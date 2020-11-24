УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5111 відвідувач онлайн
Новини Фото Події ДТП
6 691 12
ДТП (4211) Черкащина (647) ДСНС (4463)

Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

24 листопада на автодорозі Стрий-Кропивницький-Знам'янка, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої між двома вантажівками затиснуло легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Унаслідок події загинули 2 людини - пасажири легковика.

Рятувальники провели роботи з деблокування тіл загиблих з пошкодженої машини. Наразі встановлюється кількість осіб, які перебували в легковому автомобілі.

Також дивіться: Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі. ФОТО

Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС 01
Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Уроды на грузовых в шашки играют по трассам.
показати весь коментар
24.11.2020 10:08
+3
жесть то какая ....
теперь уже не редкость увидеть на дороге в третем-четвёртом ряду бетономешалку или зерновоз с похмелюги или под феном спешащий на базу..... полиции похер.....
показати весь коментар
24.11.2020 10:53
+1
в автошколе приучили к двум вещам по такой ситуации
1. минимум раз в несколько секунд контролировать заднюю полусферу на предмет опасностей (зеркала)
2. никогда не прижиматься к впереди идущему грузовому (да и легковому) транспорту. особенно на трассе
показати весь коментар
24.11.2020 10:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в автошколе приучили к двум вещам по такой ситуации
1. минимум раз в несколько секунд контролировать заднюю полусферу на предмет опасностей (зеркала)
2. никогда не прижиматься к впереди идущему грузовому (да и легковому) транспорту. особенно на трассе
показати весь коментар
24.11.2020 10:03 Відповісти
Со вторым согласен полностью, а вот первое несколько секунд это часто, так можно и то что делается впереди пропустить если будешь зырить каждые 5 - 10 сек.
показати весь коментар
24.11.2020 13:16 Відповісти
ты не повершь. за 13 лет уже на подкорке отложилось. да, забыл добавить - надо сразу себя приучать запоминать расположение авто сзади пока их видно в зеркало в салоне. если авто пропало и ты не заметил куда оно свернуло, очень может быть что именно в эту секунду кто то тебя обгоняет или опережает
показати весь коментар
24.11.2020 13:19 Відповісти
Ну так для этого есть зеркала по бокам. Не нужно же представлять картину только по зеркалу которое в салоне )) Я уже 25 лет за рулем. Разные ситуации в жизни были... Все зависит от загруженности трассы, погодных условий и т.д. В двух словах не объяснишь...
показати весь коментар
24.11.2020 13:26 Відповісти
столько лет за рулем и не знаешь про мертвые зоны боковых зеркал?
показати весь коментар
24.11.2020 13:37 Відповісти
Уроды на грузовых в шашки играют по трассам.
показати весь коментар
24.11.2020 10:08 Відповісти
было бы больше людей в Деу, было бы больше погибших...
показати весь коментар
24.11.2020 10:09 Відповісти
пипец работенка у спасателей
показати весь коментар
24.11.2020 10:12 Відповісти
як тисками прижало.
показати весь коментар
24.11.2020 10:32 Відповісти
Похоже и сообразить ничего не успели!
показати весь коментар
24.11.2020 10:36 Відповісти
жесть то какая ....
теперь уже не редкость увидеть на дороге в третем-четвёртом ряду бетономешалку или зерновоз с похмелюги или под феном спешащий на базу..... полиции похер.....
показати весь коментар
24.11.2020 10:53 Відповісти
Фуровод кінішко дивився
показати весь коментар
24.11.2020 12:10 Відповісти
 
 