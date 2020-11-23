У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком. ФОТОрепортаж

У Львівському Першому театрі почалося прощання з відомим режисером Романом Віктюком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що прощання з режисером Романом Віктюком розпочалося о 10:00. Труну з тілом розмістили на сцені Першого театру і кожен охочий до 13:00 може підійти та провести в останню путь Маестро та висловити співчуття родині.

"У Москві в п’ятницю було дуже масштабне та важке прощання, бо там його актори та дуже близькі люди. До Львова його привезли в суботу ввечері спеціальною машиною. Про те, що прощання відбуватиметься у Першому театрі родина вирішила одноголосно, адже саме тут починалася його кар’єра, перші вистави, це його сцена, він тут творив", - розповів Борис Віктюк, племінник режисера.

Численні шанувальники, колеги та друзі з сумом та болем прощаються з відомим режисером, який для багатьох став прикладом та натхненником.

"Це надзвичайно велика втрата в аспекті Україна – світ. Він всесвітньо відомий режисер і всюди при нагоді наголошував, що саме український творець, і таким чином про Україну знали інші та цінували нашу культуру", - згадує Романа Віктюка його друг та режисер Сергій Проскурня.

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Після прощання в Першому театрі, відбудеться відспівування та молитовний чин в Церкві святого Андрія, а далі о 15:00 - чин похорону на Личаківському кладовищі. За заповітом, Романа Віктюка поховають у родинному гробівці, де спочивають його батьки.



