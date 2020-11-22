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Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Немирові Вінницької області 22 листопада ВАЗ зіткнувся з ЗІЛ.

Як повідомляють в пресслужбі облуправління ДСНС Вінниччини, о 3:26 на місце події викликали рятувальників, інформує Цензор.НЕТ.

31-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 допустив зіткнення з автомобілем марки ЗІЛ 554, який стояв на проїжджій частині вулиці через несправність транспортного засобу (блокування підшипника).

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів загинули на місці події.

Бійці ДПРЧ-13 м. Немирів за допомогою спецобладнання деблокували загиблих громадян з транспортного засобу

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Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС 01
Фото: suspilne.media

Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС 02
Фото: suspilne.media

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Топ коментарі
+4
В пол четвертого утра стоял ЗИЛ на проезжей части? Когда он там начал стоять? Знак аварийной остановки был? ЗИЛ виноват...
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22.11.2020 22:25
+3
То з якою швидкістю ,це недолуге летіло ??))
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22.11.2020 21:43
+2
Він ще й гарантовано гнав.Куди ви всі поспішаєте,в могилу?
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22.11.2020 21:42
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нема слів (((
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22.11.2020 21:40 Відповісти
Він ще й гарантовано гнав.Куди ви всі поспішаєте,в могилу?
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22.11.2020 21:42 Відповісти
Скрябiн вибив на Сіквої моста в ГАЗона і загинув, а цей... на жигулях в ЗІЛа вибив...
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22.11.2020 22:32 Відповісти
Тебя это как-то радует? Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3782
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22.11.2020 23:06 Відповісти
Нет(... Со смертью Скрябина до сих пор не смирился(... А у этих бедолаг, если сравнивать, шансов не было вообще.
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22.11.2020 23:25 Відповісти
То з якою швидкістю ,це недолуге летіло ??))
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22.11.2020 21:43 Відповісти
а з якою швидкістю у нас всі їздять?????????? дорога знайома, широка, вільна від транспорту на ранок...тоді майже всі їдуть 80,але якщо не помітили, то і 60-70 вистачило б
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23.11.2020 07:59 Відповісти
у ЗИЛа выбита лобовуха ? водила вылетал?
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22.11.2020 21:58 Відповісти
щебень с кузова ….
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22.11.2020 22:14 Відповісти
щебень или песок (плохо видно) на крыше...кузов высокий...
хотя...наверное и от удара "в зад" могло наверное вылететь с уплотнительных резинок
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22.11.2020 22:26 Відповісти
Відро з гайками просто розсипалось.
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22.11.2020 22:18 Відповісти
Не менше 100 летел
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22.11.2020 22:22 Відповісти
Если вовремя не увидел, то и 70 хватит.
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22.11.2020 22:26 Відповісти
В пол четвертого утра стоял ЗИЛ на проезжей части? Когда он там начал стоять? Знак аварийной остановки был? ЗИЛ виноват...
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22.11.2020 22:25 Відповісти
15.10.
Стоянка запрещается:
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22.11.2020 23:18 Відповісти
Яка швидкість у населеному пункту?
З якою швідкістю їхав кацапський тазик ВАЗ?
Чи тверезий був водій як що не помітив ЗИЛ?
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23.11.2020 00:40 Відповісти
Мда.... Шансів явно не було. Вагові категорії різні.
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23.11.2020 06:22 Відповісти
 
 