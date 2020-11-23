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На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Голову військово-лікарської комісії одного з об'єднаних міських військових комісаріатів Київської області затримано під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура 01

Встановлено, що голова ВВК вимагав у громадянина України хабар у розмірі 1 000 доларів за визнання непридатним до проходження військової служби.

23 листопада голова комісії отримав зазначену суму хабаря, після чого був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура 02

Читайте також: Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура 03

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
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Топ коментарі
+6
От такого удара коррупция не скоро придёт в себя.
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23.11.2020 19:23
+5
Зеля знов хотів відкосити від призову?
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23.11.2020 19:29
+4
не делайте глупых новостей. если все знают что нач. полиц. военком, гаишник, следак, моломальский чинушка итд не говоря уже за более высоких чиновников живут за счет взяток и откатов. то новость о их поимке людей не интересует. людей интересуют приговоры, посадки и конфискация, чего к сожалению нет. не заси...айте попусту мозги.
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23.11.2020 19:47
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Завтра и не вспомним и это не правда.
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23.11.2020 19:20 Відповісти
От такого удара коррупция не скоро придёт в себя.
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23.11.2020 19:23 Відповісти
Зеля знов хотів відкосити від призову?
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23.11.2020 19:29 Відповісти
Ні, то твій родич, за звичною схемою "заробляє". Мабуть "будку" чергову хоче будувати.
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23.11.2020 19:33 Відповісти
Конфіскація всього майна, бо його ніхто не посадить, бабла натирив вдосталь, а так хоть піде в фонд коронавірусу.
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23.11.2020 19:30 Відповісти
В смысле на дороги?)))
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23.11.2020 19:42 Відповісти
Видимо начинающий ,скромно входящий в курс дела коррупциЯнер На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5368
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23.11.2020 19:32 Відповісти
не делайте глупых новостей. если все знают что нач. полиц. военком, гаишник, следак, моломальский чинушка итд не говоря уже за более высоких чиновников живут за счет взяток и откатов. то новость о их поимке людей не интересует. людей интересуют приговоры, посадки и конфискация, чего к сожалению нет. не заси...айте попусту мозги.
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23.11.2020 19:47 Відповісти
правительство не видит что ни один сынок, даже самого маленького чинушки или мелкого депутата не служит не то что в ООС, они даже на призов не идут.
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23.11.2020 19:52 Відповісти
слабовато. такие цифры уже никого не удивляют.
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23.11.2020 20:00 Відповісти
На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 2744
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23.11.2020 20:10 Відповісти
А пузо отжрал огромное
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23.11.2020 20:15 Відповісти
 
 