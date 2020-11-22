Два автобуси "журналістів" прибули до Дрогобича для "охорони порядку" на виборах, - "ОПОРА". ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У центрі Дрогобича (Львівська обл.), де в неділю відбувається повторне голосування на виборах мера, помічено близько ста молодих людей, які приїхали двома автобусами. Вони назвалися журналістами, крім того, повідомили, що мають намір охороняти виборчі дільниці.
Про це повідомила громадянська мережа "ОПОРА", передає Цензор.НЕТ.
Відео про скупчення молоді біля одного з будинків у Дрогобичі мережа отримала на правах анонімності.
За даними поліції, в місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодими людьми, і ті розповіли, що планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами. На підтвердження показали посвідчення видання "Нова пора". За інформацією державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств, це видання зареєстровано в Запорізькій області. Відомо також, що три людини з прибулих зареєстровані в Запорізькій області, решта - у Львівській.
Представники цього видання вже намагалися потрапити в приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (місто Стебник) і №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом із поліцейськими відмовили їм у праві присутності. У одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, інший мав свідоцтво про реєстрацію видання з простроченою датою.
У Дрогобичі в другому турі виборів беруть участь чинний мер Тарас Кучма (самовисуванець) та генеральний директор ТОВ "Брати" Андрій Веселий (самовисуванець).
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Вот правильный ассоциативный ряд.
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