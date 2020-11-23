Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У столиці на проспекті Лобановського сталася ДТП, у якій дивом обійшлося без жертв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ оперативний" у фейсбуці, водій Chevrolet не впорався з керуванням, через що його автомобіль пролетів через зустрічну смугу і зніс зупинку громадського транспорту.
"Інші водії відразу кинулися до водія, який був непритомним, витягли його з автомобіля, надали першу допомогу і передали лікарям швидкої. Також було ліквідовано невелике загоряння під капотом автівки", - повідомляють очевидці.
На момент зіткнення на зупинці нікого не було, тому, крім водія, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Топ коментарі
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показати весь коментар22.11.2020 15:06
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И да. А чего ж это он "не справился с управлением"? Наверное, потому что летел, как ракета?
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І сьогодні день прекрасний ні дощу, ні снігу, а воно на зустрічну поперлось!!!