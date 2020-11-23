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Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Лодзінському воєводстві Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112.

Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі 01

Трагедія сталася в суботу, 21 листопада, близько 11:00 на 396-му кілометрі траси S-8 в сторону Варшави. Автомобіль, в якому їхали чоловіки, з'їхав з дороги і перекинувся. Наразі невідомо, чому це сталося.

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"Внаслідок аварії 39-річний водій Mercedes помер на місці. На жаль, попри зусилля медиків, життя 38-річного пасажира не вдалося врятувати", - сказано в повідомленні польської поліції.

Також читайте: Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер

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23.11.2020 21:40 Відповісти
Конечно заработали, бо на мерседесе ездили а не на жыгуле. Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 9594
А ты хотел чтобы лучше их тут пьяный прокурор или накуренный мажор сбил на переходе, когда они бы возвращались со смены на заводе ахметова за 5 тыщ грн зарплаты? Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 7419
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23.11.2020 23:08 Відповісти
Такой "мерседес" здесь стоит не больше 500 дол.Это металлолом. Просто, как обычно и традиционно, украинские заробытчане, проработав пару месяцев и уже думая что они олигархи по сравнению с Украиной, покупают хлам, но зато "мерседес" и пьяными рассекают по дорогам.Вот и результат.К сожалению, не первый и не последний.
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24.11.2020 10:02 Відповісти
Недавно два українці і узбєк на місці аварії заявили що їм ведмідь дорогу перебігав Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 2006
Поліцейські поржали, бо востаннє в тій місцевості ведмедя бачили у 17 чи 18 сторіччі Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 7019
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24.11.2020 15:45 Відповісти
вот токо не так=), а так=(....
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23.11.2020 23:41 Відповісти
Иди пролблюйся от бояры, и успокойся, володЫмЫр.
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24.11.2020 08:45 Відповісти
#уяри по твоїй дурні кацапській (ну ти дальше зрозумів)... І ще, бояра то віскарь, для твоїх...
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24.11.2020 16:34 Відповісти
 
 