Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці на проспекті Лобановського сталася ДТП, у якій дивом обійшлося без жертв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ оперативний" у фейсбуці, водій Chevrolet не впорався з керуванням, через що його автомобіль пролетів через зустрічну смугу і зніс зупинку громадського транспорту.

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"Інші водії відразу кинулися до водія, який був непритомним, витягли його з автомобіля, надали першу допомогу і передали лікарям швидкої. Також було ліквідовано невелике загоряння під капотом автівки", - повідомляють очевидці.

На момент зіткнення на зупинці нікого не було, тому, крім водія, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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