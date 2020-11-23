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Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Більше половини українців заявили, що в їхніх сім'ях стало менше грошей від початку епідемії коронавірусу. При цьому городяни серйозніше постраждали, ніж жителі сільської місцевості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування, опубліковані Open Mind Foundation.

56,9% жителів міст, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що економічно постраждали від коронакризи. Фінансово легше переживають кризу жителі села, а у 7,7% користувачів інтернету, які живуть в українських селах, доходи навіть збільшилися.

54,3% респондентів сказали, що в їхній родині стало менше грошей від початку пандемії, з них у 23,9% сума грошей у сім'ї "значно зменшилася".

Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19 01

Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19 02

Ситуація щодо кількості захворювань така: 19,4% респондентів відповіли, що вже перехворіли на коронавірус, а 80,4% відповіли, що не хворіли. При перерахунку результатів відповідно до масштабів країни, кількість тих, хто перехворів, може становити понад 3 мільйони українців.

Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19 03

Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19 04
Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19 05

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Майже 12,1% респондентів повідомили, що знають людей, які померли після того, як захворіли на COVID-19.

Щоб захиститися від вірусу 60,4% респондентів приймають вітаміни, більше половини (51%) намагаються правильно харчуватися, майже третина - займаються спортом (29,9%) і багато сплять (33,4%).

Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19 06

Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19 07

Цікаво, що жінки частіше приймають вітаміни, а чоловіки - від початку пандемії більше сплять. Що стосується різних поколінь - молодь рідше правильно харчується, порівняно зі старшим поколінням, і, що здивувало дослідників, майже вдвічі рідше займається спортом.

Соціологічне дослідження щодо ситуації з COVID-19 на території України проводилося 12-13 листопада 2020 року. В опитуванні взяли участь 15 004 користувачі проєкту замовника Савіка Шустера E-democracy ("Електронна демократія") і 400 респондентів інтернет-панелі виконавця - Liberty report.
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Топ коментарі
+5
"Алкоголь, молитва, регулярный секс" - и причем всё сразу: смотрим новости, в которых нас трахает правительство, молимся (образно говоря) и глушим ощущение наступившего трындеца алкоголем. То есть - спасаемся.
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23.11.2020 17:51
+2
Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 - Цензор.НЕТ 2839
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23.11.2020 17:49
+2
а давайте спросим у зели, от кого он заразился?
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23.11.2020 19:21
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Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 - Цензор.НЕТ 2839
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23.11.2020 17:49 Відповісти
"Алкоголь, молитва, регулярный секс" - и причем всё сразу: смотрим новости, в которых нас трахает правительство, молимся (образно говоря) и глушим ощущение наступившего трындеца алкоголем. То есть - спасаемся.
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23.11.2020 17:51 Відповісти
Секс це гріх.Так в книзі пише. Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 - Цензор.НЕТ 8176
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23.11.2020 18:06 Відповісти
в браке не грех, а утешение (Прит.5:18)
утешайся женою юности твоей
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24.11.2020 01:18 Відповісти
Вопрос дебильный, вернее антинаучный , как можно больше дбати про свой имунитиет? разве что пожить со свиняьми месяцок , тогда он резко укрепитьсяя. Уверен что ответившие понятия не имеют как на самом деле укреплячть иммунитет
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23.11.2020 18:23 Відповісти
Из препаратов укрепляющих иммунитет доказан витами Д. Но Аквадетрим который все пьют практически не усваивается, надо искать другие зарубежные форматы витамина Д. А других доступных для загала препаратов не существует. Эхинацея это фуфел, она садит печень и жкт а не укрепляет иммунитет.
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23.11.2020 18:35 Відповісти
Нужно принимать вместе с алголем и сексом, а еще лучше при этом на скакалке прыгать.
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23.11.2020 22:00 Відповісти
молятся потом что бы не дай бог не залететь
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23.11.2020 21:26 Відповісти
а давайте спросим у зели, от кого он заразился?
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23.11.2020 19:21 Відповісти
То неважно.главное сексом с Ермаком вылечили друг друга
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23.11.2020 21:46 Відповісти
как же неважно, надо же бороться с причиной а не следствием
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24.11.2020 07:56 Відповісти
Самый лучший способ поднять иммунитет-забить болт на барановирус,не волноваться,не нервничать,чтоб не поднимать уровень кортизола и жить дальше своей жизнью.
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24.11.2020 17:01 Відповісти
 
 