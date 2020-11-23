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Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю. ФОТОрепортаж

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у ході візиту зону проведення операції Об'єднаних сил заявив, що наявне озброєння і військова техніка (ОВТ) потребують оновлення.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З метою оцінки реальної ситуації з озброєнням та військовою технікою (ОВТ), якою боронять наші захисники Україну від російської агресії, здійснив робочу поїздку до зони проведення Операції об’єднаних сил... Слід наголосити, що наявний парк ОВТ потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни", - зазначив Уруський.

Він підкреслив, що для цього необхідно робити рішучі кроки з розвитку власного науково-технічного і промислового потенціалу.

Також міністр додав, що під час візиту отримав конкретне уявлення про те, чого потребують українські війська, що сьогодні потрібно від підприємств оборонної промисловості України, і куди рухатися виробникам у процесі забезпечення військ комплектуючими і озброєнням.

Також дивіться: Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm. ФОТО

Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 01
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 02
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 03
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 04
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 05
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 06
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 07
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 08

Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Зелена пліснява має рухатись в одному напрямку-Нах... з України !!!))
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23.11.2020 14:55
+18
А до цього нікому було сказати йому про справжній стан речей?............ Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю - Цензор.НЕТ 4905
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23.11.2020 14:55
+10
Хороший понт ,дорожче грошей!!!)))
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23.11.2020 14:57
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А до цього нікому було сказати йому про справжній стан речей?............ Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю - Цензор.НЕТ 4905
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23.11.2020 14:55 Відповісти
Хороший понт ,дорожче грошей!!!)))
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23.11.2020 14:57 Відповісти
абрамявічюси заважали
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23.11.2020 14:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pBDiETgkPC0&feature=emb_rel_end
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23.11.2020 15:54 Відповісти
Зелена пліснява має рухатись в одному напрямку-Нах... з України !!!))
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23.11.2020 14:55 Відповісти
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю - Цензор.НЕТ 6566
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23.11.2020 15:22 Відповісти
Судячи із фото, йому як раз таки і показували оновлену техніку, а ту яка потребує оновлення, він так і не побачив...
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23.11.2020 15:01 Відповісти
та поменше таких фоток викладайте....бо за станом приміщення визначається його місце розташування з усім вмістом...
краще уруського крупним планом і інші обличчя також...
при чому, в громадських місцях, навіть на воєнних об,єктах всі - в масках...степанов - штрафуй
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23.11.2020 15:05 Відповісти
Все, как в СССР - одно железо 50...70-х годов. А где сборка и ремонт сотен ударных беспилотников и гусеничных самоходных дронов, на страх ордынским наемникам?
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23.11.2020 15:01 Відповісти
ну на фото имеются современные Дозоры, Варты, войска тоже вооружены Стугнами, Корсарами, Джавелинами, Байрактарами вполне современными, на подходе Вільха і Нептун, САУ Богдана.
И все при Порошенко было сделано.
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23.11.2020 15:18 Відповісти
це сам Гетьман Порошенко все зробив
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23.11.2020 21:53 Відповісти
а то хто ж? мудрий нарід?
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24.11.2020 09:31 Відповісти
В перечне не хватает межконтинентальных ядерных, для освобождения хотя-бы одного села.
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24.11.2020 09:51 Відповісти
А раньше ты скот не знал?? Полтора года не знал?? А теперь типа прозрел???
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23.11.2020 15:02 Відповісти
Почніть з оновлення зоопарку генералів.
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23.11.2020 15:02 Відповісти
Бажано децимацією.
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23.11.2020 15:29 Відповісти
ну хоть массовку карликов и карл с собой таскать не надо...
как-то по деловому и без пафоса ...
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23.11.2020 15:02 Відповісти
Авто от волонтёров в армии принимают или нет?
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23.11.2020 15:02 Відповісти
"штрахвулька" у степенова не виросла!
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23.11.2020 15:06 Відповісти
Ну, теперь точно да!
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23.11.2020 15:04 Відповісти
Півтора роки розвалюють "Укроборонпром" і тепер воно знає куди далі рухатися?
Не в бік твого шефа?
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" - компания Boeing.

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
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23.11.2020 15:05 Відповісти
це пи...ць , куди не тикни скрізь вуха москаля.
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23.11.2020 15:19 Відповісти
Який презЕдент, такі і призначенці.
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23.11.2020 15:25 Відповісти
УБД герою,участок земли и премию
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23.11.2020 15:07 Відповісти
А чого ж без масок там вештався, разом з почтом??? Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю - Цензор.НЕТ 5861
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23.11.2020 15:14 Відповісти
ПРИБЫЛ, ПОСМОТРЕЛ, ПОЛУЧИЛ ВИДЕНИЕ, НАМЕТИЛ ШАГИ, УШЕЛ В ОТСТАВКУ.
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23.11.2020 15:18 Відповісти
Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю.-Ему растолковал Коломойский, гражданин Израиля,военного союзника РФ. "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер".
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23.11.2020 15:18 Відповісти
покажіть хто-небудь уруському, за допомогою якої механізації наші хлопці риють траншеї
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23.11.2020 15:25 Відповісти
Концепция войны с помощью всех этих броневичков устарела уже к концу прошлого века и тем более не может быть взята за основу "новых образцов, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны"Источник: https://censor.net/ru/p3232677
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23.11.2020 15:36 Відповісти
вице премьер по какой то шляпе это как зам зам зама дворника который зам полотерки
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23.11.2020 16:02 Відповісти
одного меня бесят военные чины распухшие как колобки почему с них не требуют физ формы..я б всех разогнал жирных на фиг дармоеды свиноферма только убыток от них а сколько на зарплату им трарить..стадо
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23.11.2020 16:04 Відповісти
Если он раньше не знал, куда двигаться - как его министром назначили?
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23.11.2020 16:12 Відповісти
Все дороги теперь ведут к урусскому. Так что теперь и вы знаете, куда надо двигаться.
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23.11.2020 16:20 Відповісти
Єс кеп ...
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23.11.2020 16:42 Відповісти
Большой специалист... по воровству...
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23.11.2020 17:54 Відповісти
А этот пи...ас что, только вчера с Луны свалился?
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23.11.2020 18:13 Відповісти
Я Уруському довіряю, бо він справді на своєму місці і знає як і що робити на своєму посту.
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23.11.2020 21:03 Відповісти
ви хоч курва не показуйте кацапам те фото, де цеглинами вікна закладені, бо й двоголові кури засміють Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю - Цензор.НЕТ 6824
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23.11.2020 21:41 Відповісти
в окружении паркетных шаркунов...мерзость...глаза у него вдруг открылись...)
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23.11.2020 23:09 Відповісти
 
 