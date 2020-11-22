На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба. ФОТО

В Одеській області прикордонники Подільського загону затримали чотирьох громадян України з контрабандним вантажем цигарок іноземного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

З допомогою тепловізора неподалік с. Цеханівка Окнянского району Одеської області прикордонники помітили рух чотирьох чоловіків із вантажем. На вимогу прикордонників зупинитися порушники спробували втекти. Для припинення неправомірних дій правоохоронці здійснили два попереджувальні постріли в повітря.

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Під час подальшої перевірки було встановлено, що порушники - громадяни України. Вони переносили в картонних коробках вантаж цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору. Загальна кількість вилучених тютюнових виробів - 7 500 пачок.





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Матеріали про адміністративне правопорушення щодо затриманих прикордонники передали в суд, а вантаж - представникам Одеської митниці.