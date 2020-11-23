На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Голову військово-лікарської комісії одного з об'єднаних міських військових комісаріатів Київської області затримано під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Встановлено, що голова ВВК вимагав у громадянина України хабар у розмірі 1 000 доларів за визнання непридатним до проходження військової служби.

23 листопада голова комісії отримав зазначену суму хабаря, після чого був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

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Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.