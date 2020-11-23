УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12042 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажТехнології Агресія Росії проти України Оборона
13 234 77
армія (3487) Міноборони (5286) техніка (1323) ЗСУ (5717)

У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

Міністерство оборони почало закуповувати для потреб ЗСУ спеціальні автомобілі для підвезення води. При їх розробці врахований досвід використання подібних автомобілів під час проведення АТО.

Про це повідомив заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Наумчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони 01

"Наразі засобами підвозу води і продовольства ми укомплектовані не в повному обсязі. Нашим Центральним управлінням впродовж 2018-2020 років проведено відповідну роботу і, як наслідок, Міністерством оборони України допущено до експлуатації нову 6-кубову автоцистерну (АЦПВ 6.0. – Ред.) для води на базі автомобіля МАЗ.

Проаналізувавши застосування підрозділів забезпечення в ООС (АТО) ми виробили інноваційний підхід щодо такої автоцистерни. Вона виготовлена з пропілену, а діжка має кубічну форму. На початку війни було дуже багато підбито автомобілів для підвозу води – вони схожі на паливозаправники за формою, тому їх противник передусім намагався знищити. Нова автоцистерна формою більше схожа на машину для перевезення майна чи продовольства. За державним оборонним замовленням торік у війська поставлено 6 таких автоцистерн, і в цьому році ще 6", – зазначив Дмитро Наумчик.

Дивіться: Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю. ФОТОрепортаж

За його словами, триває розробка нових зразків технічних засобів підвозу продовольства та води – таких, як автомобіль-фургон рефрижератор та двовісний причіп-склад ПС-4у із двома відділеннями: холодильним і для зберігання провізії. Вже підписано відповідні спільні рішення та вироблені тактико-технічні завдання. Спочатку такими причепами забезпечуватимуть підрозділи, що виконують завдання в ООС.

"У 2021 році заплановано закупівлю наступної партії автоцистерн АЦПВ 6.0, дослідного зразка ПС-4у та продовження державних випробувань автомобіля-фургона рефрижератора", – додав Наумчик.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
МАЗы покупаем - картофельфюрера Лукашеску выручаем??????
показати весь коментар
23.11.2020 16:43
+25
А теперь придурки заполните ее до половины...и наклоните автомобиль...и вы получите результат....автомобиль на боку...
Для перевозки жидкостей цистерну придумали не просто так...причем придумали это люди гораздо умнее вас..
показати весь коментар
23.11.2020 16:58
+24
ИДИОТЫ!!! Слов нет.... Пластмассовая квадратная емкость.... хуже и придумать невозможно... И все почему? Потому что похожи были на бензовозы? А тент прямоугольный сверху на бочку бензовоза прилепить - мозгов не хватило? Или просто бочку с водой в кузов тентованый ставить - на это соображалки не хватило? Тысячи ненужных молоковозов из нержавейки никому ненужных имеется.. так зачем квадратные емкости делать? Да еще и на основе МАЗа...
показати весь коментар
23.11.2020 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МАЗы покупаем - картофельфюрера Лукашеску выручаем??????
показати весь коментар
23.11.2020 16:43 Відповісти
это богданы, розданные широким жестом с царского плеча год с четвертью назад, вступившим в должность...
тогда ему казалось, что так будет красиво..
все это время машины абрамявичюсы переоборудовали под водовозки...
и вот они есть...уруский лично представлял...
показати весь коментар
23.11.2020 16:51 Відповісти
Какой же Богдан, если МАЗ. Эмблему не наблюдаете разве?
показати весь коментар
23.11.2020 18:16 Відповісти
поменяли
Українська модифікація МАЗ-5316, що збирається на заводах корпорації «Богдан» методом крупновузлової збірки з білоруських запчастин називається Богдан-53162 і на них замість ЯМЗ-238ДЕ2 ставлять китайські двигуни WeichalPower,
показати весь коментар
23.11.2020 19:05 Відповісти
Кто поменял? То, что собирается на Богдане называется Богдан. По крайней мере ранее так было. И шильдик свой на радиаторе был. А не МАЗовский.
показати весь коментар
23.11.2020 19:07 Відповісти
поменял на уже переданных в армию, абрамявичюс, лично, чтобы ничего не напоминало о бывшем главе оп
есть и другой вариант - богдан ослика раздражал сильно...и той ходив похнюпленим, чихал от пороха, грозил корнавирусом заразиться....и тайно вынашивал замысел после нотр дама поджечь рейхстаг и тремором добить анжелку за то, что не угостила сосиськой с кислой капустой вовремя...
или во время...как правильно?
показати весь коментар
23.11.2020 19:22 Відповісти
Чесно говоря, вы какой-то бред пишете. Отборный. С 2020-г прекратили закупать Богдан-Мазы и стали покупать напрямую у беларусов, то есть классические МАЗы. Эта информация была. Остальное какая то муть.
показати весь коментар
23.11.2020 19:28 Відповісти
понял, что на вопрос ответа не будет...
на мазы ставят ЯМЗ-238ДЕ2...ярославские двигатели, если что...они в украине не нужны по известным мутным причинам
показати весь коментар
23.11.2020 19:35 Відповісти
То есть, перед нами Богдан-МАЗ с китайским двигателем, которому сиротливо заменили название, завод-изготовитель, все опознавательные клейма и заводские документы? Смысл сего действа?
показати весь коментар
23.11.2020 19:46 Відповісти
Министерство обороны провело тендер по закупке 16 единиц транспортно-эвакуационных машин, предназначенных для вывоза поврежденной или неисправной техники. Общая стоимость закупки - 72 мдн. гривен. А закупит МО спецавтомобили СкС-КЕТ-ЛмEMl2PR 6х6 на базе МАЗ-631727. Поставку осуществит "Спец-Ком-Сервис", который уже выигрывал крупные тендеры на поставку армейских грузовиков в этом году. Показательно, что эвакуаторы на шасси МАЗ, украинская армия приобретет взамен КрАЗ-6322ТЭМ - именно аналоги такому автомобилю собиралось приобрести Минобороны.
А вот "АвтоКрАЗ" и "Богдан Моторс" в этом тендере даже не подавали свои предложения и победителем стала компания СКС.
Заметим, что в 2020 году Минобороны не закупало КрАЗ и Богдан, а сконцентрировало практически все закупки на технике, выполненной на шасси МАЗ.
показати весь коментар
23.11.2020 19:47 Відповісти
вижу о двигателе с трудом, но дошло...
всем товарищам с востока нужно разжевывать и вкладывать...видать, что-то не по-украински запрограммировано у вас там...

