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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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мер (484) Миколаїв (1338) екзитпол (94) Сєнкевич (220)

Екзитпол НикВести: На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

На виборах мера перемагає чинний міський голова Олександр Сєнкевич із результатом 61,6%.

Про це свідчать результати екзитполу, результати якого були оголошені в прямому ефірі політичного ток-шоу "Битва за місто" на НикВести, інформує Цензор.НЕТ.

Кандидат в мери від "Опозиційною платформи - За життя" Владислав Чайка набирає 38,4%.

Екзитпол НикВести: На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 20:00 явка виборців становить 29,3%, - глава правління "ОПОРИ" Айвазовська

Опитування проводилося сьогодні, 22 листопада, протягом дня за вибіркою серед виборців, крок 8 (опитували кожну 8 людину). Вибірка розрахована пропорційно кількості виборців у кожному районі Миколаєва. Кількість дільниць, на яких працювали інтерв'юери була, визначена пропорційно кількості виборців у кожному районі міста. Опитування проводилося на 28 великих дільницях (понад 2000 виборців на кожній), всього опитано 2048 респондентів, похибка становить не більше 2,99%.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
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Топ коментарі
+37
Урра, спасибо всем горожанинам, мы сделали совкодрочеров сегодня (по опросу за чайку категория 60+ проголосовала за чайку, все остальные за Сеньку). Сенька не идеальный, но при нем город стал возрождаться от советского упадка, который здесь устраивали рыги 25 лет, новенькие остановки, плитка по всему проспекту, Надежда как преобразилась, даже та же самая серая площадь, Сенька привносит частичку Европы нам в город, теперь Николаев все меньше ассоциируется с совком, и будет дальше от него отдаляться, сегодня была победа светлых сил над тьмой
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22.11.2020 22:54
+23
Николаевцы отшили прокремлевского кандидата от ОПЗЖ и выбрали мера от Пропозиции.
И это очень хорошо, на фоне пророссйского шабаша в Харькове и Одессе
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22.11.2020 23:00
+22
Николаев это светлое пятно выборов 2 тура по Украине
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22.11.2020 22:59
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Урра, спасибо всем горожанинам, мы сделали совкодрочеров сегодня (по опросу за чайку категория 60+ проголосовала за чайку, все остальные за Сеньку). Сенька не идеальный, но при нем город стал возрождаться от советского упадка, который здесь устраивали рыги 25 лет, новенькие остановки, плитка по всему проспекту, Надежда как преобразилась, даже та же самая серая площадь, Сенька привносит частичку Европы нам в город, теперь Николаев все меньше ассоциируется с совком, и будет дальше от него отдаляться, сегодня была победа светлых сил над тьмой
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22.11.2020 22:54 Відповісти
мы рады, что вы рады))
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22.11.2020 22:58 Відповісти
Чайка ********* и начал кричать что он победил, 112 канал дал ему 51% лол.
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22.11.2020 23:37 Відповісти
Не занадто завзято??))
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22.11.2020 23:02 Відповісти
Сеня не идеальный, но это единственный проукраинский мэр за все 30 лет и при нем реально хоть что-то в городе делается, раньше это был реально самый страшный и отсталый город Украины, теперь хоть чуть преобразовался и еще много работы прямо сейчас ведется, пришел бы чайка с зажопа, это все бы свернули и деньги попилили
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22.11.2020 23:10 Відповісти
Дай Боже, нашему теляті вовка з"їсти !!))
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22.11.2020 23:12 Відповісти
Все остальные...ЛОЛ.
Все остальные проигнорировали эти выборы, так как явка меньше 30%. А за Сенкевича проголосовало в лучшем случае 19% из списка. Наверное самый низкий показатель за 25 лет.
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22.11.2020 23:16 Відповісти
Наоборот - это к лучшему, это означает, что 73% олухов, наконец-то разочаровались в выборах, что их постоянно ******* и решили не ходить. Надеюсь они и дальше будут так делать! Это, наш шанс, построить нормальное государство, пока этих идиотов, не носит из стороны в сторону к тем кто больше пообещает!!!
Пусть лучше сидят и смотрят Сватов
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22.11.2020 23:27 Відповісти
Это значит лишь одно - занесут его в мэрию (?) 19%, а вынесут если что минимум 50%. Хотя тот всегда через окно скрыться может, как уже бывало. Бо дюже ответственный политик.
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22.11.2020 23:36 Відповісти
Меры - не политики, а люди занимающиеся хозяйственной деятельностью. Та выходка с окно было конечно идиотизмом, но она ни на что не влияет...В прошлый раз, когда за него проголосовали, в тоже самое время выбрали депутатов в горсовет поголовно рыгов, вместо того чтобы выбрать хозяйственников. И хоть бюджет принимают именно они, требовали с Сенкевича....(я отлично помню, как они блокировали подписание договора на вывоз снега, несколько лет назад, поскольку им там нихрена не перепадало и те кучи загромаждали проезды больше месяца....)
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22.11.2020 23:46 Відповісти
Я вообще удивлен, что за Чайку ,голосовали - это нужно быть полным дебилом, чтобы проголосовать за сына Владимира Чайки (которых ХЗ сколько лет был мером пока не скопытился). При Чайке, Николаев загнивал и разваливался, именно при нем, Николаев оброс будками и рекламными щитами, именно при нем расцвела коррупция....
Интересно, что в голове у людей, которые голосовали за его сынка, думали он лучше папаши?!
При Сенкевиче, реально появились изменения: воостановили парк Победы, заменяются тротуары по всему городу на плитку, делаются переходы, ставятся светофоры....
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22.11.2020 23:23 Відповісти
Почему ты связываешь все те косметические изменения с Сенкевичем, а не с реформой децентрализации которая предоставила местным властям дополнительные ресурсы? Ты бы для начала в своей голове разобрался, а после в чужие лез.
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22.11.2020 23:27 Відповісти
Чего ТЫ взял, что я не знаю про децентрализацию и что она есть ОДНА из причин?!
Давайте упростим задачу, выделив основные моменты и сделаем выбор:
- Есть человек пришедший на должность, когда там баблом не сильно то и пахло. А когда бабло появилось, начал делать реальные дела...
- И есть второй человек, сын мафиози (старого Чайку связывали с мафией если не в курсе), который решил материализоваться на должность мэра, когда тут запахло баблом.

