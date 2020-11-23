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Віктюк (7) Львів (2080) похорон (1247)

У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Львівському Першому театрі почалося прощання з відомим режисером Романом Віктюком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що прощання з режисером Романом Віктюком розпочалося о 10:00. Труну з тілом розмістили на сцені Першого театру і кожен охочий до 13:00 може підійти та провести в останню путь Маестро та висловити співчуття родині.

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"У Москві в п’ятницю було дуже масштабне та важке прощання, бо там його актори та дуже близькі люди. До Львова його привезли в суботу ввечері спеціальною машиною. Про те, що прощання відбуватиметься у Першому театрі родина вирішила одноголосно, адже саме тут починалася його кар’єра, перші вистави, це його сцена, він тут творив", - розповів Борис Віктюк, племінник режисера.

Численні шанувальники, колеги та друзі з сумом та болем прощаються з відомим режисером, який для багатьох став прикладом та натхненником.

"Це надзвичайно велика втрата в аспекті Україна – світ. Він всесвітньо відомий режисер і всюди при нагоді наголошував, що саме український творець, і таким чином про Україну знали інші та цінували нашу культуру", - згадує Романа Віктюка його друг та режисер Сергій Проскурня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе

Після прощання в Першому театрі, відбудеться відспівування та молитовний чин в Церкві святого Андрія, а далі о 15:00 - чин похорону на Личаківському кладовищі. За заповітом, Романа Віктюка поховають у родинному гробівці, де спочивають його батьки.

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У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком 05

Автор: Анастасія Потіха
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Во Львове прощаются с режиссером Романом Виктюком - Цензор.НЕТ 9285
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23.11.2020 12:50 Відповісти
Царство небесное и земля пухом
У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком - Цензор.НЕТ 6023
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23.11.2020 13:30 Відповісти
Надорвался, развлекая кремлёвскую нечисть....Не берёг себя, живя в своё удовольствие на масковии, а гнить приехал в Украину....А вот великий украинец, знаменитый солист парижской оперы Василий Слипак отдал свою жизнь за Украину, а значит за всех нас....Царствие Небесное ему - защитнику Украины, самоотверженному патриоту и прекрасному человеку Василию Слипаку....
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23.11.2020 14:48 Відповісти
100% У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком - Цензор.НЕТ 3150
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23.11.2020 14:52 Відповісти
все правильно сказано, потрібно всі речі називати своїми іменами...
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23.11.2020 15:02 Відповісти
Причем тут Слипак?
Не будь упоротые. Виктюк отлично выращился в адрес донбассни в 2014г
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23.11.2020 16:40 Відповісти
не тебе, бездарь, про Виктюка рассуждать.
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23.11.2020 20:58 Відповісти
 
 