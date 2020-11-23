Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS. ІНФОГРАФІКА

Повторні вибори Дніпровського міського голови виграє Борис Філатов.

Про це Цензор.НЕТ із посиланням на дані центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS.

За даними екзитполу, Борис Філатов отримав підтримку 78,75% виборців, а його конкурент Загід Краснов набрав 18,25% голосів.

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Зазначається, що дослідження проводилося 22 листопада на виході з 60 виборчих дільниць Дніпра. Опитано 3398 виборців. Рівень досяжності дослідження (Response Rate) - 70,62%. Відмов від інтерв'ю - 1 414.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.