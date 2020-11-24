УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5111 відвідувач онлайн
Новини Фото Події Коронавірус і карантин
13 687 40
карантин (16095) самогубство (489) Харків (3904) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Харкові з 6-го поверху будівлі Держпрому випала 52-річна жінка. Від травм вона загинула на місці.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Тіло жінки 23 листопада виявили працівники установи.

За попередніми даними, загибла жінка працювала в управлінні Пенсійного фонду на шостому поверсі. Як повідомляє місцевий канал "Подія", раніше вона перехворіла на коронавірус.

Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові 01

"Поліцейські провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків. 52-річна жінка випала з вікна на шостому поверсі", - повідомила прессекретарка Харківської поліції Олена Баранник.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

Також читайте: У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу

Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові 02
Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові 03
Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Вчера меня обсчитали на кассе, и подозреваю, что это связано с коронавирусом. А что творится с парковками у нас в городе... коронавирус заставляет людей парковаться в неположенных местах. Есть еще теория о связи коронавируса и порно, но я пока придумывал, 3 раза дрочил.
показати весь коментар
24.11.2020 10:25
+12
Майстри клікабельного заголовку остаточно знищать професію журналіста і створять професію журношлюхи, що лише ********* рекламодавцю.
показати весь коментар
24.11.2020 10:21
+9
может и Зеленский с Ермаком тоже выпрыгнут из окна?!..
показати весь коментар
24.11.2020 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Майстри клікабельного заголовку остаточно знищать професію журналіста і створять професію журношлюхи, що лише ********* рекламодавцю.
показати весь коментар
24.11.2020 10:21 Відповісти
Это из-за коронавируса журналисты становятся всё умнее на глазах
показати весь коментар
24.11.2020 11:24 Відповісти
А який тут зв'язок із Ковідом ? Можливо жіночці допомогли випасти із вікна на 6-му поверсі ?!
показати весь коментар
24.11.2020 10:22 Відповісти
Читал форум переболевших ковидников в рашке. У многих возникало желание выйти в окно.
показати весь коментар
24.11.2020 11:52 Відповісти
Но только не у тех, которые лечились в "ФЕофании".
показати весь коментар
24.11.2020 12:38 Відповісти
Такий, що ця хвороба іноді впливає на психіку.
"У кожного п'ятого COVID-пацієнта пізніше діагностували психічні захворювання"
https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/10/242965/
показати весь коментар
24.11.2020 13:44 Відповісти
Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове - Цензор.НЕТ 9856 Жертва коронавируса. В стёпиной статистике таких половина.
показати весь коментар
24.11.2020 10:22 Відповісти
Вчера меня обсчитали на кассе, и подозреваю, что это связано с коронавирусом. А что творится с парковками у нас в городе... коронавирус заставляет людей парковаться в неположенных местах. Есть еще теория о связи коронавируса и порно, но я пока придумывал, 3 раза дрочил.
показати весь коментар
24.11.2020 10:25 Відповісти
По крайней мере, на ваши сексуальные возможности Ковид не повлиял.
показати весь коментар
24.11.2020 12:32 Відповісти
прямо как в фильме "птичий короб".... жах
показати весь коментар
24.11.2020 10:26 Відповісти
Так закалялась "пандемия".
показати весь коментар
24.11.2020 10:26 Відповісти
Количество пожелавших полетать перед смертью от ковида приближается к десятку. Страшно...
показати весь коментар
24.11.2020 10:27 Відповісти
На фото здания не видно ни одного окна из которого можно было бы "выпасть" Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове - Цензор.НЕТ 5504
Похоже они вообще не открываются Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове - Цензор.НЕТ 4639
показати весь коментар
24.11.2020 10:28 Відповісти
может и Зеленский с Ермаком тоже выпрыгнут из окна?!..
показати весь коментар
24.11.2020 10:28 Відповісти
Это будет подтверждением - таки да, болели.
показати весь коментар
24.11.2020 11:45 Відповісти
Взявшись за руки?
показати весь коментар
24.11.2020 13:09 Відповісти
Когда уже Зебилоид?
Ждём-с!
показати весь коментар
24.11.2020 10:29 Відповісти
Женщину выбросили? А спишут на корону
Гениально...
С нашими антирекордами.. Преступники не будут заморачиваться...
Сбил пешежода? Так он сам.. Переболевший ковид....
показати весь коментар
24.11.2020 10:32 Відповісти
У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта. https://censor.net/ua/news/3232768/u_derjkaznacheyistvi_zakinchylysya_groshi_rahunky_na_94_mlrd_nichym_oplatyty_ekszastupnyk_ministra_ekonomiky Ну що з того, що ЗЕбіли розікрили, та їм тепер можна, вони ж в турборежімі перехворіли на ковід.
Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 6092
показати весь коментар
24.11.2020 12:53 Відповісти
...скорее всего ей сообщили о сокращении...
Кодекс о труде, ну очень зеленый....
показати весь коментар
24.11.2020 10:36 Відповісти
Это к Порошенко и Януковичу. Они его меняли
показати весь коментар
24.11.2020 11:10 Відповісти
Переболевшие ковидом всё чаще попадают в ДТП, получают бытовые травмы и разводятся! Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 9227
Ну, просто... их всё больше. Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 6747
показати весь коментар
24.11.2020 10:36 Відповісти
Из окна Газпрому
показати весь коментар
24.11.2020 10:53 Відповісти
І чьо? Писати вже зовсім ні про що?
показати весь коментар
24.11.2020 11:04 Відповісти
те кто ест солёные огурцы все умрут...
показати весь коментар
24.11.2020 11:06 Відповісти
пистєц єпохі бєдності...
показати весь коментар
24.11.2020 11:22 Відповісти
Вот и президент у нас уже переболел коронавирусом...
показати весь коментар
24.11.2020 11:26 Відповісти
Перед цим харківський доктор Басик, який перехворівна Ковід19, теж вкоротив собі життя самогубством , вискочивши з вікна.Враження нервових клітин (пропадає нюх) і клітин головного мозку відбувається майже в 100% випадках
показати весь коментар
24.11.2020 12:17 Відповісти
А до чого тут перехворіла чи не перехворіла КОВІДом? