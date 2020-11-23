УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17086 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події ДТП
16 416 19
ДТП (4211) Київ (13836)

Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У столиці на проспекті Лобановського сталася ДТП, у якій дивом обійшлося без жертв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ оперативний" у фейсбуці, водій Chevrolet не впорався з керуванням, через що його автомобіль пролетів через зустрічну смугу і зніс зупинку громадського транспорту.

"Інші водії відразу кинулися до водія, який був непритомним, витягли його з автомобіля, надали першу допомогу і передали лікарям швидкої. Також було ліквідовано невелике загоряння під капотом автівки", - повідомляють очевидці.

На момент зіткнення на зупинці нікого не було, тому, крім водія, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться також: Спостерігачі "ОПОРИ" потрапили у ДТП у Запорізькій області. ФОТО

Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 01
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 02
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 03
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 04
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 05
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 06
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
І чому ці виродки не в стовп, а обов'язково в зупинку ціляться?
показати весь коментар
22.11.2020 14:56
+19
Ось вам приклад як в ізраілі роблять Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 1850
показати весь коментар
22.11.2020 15:25
+18
Да, что ж им эти остановки медом помазаны что ли.
показати весь коментар
22.11.2020 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І чому ці виродки не в стовп, а обов'язково в зупинку ціляться?
показати весь коментар
22.11.2020 14:56 Відповісти
Да, что ж им эти остановки медом помазаны что ли.
показати весь коментар
22.11.2020 15:06 Відповісти
Обьясняю - чувырло подъезжает к остановке и бёрёт в руки таксофон.// типа он того, is good son civilisations
показати весь коментар
22.11.2020 16:36 Відповісти
шось вони звиздять..судячи з фото він їхав по смузі для громадського транспорту зверху (з боку Деміївки), вилетів, зніс зупинку і став поза нею..це якщо машину не пересунули..дурнувате там місце..
показати весь коментар
22.11.2020 15:11 Відповісти
Зачем спасать такого? Чтобы в следующий раз убил кого-то наверняка? Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 1044
И да. А чего ж это он "не справился с управлением"? Наверное, потому что летел, как ракета? Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 9131
показати весь коментар
22.11.2020 15:20 Відповісти
Ось вам приклад як в ізраілі роблять Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 1850
показати весь коментар
22.11.2020 15:25 Відповісти
У нас в Днепре точно так же!!! Сразу подумал фотка из Днепра!!!
показати весь коментар
22.11.2020 15:37 Відповісти
Ці боларди можна (треба) робити ще й автоматичними. Для себе ж живемо.
показати весь коментар
22.11.2020 16:32 Відповісти
У нас треба протитанкові класти)))
показати весь коментар
22.11.2020 15:39 Відповісти
Вот такиеЛегковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 5156
показати весь коментар
22.11.2020 21:12 Відповісти
точно.)))
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 3839

...
показати весь коментар
22.11.2020 15:46 Відповісти
всраные фейсбучники и втыкатели в рейтинг водилы такси!
показати весь коментар
22.11.2020 16:33 Відповісти
Філатов по Дніпру встановлює зупинки з огорожею, для безпеки громадян.
показати весь коментар
22.11.2020 16:58 Відповісти
Так то ж в Днепре
показати весь коментар
22.11.2020 17:44 Відповісти
пора біля зупинок ставити шибениці для тих що літають або п'яні
показати весь коментар
22.11.2020 17:30 Відповісти
коронавірус косить
показати весь коментар
22.11.2020 18:38 Відповісти
Цікаво, чи сотню їхав шумахер!
І сьогодні день прекрасний ні дощу, ні снігу, а воно на зустрічну поперлось!!!
показати весь коментар
22.11.2020 19:00 Відповісти
хунда гец такой гец
показати весь коментар
22.11.2020 19:03 Відповісти
хорошо че люди не пострадали
показати весь коментар
22.11.2020 19:46 Відповісти
 
 