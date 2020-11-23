У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони. ФОТО
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Міністерство оборони почало закуповувати для потреб ЗСУ спеціальні автомобілі для підвезення води. При їх розробці врахований досвід використання подібних автомобілів під час проведення АТО.
Про це повідомив заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Наумчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Наразі засобами підвозу води і продовольства ми укомплектовані не в повному обсязі. Нашим Центральним управлінням впродовж 2018-2020 років проведено відповідну роботу і, як наслідок, Міністерством оборони України допущено до експлуатації нову 6-кубову автоцистерну (АЦПВ 6.0. – Ред.) для води на базі автомобіля МАЗ.
Проаналізувавши застосування підрозділів забезпечення в ООС (АТО) ми виробили інноваційний підхід щодо такої автоцистерни. Вона виготовлена з пропілену, а діжка має кубічну форму. На початку війни було дуже багато підбито автомобілів для підвозу води – вони схожі на паливозаправники за формою, тому їх противник передусім намагався знищити. Нова автоцистерна формою більше схожа на машину для перевезення майна чи продовольства. За державним оборонним замовленням торік у війська поставлено 6 таких автоцистерн, і в цьому році ще 6", – зазначив Дмитро Наумчик.
За його словами, триває розробка нових зразків технічних засобів підвозу продовольства та води – таких, як автомобіль-фургон рефрижератор та двовісний причіп-склад ПС-4у із двома відділеннями: холодильним і для зберігання провізії. Вже підписано відповідні спільні рішення та вироблені тактико-технічні завдання. Спочатку такими причепами забезпечуватимуть підрозділи, що виконують завдання в ООС.
"У 2021 році заплановано закупівлю наступної партії автоцистерн АЦПВ 6.0, дослідного зразка ПС-4у та продовження державних випробувань автомобіля-фургона рефрижератора", – додав Наумчик.
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тогда ему казалось, что так будет красиво..
все это время машины абрамявичюсы переоборудовали под водовозки...
и вот они есть...уруский лично представлял...
Українська модифікація МАЗ-5316, що збирається на заводах корпорації «Богдан» методом крупновузлової збірки з білоруських запчастин називається Богдан-53162 і на них замість ЯМЗ-238ДЕ2 ставлять китайські двигуни WeichalPower,
есть и другой вариант - богдан ослика раздражал сильно...и той ходив похнюпленим, чихал от пороха, грозил корнавирусом заразиться....и тайно вынашивал замысел после нотр дама поджечь рейхстаг и тремором добить анжелку за то, что не угостила сосиськой с кислой капустой вовремя...
или во время...как правильно?
на мазы ставят ЯМЗ-238ДЕ2...ярославские двигатели, если что...они в украине не нужны по известным мутным причинам
А вот "АвтоКрАЗ" и "Богдан Моторс" в этом тендере даже не подавали свои предложения и победителем стала компания СКС.
Заметим, что в 2020 году Минобороны не закупало КрАЗ и Богдан, а сконцентрировало практически все закупки на технике, выполненной на шасси МАЗ.
всем товарищам с востока нужно разжевывать и вкладывать...видать, что-то не по-украински запрограммировано у вас там...
отвечаю-отвечаю, а ответа на свой вопрос так и не дождусь...скучен ты
показывай документы, посмотрим поддельные ли они...
и на мой вопрос отвечай...а то надоедаешь своими
зверьком назвался, и потому в голове каша между торчащих ушей...
где документы?
глупости.
про бочки ставить в грузовое отделение - да ты Сократ, хорошо что сказал, как мы без тебя воду-то возили до сих пор, я хз...
Для перевозки жидкостей цистерну придумали не просто так...причем придумали это люди гораздо умнее вас..
мы грузим вражеский МАЗ, а свой Краз или... Луаз слабо загрузить ...
не ...это саботаж! Однозначно!
и зачем ставить на целый грузовик всего одну ёмкость в 6 кубов, делать её несъёмной, чтобы только воду возить...и больше ничего....а не лучше было бы поставить к примеру на грузовик платформу с кран-балочкой, на ней шесть - восемь кубовых ёмкостей, которые по приезду на позицию быстро снимаются в нужном количестве, а пустые - забираются....
Масса воды которая сместится в одну сторону..и изменит центр тяжести будет тому виной..
еще один гений маскировки мать его
да это не дурак, это тролятина отлинская. забей.
вот новости за 2018, 1019, начало 2020 года
эти цистерны поставляют в ВСУ с 2018 года!!!..
ЗСУ отримали композитну автомобільну цистерну 17.11.18
До експлуатації в ЗСУ допущено композитну автоцистерну 28.11.19
Міноборони закупило п'ять композитних автоцистерн 05.01.20
и вот фото цистерны, которую покупали в : 2018,2019, начале 2020 годов.. сравните сами..
Она на первом камешке опрокинется!
Такие машины тупо всё время простаивают и через это их нужно часто ремонтировать.