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Конго (40) миротворці (615) вертоліт (711)

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН у ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 01

Періодичне ретельне вивчення вулкана з проведенням тестів і аналізів дозволяє передбачити наступне виверження, а також знизити можливі ризики для місцевого населення.

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 02
Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 03

"На висоті понад три тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів. Посадку на крихку поверхню кратера ускладнювали погодні умови. Хмарний покрив над вулканом помітно збільшувався, а швидкість пориву вітру становила 90 км/год", - повідомив командир вертолітного загону полковник Сергій Ващенко. За його словами, існував значний ризик, адже пласти застиглої вулканічної лави досить крихкі і могли провалитися під масою вертольота.

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 04

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 05

Після закінчення проведених вулканологами досліджень, екіпаж Мі-8 успішно повернувся в базовий табір Місії ООН.

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Топ коментарі
+18
Он их на цепи спускал:
Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана - Цензор.НЕТ 9826
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23.11.2020 18:39
+5
Вечная память смелым учёным.
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23.11.2020 18:39
+5
Так это ж ты в бой рвешься. Я за разумное решение любого вопроса с минимальным риском и минимальными потерями. Ложить головы лучших парней за прокацапленное население которое всегда держит дулю в сторону Украины думаю не логично. Сами приползут и попросятся обратно когда нажрутся руЗЗЬГАва мира от пуза.
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23.11.2020 19:13
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надеюсь колеса не пожгли на кипящей лаве? Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана - Цензор.НЕТ 5289
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23.11.2020 18:35 Відповісти
Он их на цепи спускал:
Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана - Цензор.НЕТ 9826
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23.11.2020 18:39 Відповісти
Вечная память смелым учёным.
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23.11.2020 18:39 Відповісти
блин...у нас отжатый Крым с Донецком и Луганском, а украинские миротворцы сажают ученых в кратер вулкана!..Да нафиг они там нужны!??, а вы в Конго???)
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23.11.2020 18:40 Відповісти
Ты готов в атаку идти?
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23.11.2020 18:49 Відповісти
ніт.
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23.11.2020 18:53 Відповісти
вместе с тобой
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23.11.2020 18:55 Відповісти
Так это ж ты в бой рвешься. Я за разумное решение любого вопроса с минимальным риском и минимальными потерями. Ложить головы лучших парней за прокацапленное население которое всегда держит дулю в сторону Украины думаю не логично. Сами приползут и попросятся обратно когда нажрутся руЗЗЬГАва мира от пуза.
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23.11.2020 19:13 Відповісти
а по какой границе заканчивается прокацапленное население???, ты считаешь зря воевали в 14-15, освободив треть территорий? никто не приползет, так как под дулом, посмотри на азеров, как надо, стиснули зубы, засекретили потери, положили на Бишкекский протокол, достали резолюцию ООН о Карабахе и пошли отвоевывать .. армяне не менее прокацапленные..войны на форуме цензора не выигрываются)
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23.11.2020 19:27 Відповісти
Нет не зря воевали. Благагодаря нашим воинам и добровльцам, за что им слава и низкий поклон, мы сохранили страну нашу неньку Україну, навсегда ублили у ***** охоту забацать на нашей территории новоотсоссию. По примеру айзеров. Мы не айзеры и то, что может приемлемо для них для нас это не приемлемо. Никто не допустит активных боевых действий почти в центре Европы. Этого не поймут ни в ЕС ни в США. Да на Цензоре войну не выиграть это правда. Выиграть можно ее не только войной на фронте, а войной против коррупции и построением действительно демократического общества не на словах и бумаге, а на деле.
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23.11.2020 21:56 Відповісти
в бой рваться не надо, но читать мантры про безалтернативность минска - ПРЕСТУПЛЕНИЕ, украинцы должны быть готовы к войне и морально и материально.. внушать психологию победителей, а за земли воюют даже тумбы-юмбы в африке наплевав на тех, кто их населяет.
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23.11.2020 19:40 Відповісти
Сегодня экипаж справился с вулканом, завтра справится с заброской развед группы. А забрасывать сегодня разведчиков - вертолётов не хватит.
