У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У столиці Білорусі люди знову збираються на протест проти "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.
"З ранку колона спецтехніки в'їхала до Мінська з боку Уруччя. Після опівдня групи людей почали виходити на вулиці в різних районах Мінська", - пише TUT.BY.
Мінський метрополітен закрив станції метро в центрі Мінська.
"Об 11:55 із метою гарантування безпеки пасажирів на вхід і вихід закрито станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Немига", "Купалівська", всі станції третьої лінії. Потяги прямують без зупинки на цих станціях", - йдеться в повідомленні "Інтерфакс-Захід".
Водночас у різних частинах міста силовики почали розганяти протестувальників і проводити затримання, застосовуючи спецзасоби.
Станом на 14:30 відомо принаймні про тридцятьох затриманих, повідомляє позбавлений акредитації правозахисний центр "Вясна". Затримання відбулись переважно в Мінську, а також в Новополоцьку і Заславлі.
Будь ласка, зачекайте...
а белорусы мирно ходят - их бить не за что
я только факт - скромно молчат о Франции и раздувают о Беларуси...
Є хороший приклад, у Купріна, в повісті "Поєдинок"... Там офіцери увечері, допилися до того, що не знали, який тост виголосить... Так пили за "стук коліс поїзда залізниці"... (Між іншим, діло було якраз у Західній Білорусі...).
как видим, у белорусских овец такого нет
протестующих все меньше
Меня забили возле дома.
(Гуляю там, живу, хожу).
Слова мои сильнее грома:
Сограждане Я ВЫХОЖУ!
Толпа омоновцев галдящих,
Удары, брань, в крови лежу
И только вихрь мыслей летящих:
Сограждане Я ВИХОЖУ!
Те, кто срывает Флаг Свободы,
Увы, но по делам сужу,
Шакута, Бассков - вы УРОДЫ...
Сограждане Я ВЫХОЖУ!
Отпели? Душу проводите.
С небес на вас, друзья, гляжу.
Прощайте и меня простите -
В последний путь Я ВЫХОЖУ!
тогда они нарубив дров и понимая что лукашенка не вечный ища новую крышу принесут синеокую ***** на блюдечке
Точнее, как в Украине - не получилось!