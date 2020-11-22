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У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У столиці Білорусі люди знову збираються на протест проти "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.

"З ранку колона спецтехніки в'їхала до Мінська з боку Уруччя. Після опівдня групи людей почали виходити на вулиці в різних районах Мінська", - пише TUT.BY.

У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 01
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 02
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 03
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 04

Мінський метрополітен закрив станції метро в центрі Мінська.

"Об 11:55 із метою гарантування безпеки пасажирів на вхід і вихід закрито станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Немига", "Купалівська", всі станції третьої лінії. Потяги прямують без зупинки на цих станціях", - йдеться в повідомленні "Інтерфакс-Захід".

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Водночас у різних частинах міста силовики почали розганяти протестувальників і проводити затримання, застосовуючи спецзасоби.

У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 05
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 06

Станом на 14:30 відомо принаймні про тридцятьох затриманих, повідомляє позбавлений акредитації правозахисний центр "Вясна". Затримання відбулись переважно в Мінську, а також в Новополоцьку і Заславлі.

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У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 07
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 08
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 09
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 10
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 11
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Топ коментарі
+25
Фашиста Лукашеску маршами не выгониш !
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22.11.2020 13:41
+18
на фото белорусы с поднятыми вверх руками

Украинцы поднимают руки вверх только когда молятся Богу. В Минске люди выходят на "Марш против фашизма": их задерживают, применяют спецсредства - Цензор.НЕТ 8047

в этом наша разница
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22.11.2020 13:45
+16
Какой борьбе? Эти подкацапники разве борятся? Они тупо по улицам ходят и в автозаки пакуются. "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ"
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22.11.2020 13:58
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Лукашенка садист!!! :
У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 6502
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22.11.2020 14:59 Відповісти
в париже протестующие погромы устраивают - вот и получают
а белорусы мирно ходят - их бить не за что
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22.11.2020 17:21 Відповісти
я ж не против...
я только факт - скромно молчат о Франции и раздувают о Беларуси...
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22.11.2020 19:05 Відповісти
А скольких там убили, как у "несадиста" Лукашонки?
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22.11.2020 21:36 Відповісти
А кто убил? что тебе по телевизору сказали?
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22.11.2020 21:39 Відповісти
Не только по телевизору, ватка. Но в твой методичке об этом точно ничего не написано. У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 9353
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22.11.2020 21:45 Відповісти
У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 6174
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22.11.2020 14:59 Відповісти
Коли ж вже почнеться "звіряче побиття дітей"?
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22.11.2020 15:01 Відповісти
Свежие агентурные данные: Мусора стали на входах в микрорайоны -- будут разогнанных в центре, паковать на обратном пути.
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22.11.2020 15:10 Відповісти
А шо надо с власовской тряпкой против фашизма?😂🌷
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22.11.2020 15:37 Відповісти
Русня геть тупа, три класи освіти, прапор фашистів виглядав так У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 2920
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22.11.2020 15:45 Відповісти
Прапор Саратовської області, "фошизди" .У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 6986
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22.11.2020 15:48 Відповісти
карантин и КЧ введут, тогда всё и закончится не успев начаться
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22.11.2020 16:52 Відповісти
Мені цікаві дві речі: "Коли буде "Марш сантехніків і гінекологів?" та "Що будуть робить білоруси, коли у них назви "Маршів" закінчаться?
Є хороший приклад, у Купріна, в повісті "Поєдинок"... Там офіцери увечері, допилися до того, що не знали, який тост виголосить... Так пили за "стук коліс поїзда залізниці"... (Між іншим, діло було якраз у Західній Білорусі...).
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22.11.2020 17:10 Відповісти
Цветочный марш, марш юных забастовщиков - не выходить на работу, антицветочный марш, тобто, Светик вдуплила , шо менты-фошизды... Да , хоть и марш , мол, драники против бацьки... Но у мудищева есть козырь в руках: строгий антиковидный карантин с комендантским часом и последствиями из этого вытекающими, там , С полнОЙ "санацией " КВАРТИР САМЫХ ЯРЫХ АКТИВИСТОВ
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23.11.2020 00:43 Відповісти
Ну, так скоро і до "Лесбійського маршу" дійдуть... Історію знаєш? Баби на Лесбосі, коли їм осточортіли війни між чоловіками, домовились - "не давать", поки не перестануть воювать між собою... А щоб "не здохнуть від хотіння", задовольняли одна одну, як уміли...Реальний факт, зафіксований істориками...
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23.11.2020 06:16 Відповісти
не удивлюсь, бо на совке до сих пор почитают 8-е марта, "международным женским" днем. А всего то делов - это день западноевропейских проституток , добившихся в конце позапрошлого-начале прошлого веков повышения в зарплате и нормированого 8-ми часового рабочего дня... Одним словом , от Светика вполне ожидаем марш им. Клары Цеткин...
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23.11.2020 15:02 Відповісти
Рано чи пізно у когось з протестувальників здасть нерви і він візьме дробовика і почне стріляти у фашистів лукашенка.
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22.11.2020 17:18 Відповісти
его сразу же замочат
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22.11.2020 17:19 Відповісти
Так. 100% ймовірність.Але може дати поштовх до кровопролиття. Нажаль.
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22.11.2020 17:20 Відповісти
для этого нужна смелось и готовность к смерти
как видим, у белорусских овец такого нет
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22.11.2020 17:31 Відповісти
в кадр попадают одни и те же люди
протестующих все меньше
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22.11.2020 17:18 Відповісти
Кацапи активувались.
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22.11.2020 17:54 Відповісти
Когда уже об этом цирке перестанут писать, это уже не интересно
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22.11.2020 18:46 Відповісти
Я выхожу (Памяти Романа Бондаренко)

