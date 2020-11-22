58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У Львівській області 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Виговського проводить тренування на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з представниками країн-партнерів НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ.
Топ коментарі
+10 mrSmith
показати весь коментар22.11.2020 16:23
+8 Super Gut
показати весь коментар22.11.2020 18:19
+5 Molli
показати весь коментар22.11.2020 16:19
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Будь ласка, зачекайте...
ВСУ снабжаются вооружением по остаточному принципу: все солдаты вооружены "голыми" автоматами, нет ни дтк, ни у кого нет коллиматора, никаких тактических обвесов...
Бо позвільняють вас, мабудь незабаром, на українські пенсії -- у сепарів кращі будуть -- російські...
а на Восточной в зоне разграничения и стрелять не болванками а боевыми! .