Кого умный человек выберет?! Если он конечно, не конченый синежопый упырь!
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22.11.2020 23:37 Відповісти
Какие реальные дела!? Сранную площадь при транспортном коллапсе и недостатке КОЕК в больницах? Сотни миллионов в плитку, площади и недострои, что бы после клянчить у волонтеров кровати в инфекционные отделения? Надо быть нариком, живущим одним днём, что бы давать такому мэру второй шанс.
А насчёт пришедший на должность, дак тут вообще хохма. Он сам сказал, что шел в мэры поприколу, что бы потешить свое эго.
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22.11.2020 23:46 Відповісти
у если касаться борьбы с короной то ты не прав. все медиоборудование по решению зеленых ублюдков в Киеве может быть закуплено только через МОЗ
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22.11.2020 23:49 Відповісти
- Мы понимаем, что нам нужно организовывать дополнительные койко-места, кое-что мы можем купить, но кое-где нам нужна ваша помощь. У нас очень люди помогают тем, чтобы получить гуманитарную помощь из-за границы или какое-то оборудование, новое или бывшее в использовании. Сегодня нам нужны многофункциональные кровати. Если вы волонтер, если у вас есть возможность привезти эти кровати, я думаю, нам сегодня нужно где-то 200 кроватей, также нам нужны матрасы и на эти матрасы нам нужны чехлы, которые можно мыть или стерилизовать, желательно, чтобы они были влагонепроницаемыми. Если у вас есть друзья, которые занимаются гуманитаркой, или вы компания или другая структура, пожалуйста пишите мне, - сказал Александр Сенкевич.
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22.11.2020 23:52 Відповісти
еще раз - все медоборудование можно ЗАКУПАТЬ ТОЛЬКО через МОЗ. от волонтеров - согласование с МОЗ не надо.
еще раз написать надо чтобы дошло что мэр НЕ МОЖЕТ по своему желанию купить ЛЮБОЕ медоборудование если ему это не согласовали из МОЗа поэтому просит волонтеров?
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22.11.2020 23:57 Відповісти
Панцирные кровати в наших больницах не с ковидом, и не Зеленским разом появились. Они там стоят десятилетиями. И я бы хотел видеть замену этих кроватей, вместо замены площадей.
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23.11.2020 00:14 Відповісти
кровати так же относятся к медоборудованию.
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23.11.2020 00:20 Відповісти
Давно в больницах был? Практически панцирных я не видел.В БСМП точно нет, в онкологии тоже нет.
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23.11.2020 02:02 Відповісти
И еще в областной детской на Николаевской тоже нет.
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23.11.2020 02:03 Відповісти
Скажу даже более того. МЭР вллюще ничего закупать не может! Всеми деньгами заправляет горсовет (депутаты). Как они проголосуют по распределению денег, так и будет. Фактически мер может выступать только инициатором каких то трат. Выступит перед депутатами и скажет, что нужно срочно выделить деньги к примеру на канализацию, а то все утонут в дерьме....депутаты почешут репу и скажут "Нам тут денег на дороги не хватает, а канализация подождет....".
Так и с той площадью, мэр был инициатором самого проекта, его согласования. А вот кто будет подрядчик, сколько бабла на это выделить....это уже депутаты!!!! Хотя именно по этим моментам бочку катят именно на Сенкевича
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23.11.2020 09:18 Відповісти
Да была победа! Как и на прошлых выборах. Николаев молодец!
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23.11.2020 00:47 Відповісти
Не нужно ля ля 60+. Я попадаю ,но я за него.
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23.11.2020 01:58 Відповісти
Так я же не написал что все 60+ прям 100% за чайку. Имеется в виду большинство. В категории 60+ 80% пророссийской алкашни и 20% нормальных проукраинских людей, к которым, безусловно, Вы и относитесь. Но зажоп не взял город именно за счет молодежи.
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23.11.2020 04:51 Відповісти
Та я понял.Это типа шутки . А так все правильно.
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02.12.2020 16:29 Відповісти
Николаев это светлое пятно выборов 2 тура по Украине
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22.11.2020 22:59 Відповісти
Синежопые пролетают. Сейчас еще в Ровно победит Третьяк от "Европейской солидарности" - и будет вообще здорово.
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22.11.2020 22:59 Відповісти
На безрыбье и рак - рыба. Екзитпол НикВести: На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич - Цензор.НЕТ 2646
В чём "здорово"?
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22.11.2020 23:02 Відповісти
Здорово, что синежопые и зеленожопые в целом по стране пролетают. Даже в Славянске.
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22.11.2020 23:05 Відповісти
в славянске разве не рыг победил?
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22.11.2020 23:07 Відповісти
