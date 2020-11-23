Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Мішки, ємкості та коробки з марихуаною, а також пакетики з амфетаміном – все це виявили поліцейські спільно з працівниками митниці, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 2 та за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР. Вилучене направлено на дослідження, за вчинене фігурантам загрожує до восьми років за ґратами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
У поле зору оперативників Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції потрапив раніше судимий 41-річний одесит. Як з’ясувалося, чоловік організував продаж марихуани у місті Одеса. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили коробки та пакети з марихуаною.
А от 33-річна мешканка Біляївського району займалася вирощуванням рослин коноплі, в основному методом "гідропоніки", постачанням, виготовленням, зберіганням та оптовим збутом вже готового наркотичного засобу марихуана. Крім того, на її присадибній ділянці правоохоронці виявили теплицю, яку жінка використовувала для культивування нарковмісних рослин. У результаті заходів вилучено близько трьох кілограмів марихуани, яка зберігалась у банках та мішках.
Ще одного торговця марихуаною поліцейські також виявили на території Біляївського району. Окрім наркозілля 34-річний чоловік пропонував наркозалежним і амфетамін. У його будинку працівники поліції виявили уже розфасований психотроп та коробки з марихуаною.
Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин у наркозбувачів за цінами "чорного" ринку становить понад мільйон гривень.
За всіма фактами слідчі Одещини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Фігурантам загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.
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