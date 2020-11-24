Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
24 листопада на автодорозі Стрий-Кропивницький-Знам'янка, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої між двома вантажівками затиснуло легковий автомобіль Daewoo Lanos.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Унаслідок події загинули 2 людини - пасажири легковика.
Рятувальники провели роботи з деблокування тіл загиблих з пошкодженої машини. Наразі встановлюється кількість осіб, які перебували в легковому автомобілі.
Топ коментарі
+4 Иван Пупкин 2c075116
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+3 Артм Воронцов
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+1 Стрелок
показати весь коментар24.11.2020 10:03
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Будь ласка, зачекайте...
1. минимум раз в несколько секунд контролировать заднюю полусферу на предмет опасностей (зеркала)
2. никогда не прижиматься к впереди идущему грузовому (да и легковому) транспорту. особенно на трассе
теперь уже не редкость увидеть на дороге в третем-четвёртом ряду бетономешалку или зерновоз с похмелюги или под феном спешащий на базу..... полиции похер.....