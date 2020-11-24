Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС. ФОТО

24 листопада на автодорозі Стрий-Кропивницький-Знам'янка, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої між двома вантажівками затиснуло легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Унаслідок події загинули 2 людини - пасажири легковика.

Рятувальники провели роботи з деблокування тіл загиблих з пошкодженої машини. Наразі встановлюється кількість осіб, які перебували в легковому автомобілі.

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