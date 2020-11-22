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Дрогобич (42) місцеві вибори (1000) ОПОРА (216)

Два автобуси "журналістів" прибули до Дрогобича для "охорони порядку" на виборах, - "ОПОРА". ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У центрі Дрогобича (Львівська обл.), де в неділю відбувається повторне голосування на виборах мера, помічено близько ста молодих людей, які приїхали двома автобусами. Вони назвалися журналістами, крім того, повідомили, що мають намір охороняти виборчі дільниці.

Про це повідомила громадянська мережа "ОПОРА", передає Цензор.НЕТ.

Відео про скупчення молоді біля одного з будинків у Дрогобичі мережа отримала на правах анонімності.

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За даними поліції, в місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодими людьми, і ті розповіли, що планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами. На підтвердження показали посвідчення видання "Нова пора". За інформацією державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств, це видання зареєстровано в Запорізькій області. Відомо також, що три людини з прибулих зареєстровані в Запорізькій області, решта - у Львівській.

Два автобуси журналістів прибули до Дрогобича для охорони порядку на виборах, - ОПОРА 01

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Представники цього видання вже намагалися потрапити в приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (місто Стебник) і №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом із поліцейськими відмовили їм у праві присутності. У одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, інший мав свідоцтво про реєстрацію видання з простроченою датою.

У Дрогобичі в другому турі виборів беруть участь чинний мер Тарас Кучма (самовисуванець) та генеральний директор ТОВ "Брати" Андрій Веселий (самовисуванець).
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Топ коментарі
+29
Ті ж "журналісти", що у Пороха під будинком?
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22.11.2020 15:29
+13
Гвалт !
проститутку изгоняют из борделя за развратное поведение Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8989
У Штепы решили забрать мандат депутата в Славянске
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22.11.2020 15:32
+11
Где Аваков почему єти журношлюхи еще не в СИЗО Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 788
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22.11.2020 15:26
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Где Аваков почему єти журношлюхи еще не в СИЗО Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 788
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22.11.2020 15:26 Відповісти
єти - бигфут (снежный человек) что ли?
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22.11.2020 15:28 Відповісти
Потому , что 🎒+💩Каломой =кошер -ностра в Украине
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22.11.2020 17:57 Відповісти
Так Аваков их и прислал, транспортом обеспечил...
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23.11.2020 10:57 Відповісти
зачастую даже закрытое маской лицо отображает внутренний мир индивидуума,судя чисто по глазам...ну и ещё конечно пальчики
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22.11.2020 15:28 Відповісти
Ті ж "журналісти", що у Пороха під будинком?
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22.11.2020 15:29 Відповісти
А у Вадима Титушко из какого СМИ было удостоверение?
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22.11.2020 15:30 Відповісти
Гвалт !
проститутку изгоняют из борделя за развратное поведение Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8989
У Штепы решили забрать мандат депутата в Славянске
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22.11.2020 15:32 Відповісти
новина позавчорашнього дня, яка зявилася на Цензорі тільки сьогодні Два автобуси "журналістів" прибули до Дрогобича для "охорони порядку" на виборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2102
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22.11.2020 17:00 Відповісти
"нова_пора"... Це не від "каськіва", коханця "тані_даниленко" та просто купи лайна, якщо коротко? Тепер він в "опзж".
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22.11.2020 15:38 Відповісти
Если коротко, он был известный активист, такое же дерьмо, как и все остальные активисты - семенченко, наем, лещенко, бигус.
Папа его был председателем колхоза, ставившим перед собой повышенные соцобязательства - перетрахать всех доярок.
Не удалось.
Мужья доярок собрались и отбили ему переходящее красное знамя, вымпелы и почетные грамоты.
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22.11.2020 16:22 Відповісти
Ложь! каськив - революция на граните - луценко - парашенка.
Вот правильный ассоциативный ряд.
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22.11.2020 18:40 Відповісти
"Самовыдвижеци" это как у Кивы ?!
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22.11.2020 15:38 Відповісти
Кива самоудовлетворенец
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22.11.2020 15:42 Відповісти
Ківу беруть в збірну московії замість Дзюби.
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22.11.2020 15:53 Відповісти
Откат ко временам Йолковича идет семимильными шагами.
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22.11.2020 15:51 Відповісти
Украина всегда одна и та же, только сказки меняются.
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22.11.2020 16:46 Відповісти
Є певний механізм для тих, хто представляє інтереси будь кого, відповідний кандидат мав зареєструвати їх спостерігачами і видати посвідчення, те ж саме стосується незалежних спостерігачів і Опори, їм посвідчення видає ТВК. Посвідчення журналіста не є пропуском на дільницю.
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22.11.2020 15:53 Відповісти
Нацкорпус вы? сегодня вы "журналисты" и вчера вас возле феофании не было как и Свободы понимаю невозможно быть одновременно в двух местах предпочтение вчера отдали пикета дома Пороха
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22.11.2020 16:08 Відповісти
Два автобуси "журналістів" прибули до Дрогобича для "охорони порядку" на виборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3483
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22.11.2020 16:19 Відповісти
Насчёт судей -- это чисто постсофковое .
В развитых странах судьи опережают по уровню доверия граждан даже церковь и армию .
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23.11.2020 01:14 Відповісти
Напомнило 2004 и 2014 года. Вава с Аваковым семимильными шагами возвращает Украину в зад.
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22.11.2020 16:57 Відповісти
Меня всегда удивляло зачем в паспорте столько пустых страниц не учитывая обязательных штампов.Теперь начал понимать что там должны стоять отметки что Гражданин Украины уже проголосовал.
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22.11.2020 17:46 Відповісти
А чому їх не відписдили? Лінь?
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22.11.2020 19:46 Відповісти
Какая власть , такие и журналисты
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22.11.2020 23:37 Відповісти
А что собственно мучится? Журналисты говорят. Окей. Просто ПРОВЕРЬТЕ оформлены ли они на работу? 100% нет. КАК же тогда они работают? Бесплатно что ли? АГА. Гнать этих "журналистов" взашей.
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23.11.2020 10:25 Відповісти
 
 