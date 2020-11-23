На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і "травичкою", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора не вдалося перетнути кордон з України в Росію громадянину Італії з підозрілими грибами і "травичкою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Чоловік прибув у пункт пропуску "Бачівськ" автомобілем марки "Land Rover". Під час прикордонно-митного оформлення натренований на пошук наркотиків прикордонний пес допоміг знайти в авто іноземця підозрілі предмети.

Ретельно перевіривши сумку водія та транспортний засіб прикордонники спільно з митниками виявили ємність з 10 г речовини рослинного походження – ймовірно марихуани та пластину, можливо з психотропною речовиною. Крім того, було знайдено ще й ємність зі 100 г сушених грибів, які, скоріш за все, містять галюциногенні (психоделічні) речовини.

На кордоні італієць пояснював, що не знає звідки ці речі взялися. Він висловив підозру, що можливо хтось залишив гриби та "травичку" в його авто під час однієї вечірки, яку він нещодавно відвідував.

Цей факт перевірятимуть співробітники Нацполіції, яким передали 52-річного іноземця для прийняття відповідного правового рішення.

Виявлені речовини вилучено для проведення експертизи.

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