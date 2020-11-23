Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у ході візиту зону проведення операції Об'єднаних сил заявив, що наявне озброєння і військова техніка (ОВТ) потребують оновлення.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З метою оцінки реальної ситуації з озброєнням та військовою технікою (ОВТ), якою боронять наші захисники Україну від російської агресії, здійснив робочу поїздку до зони проведення Операції об’єднаних сил... Слід наголосити, що наявний парк ОВТ потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни", - зазначив Уруський.
Він підкреслив, що для цього необхідно робити рішучі кроки з розвитку власного науково-технічного і промислового потенціалу.
Також міністр додав, що під час візиту отримав конкретне уявлення про те, чого потребують українські війська, що сьогодні потрібно від підприємств оборонної промисловості України, і куди рухатися виробникам у процесі забезпечення військ комплектуючими і озброєнням.
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краще уруського крупним планом і інші обличчя також...
при чому, в громадських місцях, навіть на воєнних об,єктах всі - в масках...степанов - штрафуй
И все при Порошенко было сделано.
как-то по деловому и без пафоса ...
Не в бік твого шефа?
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" - компания Boeing.
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."