отвечаю-отвечаю, а ответа на свой вопрос так и не дождусь...скучен ты
показати весь коментар
23.11.2020 20:01 Відповісти
Хами своей мамзеле. Мне не нужно. Я поставил конкретный вопрос, это на картинке Богдан с поддельными документами под МАЗ? Хотелось бы каких ссылок, а не пистежа пустого.
показати весь коментар
23.11.2020 21:03 Відповісти
ты скучный койот и сам себе такой ник выбрал...ну, как можно хамить зверьку
показывай документы, посмотрим поддельные ли они...
и на мой вопрос отвечай...а то надоедаешь своими
показати весь коментар
23.11.2020 21:20 Відповісти
Ясно. Пистанул абы шо, а теперь ужом вертишься. Балабол обыкновенный. Типичный интернет случай.
показати весь коментар
23.11.2020 21:54 Відповісти
койот, не юли, поджав хвост....документы показывай, которые называешь поддельными...
зверьком назвался, и потому в голове каша между торчащих ушей...
где документы?
показати весь коментар
23.11.2020 22:04 Відповісти
еще нужны нормальные мобильные душевые.
показати весь коментар
23.11.2020 18:06 Відповісти
хто виграв тендер - того й купили. А МАЗ затоварений неліквідом дотаційно-депресивний виробник - тому білоруси й демпінгують цінами і виграють тендери, аби хоть хтось щось у них купив
показати весь коментар
23.11.2020 19:23 Відповісти
ИДИОТЫ!!! Слов нет.... Пластмассовая квадратная емкость.... хуже и придумать невозможно... И все почему? Потому что похожи были на бензовозы? А тент прямоугольный сверху на бочку бензовоза прилепить - мозгов не хватило? Или просто бочку с водой в кузов тентованый ставить - на это соображалки не хватило? Тысячи ненужных молоковозов из нержавейки никому ненужных имеется.. так зачем квадратные емкости делать? Да еще и на основе МАЗа...
показати весь коментар
23.11.2020 16:51 Відповісти
Є промислові полімерні ємності для рідин , в тому числі й харчових , різної ємності і форми , вантажівками переміщуються ,- новина виглядає , як неефективне використання військового бюджету . Я не фахівець галузі військового забезпечення , це лише роздуми .
показати весь коментар
23.11.2020 17:05 Відповісти
Стандартных емкостей на 6 кубов не бывает, значит это индивидуальное изготовление... соответственно и цена индивидуальная... Обычный распил денег, ничего другого. При том, что отличных бочек из нержавейки из под молока - как грязи и недорого.
показати весь коментар
23.11.2020 18:42 Відповісти
чем плоха пластиковая емкость? легче, мобильнее. чем плохо?
глупости.
про бочки ставить в грузовое отделение - да ты Сократ, хорошо что сказал, как мы без тебя воду-то возили до сих пор, я хз...
показати весь коментар
23.11.2020 18:07 Відповісти
смешно.
показати весь коментар
23.11.2020 18:28 Відповісти
А пилить бабло как?
показати весь коментар
23.11.2020 18:33 Відповісти
Лучше б мы ракеты новые делали
показати весь коментар
23.11.2020 16:52 Відповісти
Аж 6 "кубических" МАЗов в год?.... Не проще ли по-быстрому варганить водовозки на базе пикапов? Проще, дешевле, значительно больше по количеству и если уничтожат, не так жалко
показати весь коментар
23.11.2020 16:52 Відповісти
А теперь придурки заполните ее до половины...и наклоните автомобиль...и вы получите результат....автомобиль на боку...
Для перевозки жидкостей цистерну придумали не просто так...причем придумали это люди гораздо умнее вас..
показати весь коментар
23.11.2020 16:58 Відповісти
Не считая того что есть краз -
У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3100
показати весь коментар
23.11.2020 17:15 Відповісти
Краза уже нет, считай.
показати весь коментар
23.11.2020 19:49 Відповісти
Ну тогда, ладно. Всегда есть альтернатива, КАМАЗ например🤔
показати весь коментар
23.11.2020 20:08 Відповісти