Там були одне одного варті !!!)))
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22.11.2020 23:09 Відповісти
Рыг, но менее говнистый, чем его соперник.
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22.11.2020 23:10 Відповісти
Ти лайно за консистенцією ідентифікуєшь???)))
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22.11.2020 23:14 Відповісти
Николаевцы отшили прокремлевского кандидата от ОПЗЖ и выбрали мера от Пропозиции.
И это очень хорошо, на фоне пророссйского шабаша в Харькове и Одессе
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22.11.2020 23:00 Відповісти
А что в Харькове или в Одессе какие-то изменения?
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22.11.2020 23:04 Відповісти
Бо Миколаїв Україна!
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23.11.2020 00:49 Відповісти
Ну как прокремлевский,скорее пробандитский.
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23.11.2020 01:59 Відповісти
а в Одессе тоже кандидат от "жОПОБЛОК- За жизнь" Скорик -пролетел как фанера над Парижем
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23.11.2020 11:16 Відповісти
Не. Против действующих, у претендующих- нет шансов. Не на этих выборах, ребята)) Скажите спасибо Зе. Зашкварил он запрос на "новые лица" очень профессионально. Смог объединить страну ничего не скажешь, все предпочли остаться при своих- "От Садового, до Кернеса"....
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22.11.2020 23:02 Відповісти
у нас на участке проводили опрос
и ещё, один чайка уже был, оставил после себя вышку возле моста ,хватит
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22.11.2020 23:05 Відповісти
вышку возле моста...о чем єто Вы?))
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22.11.2020 23:16 Відповісти
она про трамплин для прыжков скорее всего
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22.11.2020 23:18 Відповісти
нет не про трамплин ... здание на вьезде в Николаев турбаза планировалась 18 этажная стоит коробка годами...сверху флаг развивается
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23.11.2020 07:11 Відповісти
Это где такое? не помню что то
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23.11.2020 08:10 Відповісти
ну набери в интернете .. Варваровка .. мост .. и прямо на вьезде в город с правой стороны остов .. рядом с ним чуть дальше трамплин
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23.11.2020 08:17 Відповісти
вот те раз. я не ездил с той стороны в город очень давно. лет 10-12 точно
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23.11.2020 08:32 Відповісти
https://nikvesti.com/articles/144772
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23.11.2020 08:19 Відповісти
неть,не угадал
Чайка старший выстроил здание,прям у берега,где ВООБЩЕ строить запрещено,грунт едет,
а потом отошёл в мир иной
так и стоит это доробало у въезда в город с моста,флаг да,реет над ним )
привет Екзитпол НикВести: На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич - Цензор.НЕТ 3318
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23.11.2020 15:09 Відповісти
привет. да уже пояснили... на первом фото по ссылке видно здание где я прожил очень много лет в районе телевышки
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23.11.2020 17:34 Відповісти
За паралельним підрахунком голосів штабу «Пропозиція» опрацьовано 99,2% голосів. За Олександра Сєнкевича проголосувало - 60,48% виборців, за Владислава Чайку - 39,52%.
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22.11.2020 23:19 Відповісти
Кандидат від партії "Європейська Солідарність" Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному.
За даними підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянам за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда "ЄС" йшла до людей.
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22.11.2020 23:22 Відповісти
Сеня молодец. Голосовал не зря за него.
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23.11.2020 00:02 Відповісти
Тоже самое.
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23.11.2020 02:00 Відповісти
Поздравляю всех николаевцев ! Сенкевич- проевропейский, современный мэр, с хорошей программой для города. Такого бы Президента Украине.
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23.11.2020 00:20 Відповісти
За Львов обидно
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23.11.2020 06:09 Відповісти
ну это ты врешь...не знаю на счет заработал.. но то что город при нем меняется это точно..
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23.11.2020 07:15 Відповісти
то то тебя плющит.. поди шуфрича с цветами встречал
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23.11.2020 08:59 Відповісти
утерся ты со своим избранником
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24.11.2020 08:10 Відповісти
блей из спама путинский баран стойлового содержания
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24.11.2020 13:59 Відповісти
 
 