Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Повторні вибори Дніпровського міського голови виграє Борис Філатов.
Про це Цензор.НЕТ із посиланням на дані центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS.
За даними екзитполу, Борис Філатов отримав підтримку 78,75% виборців, а його конкурент Загід Краснов набрав 18,25% голосів.
Зазначається, що дослідження проводилося 22 листопада на виході з 60 виборчих дільниць Дніпра. Опитано 3398 виборців. Рівень досяжності дослідження (Response Rate) - 70,62%. Відмов від інтерв'ю - 1 414.
Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
Топ коментарі
+55 Шрек Баблокат
показати весь коментар22.11.2020 21:10
+39 Утилизация ватников
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+33 vitaliymkua
показати весь коментар22.11.2020 20:58
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просто, такие сегодня таблетки..
Во втором туре выборов мэра Днепра, которые проходят сегодня, 22 ноября, появилась «сетка» колл-центров, которые через соцсети скупала голоса в пользу одного из кандидатов. Многочисленные скриншоты, аудио-видеозаписи свидетельствуют о том, что голоса покупали в пользу кандидата от «Громсилы». В одной из групп, где координировался процесс под вечер перестали стесняться и напрямую закрепили сообщение «Голосуем за Загида».
За голос после обеда предлагали по 1500 гривен. Необходимо было сфотографировать бюллетень и паспорт и указать номер карты)))) и всё это отправить "менеджеру" с кодовым словом "зима" ...
Это - уголовное преступление, которое влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы. Уже несколько десятков днепрян попались во время фотографирования бюллетеня и ныне дают объяснения полиции. (96 чел на 16.00)
Однако некоторые решили подзаработать, не нарушая законодательство. Они распечатали бюллетень на цветном принтере и отправили модераторам группы по скупке голосов. Об этом пишут в группе «Победа 1-6 Соборный райончик». Имя кандидата Краснова им сказали, даже не спрашивая кодового слова. В «отчет» поверили и обещали сбросить деньги в течение получаса или "накрайняк после 20.00. ")))))Отметим, что один из администраторов «колл-центра» сдался полиции и правоохранители уже отрабатывают «сетку» подкупа. Более того, организатор скупки, сын кандидата Руслан Краснов, по данным СМИ, сдал полиции всю базу данных "менеджеров" и "продавцов голоса" чтобы смягчить наказание. Исходя из этого, ожидать платы за проданный голос вряд ли стоит, а вот проверки от полиции...весьма возможно))))))
Я ЗА таки х мерів, хоч і відстань в 400 км. Але є віра в таких.
один кернес с трухановым чего стоят. За восток даже перечислять всех лениво, кого там дауны опять понавыбирали....
А шо, зеленожопым уже рояльные яйца не помогают?
...
Що за часи пішли, весь час боїшся дурнуватого вибору своїх співгромадян ((.
Если этих людей даже обстрелы не взяли, то их ничто не пробьет, менталитет такой.
Собственно, о менталите жителей Мариуполя: рекомендую к просмотру короткое видео на youtube об освобождении Мариуполя в 2014. Собственно, смотреть его следует ради одной фразы, произнесенной бабой с полностью пропитым голосом о бронетранпортере ВСУ: "Полтинник х*ярит". Вот и все, что нам нужно знать об основной массе электората славного Мариуполя.
Мариуполь 09.05
На 1.29 минуте абсолютно пропитой голос представительницы "русского мира" ( и раньше ее же голос, один мат, говорит громко, не пропустите).
А ведь у нее есть избирательное право, и она проголосовала, и полтора года назад, и на местных выборах.