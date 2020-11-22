Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Немирові Вінницької області 22 листопада ВАЗ зіткнувся з ЗІЛ.
Як повідомляють в пресслужбі облуправління ДСНС Вінниччини, о 3:26 на місце події викликали рятувальників, інформує Цензор.НЕТ.
31-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 допустив зіткнення з автомобілем марки ЗІЛ 554, який стояв на проїжджій частині вулиці через несправність транспортного засобу (блокування підшипника).
Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів загинули на місці події.
Бійці ДПРЧ-13 м. Немирів за допомогою спецобладнання деблокували загиблих громадян з транспортного засобу
Топ коментарі
+4 Дід Василь
показати весь коментар22.11.2020 22:25
+3 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар22.11.2020 21:43
+2 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар22.11.2020 21:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
хотя...наверное и от удара "в зад" могло наверное вылететь с уплотнительных резинок
Стоянка запрещается:
З якою швідкістю їхав кацапський тазик ВАЗ?
Чи тверезий був водій як що не помітив ЗИЛ?