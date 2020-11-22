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Москва (1103) політв'язні (1334) кримські татари (1969) Приходько Олег (45)

У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських в'язницях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У центрі Москви, біля пам'ятника Булату Окуджаві на Арбаті, в суботу, 21 листопада, відбулись поодинокі пікети на підтримку ув'язнених із політичних мотивів у російських в'язницях кримчан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КримРеалії.

У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських вязницях 01

Активісти тримали в руках плакати з іменами та фотографіями утримуваних російською владою кримчан і з написами "Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії", "Досить знущатися над кримськими татарами",  "Кримські татари – не терористи" тощо.

У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських вязницях 02

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У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських вязницях 03

Учасники пікетів привітали з днем народження арештованого в Росії кримського активіста Олега Приходька, якого російська влада звинувачує в підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. 21 листопада кримському активісту із Сакського району Олегу Приходьку виповнилося 62 роки. Цю дату він зустрів у СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Читайте також: Проукраїнського активіста з Криму Приходька в СІЗО Ростова помістили в камеру з щурами, - адвокат
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Топ коментарі
+7
Велика шана сміливим людям. Дякую.
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22.11.2020 13:33
+3
"Одиночный пикет" это даже намного хуже, чем "одиночный секс"... У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських в'язницях - Цензор.НЕТ 4121
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22.11.2020 13:26
+2
Моска... 😁😁😁
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22.11.2020 13:15
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Моська, это правильное название для столицы Пацакстана!
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22.11.2020 13:15 Відповісти
Кацакстана
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22.11.2020 13:18 Відповісти
Є Казахстан а це Кацапстан.
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22.11.2020 13:29 Відповісти
Моська гавкает на президента США Байдена !
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22.11.2020 13:34 Відповісти
Моска... 😁😁😁
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22.11.2020 13:15 Відповісти
Вынос Моска ! 😃😄😁
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22.11.2020 13:35 Відповісти
сразу видно кто вчера хорошо погулял
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22.11.2020 13:17 Відповісти
К будущему дому *****,на кр.площадь, пусть идут
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22.11.2020 13:18 Відповісти
А почему они постоянно у памятника Окуджаве стоят? Он же вроде грузин, а не татарин?
Что, никакого памятника татарским ханам нет разве в Масквабаде?
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22.11.2020 13:19 Відповісти
когда Тимур Менгу засновал Москву , он заставлял немытых выговаривать слово Москва , а у них получалось Мокша ,с тех пор немытых зовут мокшами
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22.11.2020 13:20 Відповісти
Вообще Мокша это река в Мордовии и самоназвание тамошнего народа. Русня и мокшу и эрзю зовёт мордвой.
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22.11.2020 13:26 Відповісти
"22.11.20 13:10 В Моске активисты..." В Моске активисты одиночными пикетами напомнили о крымских татарах и украинцах в российских тюрьмах - Цензор.НЕТ 8539
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22.11.2020 13:21 Відповісти
шо тебя смущает ?
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22.11.2020 13:21 Відповісти
Уже все испортили, ой...исправили.
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22.11.2020 13:38 Відповісти
та всё кАроче, путька сдался )))))))))))
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22.11.2020 13:24 Відповісти
Украинці в кацапських тюрьмах.А хто вони такі та за що потрапили за грати.Або нам знову хотять втюхати на обмін кримінальних злочинців або тих заробітчан хто незарееструвався в кацапії на кацапських зрадників,диверсанів та саботажників із за діяльності яких загинуло десятки українців?
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22.11.2020 13:24 Відповісти
"Одиночный пикет" это даже намного хуже, чем "одиночный секс"... У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських в'язницях - Цензор.НЕТ 4121
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22.11.2020 13:26 Відповісти
мне кажется это одно и тоже ))
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22.11.2020 13:29 Відповісти
С одной стороны жалко москалей, и одновременно презрение за то, что они смирились к роли загнанных зверьков, вот какую жизнь нам готовит опзжо, но еще хуже, что этих скотов поддерживают наш быдлячий электорат
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22.11.2020 13:31 Відповісти
Зеленский в полной ********** ! 😄😄😄
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22.11.2020 13:38 Відповісти
Велика шана сміливим людям. Дякую.
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22.11.2020 13:33 Відповісти
не потрібно злословити на толстовських відчайдухів, не вони нам вороги
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22.11.2020 13:34 Відповісти
Це воплі містечкових узкоміровцев, які ненавидять цих російських протестантів так само, як і українських патріотів.
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22.11.2020 13:55 Відповісти
Им запретили устраивать очереди на одиночный пикет!
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22.11.2020 13:39 Відповісти
Одновременно с этим армия нерусского Кремля город одноименный СУЗам= ШУШ(Яша Уш-Живи Сознание,Дух св.) называет по арабохайски.Настоящие Сузы на Кавказе(где секрет пока) А этот раньше наз.Панахобат.Город был сожжен Искандером Македонским(отцом одэров=азэров по сл.Великого Низами.12в.) И его армия хочет отнять святилища албан( АлаБэй-предков)-БэйЛи половина одэрских фамилий=Пэриджана.Но!!! ГанУчиЯшарскаий(стал Гансасар???арабский) храм ,что значит Кровей конец Жизнь имеет 6-и метровые двери и без окон 1-го этажа и еще 5(500)раз реставрированный.Строил его Гасан Джалал.Там жили великаны(3.5м) их могилы КРУГОМ,я знаю целые кладбища.А из Карабаха их 4-метровые гробы в 1-й карабахской подьемными кранами ночью воровала российская армия.Другая святыня в ГалаБэйЯшар(Кельбаджарах) окружена спецназом.Он наз-ся ХошБэйЯнгы=Милый Бек горящий( в нашей книге Авесте-царь Хушанг),советы сделали Хотаванк=Хатованг(??),а сейчас превратили в Дадиван(хотя Дэдэ-предок на азэри тоже) и везде понаписали ндписи,как и в ворованных у грузин церквях(по Чавчавадзе).КРЕМЛЬ НЕ РУССКИЙ -РУКИ ПРОЧЬ ОТ СВЯТЫН КАВКАЗА! От города "деревни ИМПЕРАТОРА ГАНОРИЯ"(Кровей муж)=ГанКенди( а не дашнак степан)!
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22.11.2020 13:46 Відповісти
Мінськ 2014 рік.

