Через 13 років поліцейські затримали в Дніпрі фігуранта вбивства на замовлення першотравневого бізнесмена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Миколаївські поліцейські та КОРД у Дніпрі затримали фігуранта вбивства на замовлення першотравневого бізнесмена. Зловмисник переховувався від органів слідства і суду 13 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

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20 листопада миколаївські правоохоронці та спецпризначенці прибули за місцем мешкання зловмисника у Дніпро та затримали його, саме коли чоловік знову збирався їхати до зони проведення Операції об’єднаних сил. Відомо, що замовник та виконавець убивства були затримані ще у грудні 2007 року. Обом суд ухвалив вирок - 15 років ув’язнення із конфіскацією усього майна. А цьому, третьому фігуранту, тоді вдалося зникнути. Слідчі заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав запобіжний захід – арешт. З того часу оперативники не припиняли роботу зі встановлення місцеперебування злочинця.

Слідчі дії у Дніпрі проводили слідчі Слідчого управління, оперативники Управління карного розшуку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури за силової підтримки КОРД.

У ході санкціонованого обшуку поліцейські знайшли оригінальний паспорт фігуранта та підроблені документи.

Затриманому інкримінується одразу декілька кримінальних правопорушень – це замах на вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та способом, небезпечним для життя багатьох людей, а також вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ та ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкції статей передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі 49-річний зловмисник доправлений на Миколаївщину, та за рішенням суду перебуватиме під вартою у СІЗО.

Нагадаємо події 13-річної давнини: ввечері 7 листопада 2007 року у Первомайську 42-річного директора Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру, громадянина Молдови, розстріляли з пістолета-кулемета. Від поранень потерпілий загинув. На місці події слідчо-оперативна група виявила зброю із саморобним глушником та гільзи. Декількома днями раніше на автостоянці, де підприємець зазвичай ставив особистий Range Rover, був виявлений пакет із саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, який не спрацював. Вже 8 грудня у Дніпропетровській області оперативники УБОЗ за участю спецпідрозділу "Сокіл" затримали учасників групи, яка організувала замовне вбивство. Безпосереднім виконавцем виявився 26-річний житель міста Орджонікідзе, замовником виступив 47-річний мешканець міста Вільногірськ тієї ж Дніпропетровської області. Він із жертвою мали спірні питання у спільному бізнесі, тому з метою ліквідації конкурента замовив його вбивство. За роботу кілер мав отримати п’ять тисяч доларів. Особу посередника, постачальника зброї та вибухівки, встановили одразу. Попри конспірування фігуранта, миколаївські оперативники встановили його нове прізвище, де він ховається та затримали, навіть попри те, що минуло 13 років.

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Фото: сайт поліції