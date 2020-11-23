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89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Співробітники Держпродспоживслужби спільно з поліцією Києва в неділю, 22 листопада, склали 44 адмінпротоколи на заклади за порушення карантину вихідного дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, порушення фіксували в ТРЦ, ресторанах і навіть у театрі.

Лідером виявився ресторан Villa Riviera на Дніпровській набережній. Заклад тричі ловили на порушенні карантинних правил. На нього складено протокол за ст. 44-3 КУпАП, а заклад закрито. Також двічі порушував ресторан Mister Cat на Оболонському проспекті, 26. Поліція щодо керівництва Villa Riviera і Mister Cat відкрила кримінальну справу за статтею про порушення санітарних норм (ст. 325).

Порушення також зафіксували в закладах Brugge і Bestie. Інші порушення були виявлені в торгових точках.

89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 01
89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 02

В суботу 21 листопада порушення фіксували в торгово-розважальних центрах "Меридіан" та "Піраміда". Також співробітники Держпродспоживслужби виявили прийом відвідувачів у дитячому театрі-студії "Колесо", розташованому на Андріївському узвозі.

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89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 03
89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 04
89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 05
89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 06

Загалом за 21 листопада було складено 45 адмінпротоколів.

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89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 07
89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 08
89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 09

89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ 10

Автор: Анастасія Потіха
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"Нужно просто перестать умирать". На прикарпатье оштрафовали похоронное бюро за работу на выходных. Страна - квартал 95 блт.
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23.11.2020 10:07 Відповісти
Цікаво на основі чого? Папірець підписаний зеленим олухом,котрий був "самоїзоляції? А велика гербова печатка на ньому є? Ідотенрайх!
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23.11.2020 10:26 Відповісти
Очередная видимость работы. Работали почти все, а у них "89 протоколов". Вы, или крестик снимите, или трусы оденьте.
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23.11.2020 10:58 Відповісти
Я еще понимаю тех жадных до денег мудаков, которые не закрываются вопреки введенным правилам. Но как понять тех, которые в эти генделыки ходят? Это какой-то массовый психоз. С них не штрафы брать нужно, а данные, чтобы потом, когда они заболеют, отказывать в госпитализации по Ковид19. И пусть лечатся в платных больничках, на Марсе, вообще по барабану. Главное, чтобы не занимали места нормальных людей. А то обратился один анестезиолог ко всем ковидиотам умирать дома, так вони подняли...
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23.11.2020 11:33 Відповісти
 
 