у дебилов даже не хватило соображения что емкость можно легко собрать в по размерам кузова ЛЮБОГО автомобиля просто собрав на фланцах тот же набор из пластиковых баков на 300-400 литров. нету большой свободной поверхности и ремонтопригодность в разы выше
показати весь коментар
23.11.2020 17:16 Відповісти
Правильно. Якщо такий автомобіль обстріляти, витече все. А якщо кілька секцій по 200-400 літрів, щось та й залишиться.
показати весь коментар
23.11.2020 23:53 Відповісти
Вони пилять бабло на як п'єтя на пікапах з таким же кузовом для поранених....
показати весь коментар
23.11.2020 18:34 Відповісти
то, что я вижу, это какое то уродство уязвимое, это раз..
мы грузим вражеский МАЗ, а свой Краз или... Луаз слабо загрузить ...
не ...это саботаж! Однозначно!
и зачем ставить на целый грузовик всего одну ёмкость в 6 кубов, делать её несъёмной, чтобы только воду возить...и больше ничего....а не лучше было бы поставить к примеру на грузовик платформу с кран-балочкой, на ней шесть - восемь кубовых ёмкостей, которые по приезду на позицию быстро снимаются в нужном количестве, а пустые - забираются....
показати весь коментар
23.11.2020 17:00 Відповісти
Краз объявил банкротство
показати весь коментар
23.11.2020 17:22 Відповісти
Пора на Tatra - стандарт НАТО
показати весь коментар
23.11.2020 19:19 Відповісти
На кухне насмотрелся, когда "Джерельну" привозят?
показати весь коментар
23.11.2020 18:25 Відповісти
Позорники.Вы хоть такие новости не пишите.Ракеты нужно делать;много!!!!
показати весь коментар
23.11.2020 17:01 Відповісти
ой, как хорошо что ты сказал, а то ж мы без тебя хотели делать вот такие водовозы за счет ракет! вот ты гений...
показати весь коментар
23.11.2020 18:08 Відповісти
Очередной распил под надуманым предлогом!
показати весь коментар
23.11.2020 17:01 Відповісти
В поворотах эти все шесть мазов будут лежать в кюветах на боку...это в лучшем случае...
Масса воды которая сместится в одну сторону..и изменит центр тяжести будет тому виной..
показати весь коментар
23.11.2020 17:02 Відповісти
Дурень и любую машину перевернёт. Сам 1,5 года на срочке водил водовоз в пустыне, чтобы его перевернуть надо постараться.
показати весь коментар
23.11.2020 17:27 Відповісти
а ты в новой пустыне "Крым" водил водовоз полтора года, или в детском саду, на верёвочке по песчаной дорожечке, пад присмотрам васпитатиля?
показати весь коментар
23.11.2020 18:58 Відповісти
Бетпак-дала, також Північний Голодний степ - пустеля в Центральній Азії (Казахстан). Розташована між низинами річок Сарису, Чу і озером Балхаш; на півночі близько 46°30 пн. ш. межує з напівпустелею Казахського дрібносопковика. Площа близько 75 000 км².
показати весь коментар
23.11.2020 19:03 Відповісти
В цистерне возили?) Или вот в такой, как на фото?)
показати весь коментар
23.11.2020 22:20 Відповісти
В обычной цистерне с насосом когда плюс. Зимой цистерна термос без насоса.
показати весь коментар
24.11.2020 11:09 Відповісти
Так чего же вы сравниваете с этим одороблом?) Такая ложится набок сама))) Заднее колесо в ямку и она на боку))) И это я молчу про то как их легко разрывает) У нас были прицепные цистерны 9 кубовые, ГДРовские) Я не знаю как правильно материал называется из которого она сделана( он похож на клееные полоски пластмассы и все тело после касания к ней чешится ) Так их невозможно было перевернуть, а квадратные на меньших буграх переворачивались) И одну из ГДРоских были на забыли с водой и она замерзла, да она фиг лопнула) А квадратные, при меньшем замерзании, по углам порвало)
показати весь коментар
24.11.2020 16:34 Відповісти
може то були воші або чісотка
показати весь коментар
24.11.2020 16:52 Відповісти
Это все что вам пришло на ум?) Печально....
показати весь коментар
24.11.2020 17:12 Відповісти
