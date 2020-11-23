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Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Мішки, ємкості та коробки з марихуаною, а також пакетики з амфетаміном – все це виявили поліцейські спільно з працівниками митниці, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 2 та за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР. Вилучене направлено на дослідження, за вчинене фігурантам загрожує до восьми років за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

У поле зору оперативників Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції потрапив раніше судимий 41-річний одесит. Як з’ясувалося, чоловік організував продаж марихуани у місті Одеса. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили коробки та пакети з марихуаною.

А от 33-річна мешканка Біляївського району займалася вирощуванням рослин коноплі, в основному методом "гідропоніки", постачанням, виготовленням, зберіганням та оптовим збутом вже готового наркотичного засобу марихуана. Крім того, на її присадибній ділянці правоохоронці виявили теплицю, яку жінка використовувала для культивування нарковмісних рослин. У результаті заходів вилучено близько трьох кілограмів марихуани, яка зберігалась у банках та мішках.

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Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень 01

Ще одного торговця марихуаною поліцейські також виявили на території Біляївського району. Окрім наркозілля 34-річний чоловік пропонував наркозалежним і амфетамін. У його будинку працівники поліції виявили уже розфасований психотроп та коробки з марихуаною.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин у наркозбувачів за цінами "чорного" ринку становить понад мільйон гривень.

Також дивіться: Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень 02

За всіма фактами слідчі Одещини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень 03
Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень 04
Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень 05
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
та яка наркота, я вас прошу, трава куди безпечніша за пойло що у нас називають водка.
не плутайте травичку з важкими та сентетичними.
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23.11.2020 10:32
+5
значить хотіли збути без криші кривоохоронців, адже це їхня парафія як і проституція.
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23.11.2020 10:30
+4
Потрібно легалізувати маріхуану, вирощування та вживання. Це не наркотики.
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23.11.2020 10:20
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23.11.2020 10:14 Відповісти
Потрібно легалізувати маріхуану, вирощування та вживання. Це не наркотики.
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23.11.2020 10:20 Відповісти
классная закрутка!!!
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23.11.2020 10:16 Відповісти
Зелень ще не легалізувала наркоту. Поспішили.
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23.11.2020 10:18 Відповісти
та яка наркота, я вас прошу, трава куди безпечніша за пойло що у нас називають водка.
не плутайте травичку з важкими та сентетичними.
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23.11.2020 10:32 Відповісти
да куда там , В сАветскАм сАюзе все что кроме водки - все наркотик
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23.11.2020 11:39 Відповісти
значить хотіли збути без криші кривоохоронців, адже це їхня парафія як і проституція.
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23.11.2020 10:30 Відповісти
как в средние века... на костёр обоих и чтобы марихуаной и остальным накормили и обложили вместо дров. чуму иначе не остановить.
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23.11.2020 10:45 Відповісти
нужна расстрельная статья за такое ! именно из за таких вот Украина в Европу не может попасть! Расстреливать вместе с семьями как деды!
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23.11.2020 11:41 Відповісти
Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень - Цензор.НЕТ 167 Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень - Цензор.НЕТ 167 Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень - Цензор.НЕТ 1891
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23.11.2020 14:00 Відповісти
Отправить нахрін маріханщиків в ПаРашу, хай там торгують, відучають від бояришника, або глодянки!
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23.11.2020 10:55 Відповісти
тепер буде торгівля "вєщьдоками"..
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23.11.2020 12:06 Відповісти
Всех жителей Одесссы делим на 3 и что мы видим - это же сумашедшие деньжищи.
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23.11.2020 14:17 Відповісти
 
 