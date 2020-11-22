58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО. ФОТОрепортаж

У Львівській області 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Виговського проводить тренування на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з представниками країн-партнерів НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ.







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