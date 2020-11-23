УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4221 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
3 521 8
Держприкордонслужба (4341) затримання (4145) наркотики (1349)

На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і "травичкою", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Вчора не вдалося перетнути кордон з України в Росію громадянину Італії з підозрілими грибами і "травичкою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Чоловік прибув у пункт пропуску "Бачівськ" автомобілем марки "Land Rover". Під час прикордонно-митного оформлення натренований на пошук наркотиків прикордонний пес допоміг знайти в авто іноземця підозрілі предмети.

Ретельно перевіривши сумку водія та транспортний засіб прикордонники спільно з митниками виявили ємність з 10 г речовини рослинного походження – ймовірно марихуани та пластину, можливо з психотропною речовиною. Крім того, було знайдено ще й ємність зі 100 г сушених грибів, які, скоріш за все, містять галюциногенні (психоделічні) речовини.

На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 01

На кордоні італієць пояснював, що не знає звідки ці речі взялися. Він висловив підозру, що можливо хтось залишив гриби та "травичку" в його авто під час однієї вечірки, яку він нещодавно відвідував.

Цей факт перевірятимуть співробітники Нацполіції, яким передали 52-річного іноземця для прийняття відповідного правового рішення.

Виявлені речовини вилучено для проведення експертизи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 03
На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 04
На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 05
На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 06

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Граф Каліостро, не інакше)))
показати весь коментар
23.11.2020 13:10 Відповісти
На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и "травкой", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3001
показати весь коментар
23.11.2020 13:11 Відповісти
Как Маркива они мучали - дать сеньору баланды лет на 27, ну не 28 же, мы не звери, а потом пусть сюда ездит с мольбами их главарь карабинеров, а потом, через три года - отпустить.
Не, ну Маркиву "судья" же говорила шо "на Украине гражд. война и ты терпила" - вот и тут, а че? Ах да, загробитчан могут выгнать.... тогда пса усыпить, а синьора с почестями и извинениями посадить на Бизнес класс, а авто загрузить в "Мрию" и аккуратно доставить на землю любителей мафии и россиян, то есть, мафии и пиццы))
показати весь коментар
23.11.2020 13:14 Відповісти
какой наивный итальяшка!.. мы смеялись всей заставой))
показати весь коментар
23.11.2020 13:14 Відповісти
Итальянский мольфар? На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и "травкой", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9329
показати весь коментар
23.11.2020 13:16 Відповісти
Грибы без травки никак, увы.
показати весь коментар
23.11.2020 13:17 Відповісти
Цензоры! Вы цену находки забыли указать. Каждый раз говорится в публикациях что нашли, сколько и какая этого цена. Это что бы люди знали шо по чем.
показати весь коментар
23.11.2020 13:50 Відповісти
 
 