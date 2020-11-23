УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4203 відвідувача онлайн
Новини Фото Суспільство
2 720 8
музей (386) Нацполіція (13932) перевірка (557) Музей Майдану (61)

Правоохоронці знову прийшли з перевіркою в музей Революції Гідності. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Національному музеї Революції Гідності заявляють, що правоохоронці 23 листопада прийшли до них з новою перевіркою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву музею.

Правоохоронці знову прийшли з перевіркою в музей Революції Гідності 01

"А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність"", - повідомляє пресслужба музею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правоохранители снова пришли с проверкой в музей Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 1515
показати весь коментар
23.11.2020 13:55 Відповісти
Все достойны гилляки.
показати весь коментар
23.11.2020 13:59 Відповісти
Красавчики!
показати весь коментар
23.11.2020 14:14 Відповісти
Вове скучно???????
показати весь коментар
23.11.2020 13:57 Відповісти
пришли посмотреть на арестованный "колован им. царя Гороха", которому уже лет двадцать Правоохоронці знову прийшли з перевіркою в музей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4475
показати весь коментар
23.11.2020 15:31 Відповісти
Необходимо в музее создать интерактивную выставку - Горящий от коктейля мусор
Коктейли приносить с собой, мусора уже прибыли
показати весь коментар
23.11.2020 16:11 Відповісти
Напишіть хто знає фамілії тих хто проводив обшук і цих перевіряючих, де живуть склад сім'ї. Вилити їм під двері по відру лайна. на щось хороше вони не заслуговують.
показати весь коментар
23.11.2020 18:15 Відповісти
Дуже правильна пропозиція і вчасна.
показати весь коментар
23.11.2020 20:31 Відповісти
 
 