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Вибори мера Рівного: оброблено 75% бюлетенів, лідирує Третяк (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Після закриття дільниць в Рівному почали з'являтися різні дані про результати повторного голосування на виборах міського голови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними екзитполу, оприлюдненого центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, Шакирзяна підтримали 50,94% виборців, його опонента Олександра Третяка - 46,03%.

Вибори мера Рівного: оброблено 75% бюлетенів, лідирує Третяк (оновлено) 01

Опитування проводилося 22 листопада на 30 виборчих дільницях Рівного. У ньому взяли участь 1914 виборців. Рівень досяжності дослідження (Response Rate) - 69,32%. Відмов від інтерв'ю - 847.

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Як повідомляє Супільне,  близько 21:00 в ефірі телеканалу ITV озвучили результати екзитполу від соціологічної групи "Вибір". Вони показують у Олександра Третяка 48,62%, у Віктора Шакирзяна - 48,92%. Працювали соціологи на 30 дільницях з 111.

Згідно з паралельним підрахунком голосів штабу "Європейської Солідарності", на виборах міського голови Рівного Третяк набирає 53%, а Шакирзян - 47%.

Водночас, ДВК вже обробив 75% бюлетенів - це 40 014 голосів. Перемагає Олександр Третяк із відривом в 992 голоси: за Віктора Шакирзяна - 47,76% (19 110 голосів), за Олександра Третяка - 50,24% (20 102), повідомляє місцеве видання 0362.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
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Топ коментарі
+31
Власне українських президентів було два - це Ющенко і Порошенко і їх обох кацапсько-жидівський олігархічний клан змішав з лайном. Біда України в тому, що свідомих українців 25%, а бидла 73%.
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22.11.2020 22:08
+21
Точно подмечено! В 2014-м президента тоже не украинца выбрали, к слову./ Его отец Алексей Иванович Порошенко украинец.И дедушка его, Иван Евдокимович, тоже был Порошенко и тоже украинец.Мать Порошенко в девичестве была Григорчук Евгения Сергеевна. Её мать в девичестве была Лазаренко. Еврейских корней не наблюдается. -Антифэйк. Порошенко Вальцман 04.10.2018/ смысл придумки-многоходовки ФСБ Порошенко это Вальцман: приучить украинцев к мысли-сегодня Вальцман, завтра Зальцман , какая разница. И приучили.Результат -вор Коломойский с кодланом.
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22.11.2020 22:14
+12
Alexey Lexx Зеленский опередил. )
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22.11.2020 22:34
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вот так и с крымом будет...

Екзитпол SOCIS: Рівненським міським головою стає Шакирзян - Цензор.НЕТ 830
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22.11.2020 23:15 Відповісти
Вирус. Поселился, сожрал, сдох. Иногда вместе с носителем
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22.11.2020 23:18 Відповісти
Шаркізян - маріонетка ,двох слів зв'язати не може. За якими стоять Ну дуже стрьомні товариші. Статті про них є в місцевій газеті розслідувань Четверта влада.
Купляють "громадських активістів" пачками)
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22.11.2020 22:50 Відповісти
Але прикро, що так багато людей ведуться на таку голіму туфту.
І прикладам нєсть числа.
Довірлива отара баранів.
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23.11.2020 13:16 Відповісти
https://4vlada.com/rivne-razom-z-kurysom-kryminalom-i-mutnymy-zv-iazkamy-shcho-nam-ne-rozkazaly-pro-shakyrziana
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22.11.2020 22:52 Відповісти
Хорошо если Третьяк!
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22.11.2020 22:55 Відповісти
Отлично. Ровно заслуживает городского голову от "Европейской солидарности".
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22.11.2020 22:57 Відповісти
Заголовок не соответствует содержанию статьи.
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22.11.2020 23:00 Відповісти
Кандидат від партії "Європейська Солідарність" Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному.
За даними підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянам за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда "ЄС" йшла до людей.
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22.11.2020 23:24 Відповісти
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