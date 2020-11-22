Екзитпол НикВести: На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
На виборах мера перемагає чинний міський голова Олександр Сєнкевич із результатом 61,6%.
Про це свідчать результати екзитполу, результати якого були оголошені в прямому ефірі політичного ток-шоу "Битва за місто" на НикВести, інформує Цензор.НЕТ.
Кандидат в мери від "Опозиційною платформи - За життя" Владислав Чайка набирає 38,4%.
Опитування проводилося сьогодні, 22 листопада, протягом дня за вибіркою серед виборців, крок 8 (опитували кожну 8 людину). Вибірка розрахована пропорційно кількості виборців у кожному районі Миколаєва. Кількість дільниць, на яких працювали інтерв'юери була, визначена пропорційно кількості виборців у кожному районі міста. Опитування проводилося на 28 великих дільницях (понад 2000 виборців на кожній), всього опитано 2048 респондентів, похибка становить не більше 2,99%.
Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
Будь ласка, зачекайте...
Все остальные проигнорировали эти выборы, так как явка меньше 30%. А за Сенкевича проголосовало в лучшем случае 19% из списка. Наверное самый низкий показатель за 25 лет.
Пусть лучше сидят и смотрят Сватов
Интересно, что в голове у людей, которые голосовали за его сынка, думали он лучше папаши?!
При Сенкевиче, реально появились изменения: воостановили парк Победы, заменяются тротуары по всему городу на плитку, делаются переходы, ставятся светофоры....
Давайте упростим задачу, выделив основные моменты и сделаем выбор:
- Есть человек пришедший на должность, когда там баблом не сильно то и пахло. А когда бабло появилось, начал делать реальные дела...
- И есть второй человек, сын мафиози (старого Чайку связывали с мафией если не в курсе), который решил материализоваться на должность мэра, когда тут запахло баблом.
Кого умный человек выберет?! Если он конечно, не конченый синежопый упырь!
А насчёт пришедший на должность, дак тут вообще хохма. Он сам сказал, что шел в мэры поприколу, что бы потешить свое эго.
еще раз написать надо чтобы дошло что мэр НЕ МОЖЕТ по своему желанию купить ЛЮБОЕ медоборудование если ему это не согласовали из МОЗа поэтому просит волонтеров?
Так и с той площадью, мэр был инициатором самого проекта, его согласования. А вот кто будет подрядчик, сколько бабла на это выделить....это уже депутаты!!!! Хотя именно по этим моментам бочку катят именно на Сенкевича
В чём "здорово"?
И это очень хорошо, на фоне пророссйского шабаша в Харькове и Одессе
и ещё, один чайка уже был, оставил после себя вышку возле моста ,хватит
Чайка старший выстроил здание,прям у берега,где ВООБЩЕ строить запрещено,грунт едет,
а потом отошёл в мир иной
так и стоит это доробало у въезда в город с моста,флаг да,реет над ним )
привет
За даними підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.
Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянам за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда "ЄС" йшла до людей.