Да не могут воду в таком возить. Это вода, ею дивизию за сутки можно положить без единого выстрела. Все кто водил водовозки увольнялись минимум сержантами, представляли их лично комдиву, отпуск домой каждому был гарантирован, нарядов за службу ноль.
показати весь коментар
24.11.2020 17:26 Відповісти
Это пищевая емкость) Просто снаружи, когда к ней прикасаешься голым телом, потом ощущения как после стекловаты) Она склеена из таких мелких пластмассовых(не знаю как правильно их назвать, похоже на стекловолокно на эпоксидке)
показати весь коментар
24.11.2020 17:48 Відповісти
У дураков свои законы физики!
показати весь коментар
23.11.2020 17:39 Відповісти
что важнее на фронте,вода или топливо??? для топлива было прикрытие... теперь не будет.
показати весь коментар
23.11.2020 17:07 Відповісти
для топлива было прикрытие? серьезно?
еще один гений маскировки мать его
показати весь коментар
23.11.2020 18:09 Відповісти
в гибридное время, когда по-крупному не стреляют, в мирное время тем более, возить воду в этих гробах - позор! технологически сварить может любой сварочник-птушник... а где технологии? даже бочку сделать они нужны... про ракеты молчу...
показати весь коментар
23.11.2020 17:12 Відповісти
Дурень ты Панас, без воды нет войны. Зимой еще можно снег топить, а летом, в степи ты и день не продержишься. Хорошая машина и мудрое решение. ЗИЛ с круглой бочкой действительно похож на топливозаправщик. А с 3-4 км. никто даже разбираться не будет.
показати весь коментар
23.11.2020 17:22 Відповісти
особенно на Донбассе, где три месяца +35-40 днем - это норма..
да это не дурак, это тролятина отлинская. забей.
показати весь коментар
23.11.2020 18:10 Відповісти
дурень это ты, горобец, мозги горобиные, такие же и выводы... вода, общедоступный ресурс, на передовую, где огонь со всех калибров ее в том гробу все равно не повезут, там душ и ванную не принимают..., а без топлива ни снаряды не подвезут, ни воды попутно в бутылках и канистрах... ни бтр не поедет за ранеными...
показати весь коментар
23.11.2020 18:13 Відповісти
Вода в Луганской области, в полях и посадках доступна только Стецьку на Троещене в кране. И пить что попало тоже нельзя, отравить могут. Тогда твои патроны можешь засунуть себе в дупу.
показати весь коментар
23.11.2020 18:18 Відповісти
ну привезет твой гроб воду на передовую... и куда ее набирать? в каску, в флягу, или смывать окопные сартиры? на передовой нужна бутилированная вода.
показати весь коментар
23.11.2020 18:46 Відповісти
Гениально. Замовляй "Джерельну" с доставкой.
показати весь коментар
23.11.2020 19:00 Відповісти
На базе белорусских МАЗов? Беларусь - страна член ОДКБ, враждебного нам военного блока. Кто в нашей армии додумался до того, чтобы закупать МАЗы?
показати весь коментар
23.11.2020 17:14 Відповісти
А 95% Уралов не смущает?
показати весь коментар
23.11.2020 17:20 Відповісти
Лучше доверять МАЗам чем самим беларусам.
показати весь коментар
23.11.2020 18:21 Відповісти
.....надо показать ЭТО крысчанам , пускай тоже воду возят по НОВОМУ мосту с Байкала или Волги !!!
показати весь коментар
23.11.2020 17:14 Відповісти
Кто то на этой бочке звание Заслуженного конструктора Украины получит!
показати весь коментар
23.11.2020 17:19 Відповісти
вот если чутка покопать то окажется что у родственника какой то гниды в погонах есть матрица для отливки таких баков но нету на них спроса и требуется госзаказ
показати весь коментар
23.11.2020 17:21 Відповісти
МинОбороны имени Тарана совсем охренело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот новости за 2018, 1019, начало 2020 года У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4619
эти цистерны поставляют в ВСУ с 2018 года!!!..
ЗСУ отримали композитну автомобільну цистерну 17.11.18

