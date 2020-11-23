Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський. ФОТО (оновлено)

Одна з доріг у Луганській області, яку не так давно капітально відремонтували, знову стала непридатною.

Про це розповів журналіст і представник України в ТКГ Денис Казанський у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про трасу, що з'єднує прифронтові Щастя і Станицю Луганську. Її ремонт було проведено в 2019 році.

"Верхній шар асфальту вже убитий важкими вантажівками і зрізаний. Цікаво, хто буде за це платити? І чи понесе хтось відповідальність за викинуті на вітер гроші платників податків?" - запитує журналіст.

Пізніше Казанський написав, що дорогу "знищили" перевантажені фури компанії "ОНУР".

"Навів довідки. Виявляється, влітку цією дорогою їздили перевантажені щебенем ваговози фірми "ОНУР", яка займається саме будівництвом доріг. У результаті асфальт деформувався і його зрізали. Збитки на десятки мільйонів гривень", - повідомив журналіст.

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