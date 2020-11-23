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Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський. ФОТО (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Одна з доріг у Луганській області, яку не так давно капітально відремонтували, знову стала непридатною.

Про це розповів журналіст і представник України в ТКГ Денис Казанський у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про трасу, що з'єднує прифронтові Щастя і Станицю Луганську. Її ремонт було проведено в 2019 році.

"Верхній шар асфальту вже убитий важкими вантажівками і зрізаний. Цікаво, хто буде за це платити? І чи понесе хтось відповідальність за викинуті на вітер гроші платників податків?" - запитує журналіст.

Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський 01

Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський 02

Пізніше Казанський написав, що дорогу "знищили" перевантажені фури компанії "ОНУР".

"Навів довідки. Виявляється, влітку цією дорогою їздили перевантажені щебенем ваговози фірми "ОНУР", яка займається саме будівництвом доріг. У результаті асфальт деформувався і його зрізали. Збитки на десятки мільйонів гривень", - повідомив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко

Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський 03

Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
Вот так выглядит "Большое строительство" в натуре...
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23.11.2020 10:31
+51
Пилорама бюджетних коштів працює !!))
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23.11.2020 10:34
+18
Ну почему сразу на ветер???
Из срезанного асфальта делается прекрасное средство от ковидлы.
Инициаторам большой стройки помогло.
Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский - Цензор.НЕТ 5539
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23.11.2020 10:36
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Кто же будет строить на века, если кушать хочется каждый день?
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23.11.2020 14:13 Відповісти
Это плохая дорога ??? Видно вы не ездили по другим дорогам Украины
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23.11.2020 16:19 Відповісти
Десь в Ростові Януковощ чеше свій чбан і питає: "А що так можно було відмиваьти міліарди на будівництві доріг, а то я як лох тупо крав з бюджета - общака?" Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський - Цензор.НЕТ 6121
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23.11.2020 21:48 Відповісти
зенелохи заплатять..
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24.11.2020 10:44 Відповісти
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