До експлуатації в ЗСУ допущено композитну автоцистерну 28.11.19

Міноборони закупило п'ять композитних автоцистерн 05.01.20

и вот фото цистерны, которую покупали в : 2018,2019, начале 2020 годов.. сравните сами..
У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8998
показати весь коментар
23.11.2020 17:23 Відповісти
для Зели это нормально.
показати весь коментар
23.11.2020 18:11 Відповісти
с нетерпением ждём новости о пирамидальных говновозках, ну чтоб ни кто не догадался У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7056
показати весь коментар
23.11.2020 17:56 Відповісти
А скажыти-ка мне - где у такой цистерны будет центр тяжести, если её заполнить полность?
Она на первом камешке опрокинется!
показати весь коментар
23.11.2020 18:47 Відповісти
А машина " МАЗ". Хотя есть свои. Когда уже весь этот бардак закончится?
показати весь коментар
23.11.2020 19:00 Відповісти
Зачем такая мощная машина, для такой мелкой автоцистерны.
Такие машины тупо всё время простаивают и через это их нужно часто ремонтировать.
показати весь коментар
23.11.2020 19:02 Відповісти
Квадратный, чтоб не подумали, что это бензовоз... Идиоты, а сейчас это стало похоже на установку для транспортировки и запуска израильского барражирующего боеприпаса (беспилотника-камикадзе) Harop. Их в таком коробе несколько штук помещается, найдите картинки на Википедии
показати весь коментар
23.11.2020 19:04 Відповісти
Не за бензовоз, так за КШМку или БМ-21 примут. Тупость однозначно.
показати весь коментар
23.11.2020 19:50 Відповісти
Никто не задумывался, а может, лучше бы стреляли себе по цистернам с водой, чем по топливозаправщикам, а? Вода ведь не горит, вроде?
показати весь коментар
23.11.2020 19:51 Відповісти
А квадратные колёса никак не помогут?
показати весь коментар
23.11.2020 21:26 Відповісти
Очередной дербан бабла. Машина похоже на авто по перевозке боеприпасов. Мишень номер 1. А за закупку МАЗов у Кортавого Фашиста под международный Требунал.
показати весь коментар
06.12.2020 07:38 Відповісти
 
 