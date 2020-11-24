Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН у ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

Періодичне ретельне вивчення вулкана з проведенням тестів і аналізів дозволяє передбачити наступне виверження, а також знизити можливі ризики для місцевого населення.





"На висоті понад три тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів. Посадку на крихку поверхню кратера ускладнювали погодні умови. Хмарний покрив над вулканом помітно збільшувався, а швидкість пориву вітру становила 90 км/год", - повідомив командир вертолітного загону полковник Сергій Ващенко. За його словами, існував значний ризик, адже пласти застиглої вулканічної лави досить крихкі і могли провалитися під масою вертольота.

Після закінчення проведених вулканологами досліджень, екіпаж Мі-8 успішно повернувся в базовий табір Місії ООН.

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