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24.11.2020 08:55 Відповісти
Я когда-то восхищался космонавтами . Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана - Цензор.НЕТ 4175 Это было очень давно . Теперь я тоже восхищаюсь нашими пилотами . Но это уже бизнес , это другое . Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана - Цензор.НЕТ 4175
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23.11.2020 18:42 Відповісти
при мудром подходе и космос - єто бизнес.
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23.11.2020 18:54 Відповісти
Віриш, що Гагарін був у Космосі?
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23.11.2020 19:16 Відповісти
Вера есть недоказуемая уверенность в чём-либо!
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23.11.2020 19:37 Відповісти
а ну расскажи за Гагарина, наверное это что-то рвущее шаблоны... Українські вертолітники з миротворчої місії в Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана - Цензор.НЕТ 7879
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23.11.2020 20:47 Відповісти
принесли в жертву науке,так сказать.
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23.11.2020 18:47 Відповісти
воgрос нафига...абрикосы собиратть или орехи грецкие??
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23.11.2020 18:49 Відповісти
Меняют тему )))
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23.11.2020 19:07 Відповісти
таксують помалу...
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23.11.2020 19:28 Відповісти
А где хуже - в ДР Конго, или в вулкане?
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23.11.2020 19:39 Відповісти
Все це,звісно,дуже добре. А НУРСами по наземним цілях вони також можуть нормально працювати?
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23.11.2020 19:47 Відповісти
Завжди була мрія зазернути у кратер
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23.11.2020 19:53 Відповісти
Конго така казкова країна, що має атлантичні пляжі, на яких бегемоти та слони купаються океанові. Гелікоптерники молодці, там мабуть і щільність повітря була іншою, по перше гори, по друге розжарений вулкан під машиною. Питання що вони там роблять коли в Україні АТО ? Це питання до політиків а фахівці молодці.
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23.11.2020 19:59 Відповісти
..це ж яке Конго має атлантичні пляжі... де купаються слони та бегемоти?))) У ДРК, де базуються наші миротворці атлантичних пляжів, як у Вас географічних знань.... Але Вам очевидь невідомо , що є ДВА Конго... У однієї краіни столиця..Браззавіль... У другої..Кіншаса!
Та Ви і не знаєте, що хлопці роблять у ДРК!? Заробляють для держави гроші. І немаленькі гроші. Підтримують свою натренованність за кошти ООН, виконуючи різні польоти. Але є сумнів, що Ви щось зрозуміли!!!
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23.11.2020 20:28 Відповісти
http://www.airwar.ru/history/locwar/europe/yuairwar/yuairwar03.html Когда то,Украина могла хоть и ограничено влиять на европейскую политику.Путем поставки вооружений и военных.Но главным ╚арсеналом╩ для македонцев стала Украина, с которой республика быстро заключила двухстороннее соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Уже 20 марта в столичном аэропорту Петровец приземлились четыре Ми-8МТ, ранее принадлежавшие украинской группировке миротворцев в Боснии. Все машины пополнили 301. TRHE. став VAM-305, 306, 307 и 308. Два ╚борта╩ (VAM-305 и 308) с усиленным вооружением (включая подвижной пулемет ПКТ в носовой части) специально предназначались для переброски спецназовцев из отряда ╚Волки╩. Но это было еще не все, 23 марта украинские экипажи перегнали в Македонию пару боевых Ми-24В. О том какое значение, которое македонское руководство придавало новой технике, говорит тот факт, что в аэропорту вертолеты встречал премьер-министр страны Любчо Георгиевский.
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23.11.2020 20:16 Відповісти
http://www.airwar.ru/history/locwar/europe/yuairwar/yuairwar03.html Воздушная война в Югославии.Часть 3.Македония.
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23.11.2020 20:48 Відповісти
а Ми-8 судя по носовому обтекателю довольно свежий...
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23.11.2020 20:44 Відповісти
То краска свежая!
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23.11.2020 21:35 Відповісти
Оно бы списочек стран и войск этих стран выложить стоит тоже . Видно у упомянутых цена людей и техники своей крепко на первом и втором с третьим месте. Ну а потом у же девок купать возить на великах.
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23.11.2020 21:33 Відповісти
Страна нищая, Цензор пишет, что в казначействе денег нет, а они за наши налоги там в Африке )(уйнёй маются...
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23.11.2020 21:53 Відповісти
Так ті вертольотчики зарплату мають як міністри в Україні! Чи це сикрет якийсь...
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24.11.2020 09:49 Відповісти
 
 