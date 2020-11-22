Екзитпол НикВести: На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич. ІНФОГРАФІКА

На виборах мера перемагає чинний міський голова Олександр Сєнкевич із результатом 61,6%.

Про це свідчать результати екзитполу, результати якого були оголошені в прямому ефірі політичного ток-шоу "Битва за місто" на НикВести, інформує Цензор.НЕТ.

Кандидат в мери від "Опозиційною платформи - За життя" Владислав Чайка набирає 38,4%.

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Опитування проводилося сьогодні, 22 листопада, протягом дня за вибіркою серед виборців, крок 8 (опитували кожну 8 людину). Вибірка розрахована пропорційно кількості виборців у кожному районі Миколаєва. Кількість дільниць, на яких працювали інтерв'юери була, визначена пропорційно кількості виборців у кожному районі міста. Опитування проводилося на 28 великих дільницях (понад 2000 виборців на кожній), всього опитано 2048 респондентів, похибка становить не більше 2,99%.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.