Меня забили возле дома.
(Гуляю там, живу, хожу).
Слова мои сильнее грома:
Сограждане Я ВЫХОЖУ!

Толпа омоновцев галдящих,
Удары, брань, в крови лежу
И только вихрь мыслей летящих:
Сограждане Я ВИХОЖУ!

Те, кто срывает Флаг Свободы,
Увы, но по делам сужу,
Шакута, Бассков - вы УРОДЫ...
Сограждане Я ВЫХОЖУ!

Отпели? Душу проводите.
С небес на вас, друзья, гляжу.
Прощайте и меня простите -
В последний путь Я ВЫХОЖУ!
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22.11.2020 20:41 Відповісти
***** нужно замазать беларусских силовиков и титушню по самое немогу,

тогда они нарубив дров и понимая что лукашенка не вечный ища новую крышу принесут синеокую ***** на блюдечке У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 5881
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22.11.2020 20:56 Відповісти
Смотрю видос... бежит 20 мусоров на толпу в человек 300... холопы разбегаются... Вопрос к холопам, на какой х...р вы вообще выходите? Ползите на коленях со цветочками сразу в СИЗО. Хапнете п...здюлей как любите и все. А если серьезно, вы малоросы тупидоидные. Вот и все.
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22.11.2020 21:19 Відповісти
Поліцейська країна! Диктатор при владі! Силовики - садисти та злочинці, які виконують злочинні накази. Все погано в Білорусі, дуже погано.
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22.11.2020 22:10 Відповісти
Хотели, чтоб "не как в Украине" - так и получилось.
Точнее, как в Украине - не получилось!
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22.11.2020 22:44 Відповісти
А скільки наріду в Україні хвалили і досі хвалять луку?
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23.11.2020 03:13 Відповісти
75%
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23.11.2020 09:45 Відповісти
Щось я цього не розумію. Два мента місять ногами чувака, а поряд стоять 50 здорових хлопів, дивляться на це все і кричать про пазор Лукашенкє.
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23.11.2020 07:44 Відповісти
то воны в черзi нервничают
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23.11.2020 15:04 Відповісти
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