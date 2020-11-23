Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Більше половини українців заявили, що в їхніх сім'ях стало менше грошей від початку епідемії коронавірусу. При цьому городяни серйозніше постраждали, ніж жителі сільської місцевості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування, опубліковані Open Mind Foundation.

56,9% жителів міст, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що економічно постраждали від коронакризи. Фінансово легше переживають кризу жителі села, а у 7,7% користувачів інтернету, які живуть в українських селах, доходи навіть збільшилися.

54,3% респондентів сказали, що в їхній родині стало менше грошей від початку пандемії, з них у 23,9% сума грошей у сім'ї "значно зменшилася".

Ситуація щодо кількості захворювань така: 19,4% респондентів відповіли, що вже перехворіли на коронавірус, а 80,4% відповіли, що не хворіли. При перерахунку результатів відповідно до масштабів країни, кількість тих, хто перехворів, може становити понад 3 мільйони українців.





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Майже 12,1% респондентів повідомили, що знають людей, які померли після того, як захворіли на COVID-19.

Щоб захиститися від вірусу 60,4% респондентів приймають вітаміни, більше половини (51%) намагаються правильно харчуватися, майже третина - займаються спортом (29,9%) і багато сплять (33,4%).

Цікаво, що жінки частіше приймають вітаміни, а чоловіки - від початку пандемії більше сплять. Що стосується різних поколінь - молодь рідше правильно харчується, порівняно зі старшим поколінням, і, що здивувало дослідників, майже вдвічі рідше займається спортом.

Соціологічне дослідження щодо ситуації з COVID-19 на території України проводилося 12-13 листопада 2020 року. В опитуванні взяли участь 15 004 користувачі проєкту замовника Савіка Шустера E-democracy ("Електронна демократія") і 400 респондентів інтернет-панелі виконавця - Liberty report.