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58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У Львівській області 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Виговського проводить тренування на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з представниками країн-партнерів НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ.

58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 01

58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 02
58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 03
58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту. ФОТОрепортаж

58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 05
58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 06
58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 07
58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 08

Також читайте: У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

58-ма ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО 09
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Топ коментарі
+10
Очень неприятное ощущение возникает, когда видишь фото с учений ВСУ и НГ.
ВСУ снабжаются вооружением по остаточному принципу: все солдаты вооружены "голыми" автоматами, нет ни дтк, ни у кого нет коллиматора, никаких тактических обвесов...
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22.11.2020 16:23
+8
Тренировки нужно проводить в конче заспе. Там что ни рожа - то сепар либо мародер: зеленский, венедиктова, чучма, мертведчук, бойко, шуфрик, ахметов и еще сотня отборных гнид на нашей шее.
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22.11.2020 18:19
+5
Натовці вчаться у наших
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22.11.2020 16:19
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Натовці вчаться у наших
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22.11.2020 16:19 Відповісти
Вчаться як с Дебали драпати чи не отвичать на обстрелы?
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22.11.2020 19:15 Відповісти
Очень неприятное ощущение возникает, когда видишь фото с учений ВСУ и НГ.
ВСУ снабжаются вооружением по остаточному принципу: все солдаты вооружены "голыми" автоматами, нет ни дтк, ни у кого нет коллиматора, никаких тактических обвесов...
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22.11.2020 16:23 Відповісти
Ну как при совке .Только броники появились
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22.11.2020 17:45 Відповісти
Хлопці, розвертайтесь скоріш від Лугандона на Київ... -- то, може, за вами солдати НАТО підтягнуться?
Бо позвільняють вас, мабудь незабаром, на українські пенсії -- у сепарів кращі будуть -- російські...
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22.11.2020 16:35 Відповісти
Автомат теж важко тягати.)
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22.11.2020 17:24 Відповісти
Тренировки нужно проводить не на Западной Украине
а на Восточной в зоне разграничения и стрелять не болванками а боевыми! 58-а ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО - Цензор.НЕТ 8481 .
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22.11.2020 17:27 Відповісти
Тренировки нужно проводить в конче заспе. Там что ни рожа - то сепар либо мародер: зеленский, венедиктова, чучма, мертведчук, бойко, шуфрик, ахметов и еще сотня отборных гнид на нашей шее.
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22.11.2020 18:19 Відповісти
а в конче вообще отрабатывать только "ковровое бомбометание"...
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22.11.2020 18:34 Відповісти
Если бы они не согласились на эти совместные тренировки, их могли бы убить солдаты НАТО!
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22.11.2020 18:52 Відповісти
Как все таки ******* смотрятся акмы в современном мире
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22.11.2020 19:16 Відповісти
 
 