У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських в'язницях - Цензор.НЕТ 3958
У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських в'язницях - Цензор.НЕТ 6439
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22.11.2020 14:00 Відповісти
Любопытно, что сказали бы эти протестующие о оккупации Крыма...
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22.11.2020 14:05 Відповісти
Вы издеваетесь? Скажут, что Крым украинский - получат 6 лет в местах мантульных.

Статья 65 Конституции РФ:
"1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым<..>
<...>
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения"

За нарушение Конституции в Рф предлагается (от 20 сентября сего года статья
https://www.znak.com/2020-09-22/gosduma_v_pervom_chtenii_odobrila_nakazanie_za_narushenie_territorialnoy_celostnosti_rossi
Согласно тексту законопроекта, за действия, направленные на отчуждение территории РФ, гражданам грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Статья инкриминируется в том случае, если действия нарушителя не квалифицируются как вооруженный мятеж (статья 279 УК РФ) или публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (статья 280.1 УК РФ). Дела по новой статье будут "

рассматривать суды уровня субъекта региона, а также окружные военные суды."
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22.11.2020 14:55 Відповісти
Здесь очень многие говорят о том, какой это смелый поступок и о том, что в рашке не перевелись порядочные люди.
А это самые обычные кацапы.
Может они не согласны с отношением властей к крымским татарам, но их вполне устраивает все остальное: и оккупация Крыма и поддержка лугандонских сепаратистов.
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22.11.2020 15:20 Відповісти
Да, это очень смелый поступок для людей, живущих в тоталитарном, фашистком государстве.
Именно потому этих людей так мало, то малое число, которое не одобряет оккупацию Донбасса и аннексию Крыма, боится высказать свое мнение, ведь за него будут судить Военным (!) судом, что Вы и могли прочесть в выдержках из официальных источников, которые я привела, если бы удосужились потратить на это внимание.
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23.11.2020 05:19 Відповісти
Гваньини, военный деятель Речи Посполитой итальянского происхождения,
"Хроника Европейской Сарматии", 1578 год:
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"Если бы московитам была предоставлена ​​возможность напиваться каждый день, они были бы истреблены взаимной резней. Ведь, опьянев, они полностью теряют разум и рассудительность, как дикие животные, и убивают друг друга ножами, кинжалами и всяким вероломным оружием.
Племя московитов способнее и хитрее всех соседних племен.
И если они когда-нибудь торгуют с иностранцами, то для поддержания большего доверия не называют себя московитами, а только пришельцами, то есть новгородцами или псковичами ...

Когда татарский посол ехал в Москву, то встречал его князь московский. Шел первый, без шапки, и выносил послу на дорогу кобылье молоко. А когда тот пил и капля молока капала на гриву коня, то князь московитов должен ее слизать.
А тому, кто читал письмо от татарского царя, то московит должен подстелить соболиные меха, а сам радостно стоял на коленях, пока читали письмо"....
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22.11.2020 14:19 Відповісти
 
 