс мозку). У водія - компресійний перелом дванадцятого хребця та забій грудної клітки", - написала Айвазовська у фейсбуці.

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За словами Айвазовської, наразі потерпілі перебувають у Приморській центральній районній лікарні.

Вона також повідомила, що спостерігачі, які потрапили у ДТП, є членами однієї родини, а автомобіль, яким вони їхали, "фактично знищений".

Спостерігачі ОПОРИ потрапили у ДТП у Запорізькій області 01
Спостерігачі ОПОРИ потрапили у ДТП у Запорізькій області 02

Спостерігачі ОПОРИ потрапили у ДТП у Запорізькій області 03
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Топ коментарі
+4
а резина точно зимняя?
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22.11.2020 12:55
+2
летели сломя голову ещё и не исключено что на летней резине, хорошо что в поле, в грядки.....
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22.11.2020 12:56
+2
Что-то не понятно откуда такая вмятина на багажнике - может их всё же скинули с дороги ?
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22.11.2020 14:22
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а резина точно зимняя?
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22.11.2020 12:55 Відповісти
Да, если на летней резине, то просто статистика.
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22.11.2020 16:28 Відповісти
летели сломя голову ещё и не исключено что на летней резине, хорошо что в поле, в грядки.....
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22.11.2020 12:56 Відповісти
Розвалилась.
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22.11.2020 12:59 Відповісти
Если бы такие вумные громандяне скинулись по доллару (хоть раз в жизни),
то наблюдатели ехали бы на добротном внедорожнике на первоклассной резине.
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22.11.2020 13:47 Відповісти
Ще вчора випав сніг.
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22.11.2020 12:58 Відповісти
день рихтовщика
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22.11.2020 12:59 Відповісти
про перевищення швидкості руху ніхто не подумав? бо вони ж ОПОРА, та їм правила безпеки руху не написані?
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22.11.2020 13:12 Відповісти
щось нема там слідів заносу, просто спрямували у поле, може водій заснув
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22.11.2020 13:14 Відповісти
Там міг і від зутрічного обганяючого втікати... Слід точно без заносу і тормозного шляху...
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22.11.2020 13:19 Відповісти
щось нема там зустрічного сліду, та ще й придумали, що "погода винувата"
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22.11.2020 13:26 Відповісти
Сепарская гнида с иностранным флажком.
Почему ты там не ехал на личном автомобиле ?
Наблюдателем не хочешь поработать ???
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22.11.2020 14:00 Відповісти
лайно ти всрате, іди своїм кацапам чоловіку, папі або комусь іншому сливай злобний срач під українському проксі, дура
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22.11.2020 16:51 Відповісти
А є що відповісти по ділу, чи одні московітські матюки ?
Люди витрачають власні ресурси на цю роботу, їдуть уночі, коли інші солодко сплять,
- чого ви на них визвірились ?
Щоб ніхто не спитав - а чому це там розбитий вщент багажник ?
А може їх посеред поля, де нема свідків, дехто догнав і зіпхнув з дороги ?
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22.11.2020 18:52 Відповісти
По ділу хай тобі менти відповідають, це їхня праця, і нема тут щось вигадувать.
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23.11.2020 00:50 Відповісти
Де беруться жлоби, що тикають незнайомим і нападають на активістів, які одержали удар в ліву сторону багажника і віідповідно вилетіли на праве узбіччя і далі в поле ?
Чим не догодила "ОПОРА" ?
Кому може заважати "Опора", як не сепарській гниді ?
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23.11.2020 08:13 Відповісти
мабуть йшов під 100
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22.11.2020 13:49 Відповісти
Температура ночью точно была минусовая.
В сочетании в тёплым воздухом с пашни - идеальные условия для образования наледи.
Ехали, скорее всего, не спавши, и в темноте - в 6 утра ещё темно и льда не видно.
Счёт надо открыть. чтобы они могли купить нормальную машину и иметь сменного водителя.
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22.11.2020 13:57 Відповісти
Что-то не понятно откуда такая вмятина на багажнике - может их всё же скинули с дороги ?
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22.11.2020 14:22 Відповісти
А кто у них - Хозяин??? Подумаю сожалеть или нет.
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22.11.2020 15:26 Відповісти
 
 