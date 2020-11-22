УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17086 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Силовики
4 949 9
Держприкордонслужба (4341) контрабанда (1551) Одеська область (2491) Правоохоронні органи (2660) цигарки (622)

На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одеській області прикордонники Подільського загону затримали чотирьох громадян України з контрабандним вантажем цигарок іноземного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба 01

З допомогою тепловізора неподалік с. Цеханівка Окнянского району Одеської області прикордонники помітили рух чотирьох чоловіків із вантажем. На вимогу прикордонників зупинитися порушники спробували втекти. Для припинення неправомірних дій правоохоронці здійснили два попереджувальні постріли в повітря.

На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба 02

Дивіться також: На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час подальшої перевірки було встановлено, що порушники - громадяни України. Вони переносили в картонних коробках вантаж цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору. Загальна кількість вилучених тютюнових виробів - 7 500 пачок.

На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба 03
На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба 04

Дивіться також: Канал контрабанди в ЄС сигарет з Білорусі блоковано в Одесі: вилучено понад 2,2 млн пачок на 80 млн грн. ФОТО

Матеріали про адміністративне правопорушення щодо затриманих прикордонники передали в суд, а вантаж - представникам Одеської митниці.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аваков, яка Одеса по всьому Києву торгують відкрито сигаретами без акцизних марок (можливо з ОРДЛО). Питання:
- Хто їх кришує?
показати весь коментар
22.11.2020 13:53 Відповісти
Додайте ще моє запитання про валютних міняйл: вони ні від кого не ховаються На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6496
показати весь коментар
22.11.2020 14:16 Відповісти
Так СБУ и кришує
показати весь коментар
22.11.2020 21:19 Відповісти
Люди просто зарабатывают на жизнь торговлей,а они на них напали с выстрелами,ахметка,потрох и беня аплодируют своим верным псам.
показати весь коментар
22.11.2020 14:01 Відповісти
Потому что Ахметка в школе хорошо учился, и правильно на контурной карте отмечал места полезный ископаемых, электростанции и промышленные предприятия. Не то, что эти прогульщики.
показати весь коментар
22.11.2020 14:10 Відповісти
Он правильно знал кого замочить,кому дать взятку,кого запугать,картами он пользовался другими.
показати весь коментар
22.11.2020 14:23 Відповісти
до чого твій вихрюк, барига, я вірно сплачую податки і ще маю за цих мудаків і тебе, бо ти любиш свій пердак на дорогій тачці возити ?
показати весь коментар
23.11.2020 08:18 Відповісти
"...со стрельбой задержали контрабандистов..." (с) "Стрельнули" цигарок і відпустили?! На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3231
показати весь коментар
22.11.2020 14:06 Відповісти
И сколько на себе они могли унести? Как стреляли... за сигареты у нас уже расстреливают?
показати весь коментар
22.11.2020 21:18 Відповісти
 
 