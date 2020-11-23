На Харківщині поліція склала 87 протоколів за порушення "карантину вихідного дня". ФОТО
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На території Харківської області за минулі вихідні співробітники поліції склали 87 протоколів за порушення обмежень "карантину вихідного дня".
Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники поліції перевірили 627 ресторанів і кафе, 134 ринки, 440 магазинів, 105 перевізників, 19 гуртожитків, 170 місць відпочинку та 86 інших об'єктів ... Виявлено 104 правопорушення, за якими складено 87 адміністративних протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За іншими фактами проводяться перевірки", - повідомляє поліція.
Зазначається, що для забезпечення карантинних заходів на території Харкова та області щодня залучається приблизно 1300 правоохоронців.
Кількість порушень карантинних обмежень, зафіксована в минулі вихідні, менша, ніж у попередні. Тоді в харківську поліцію надійшло 116 повідомлень про карантинні порушення, щодо 100 з них було складено адмінпротоколи.
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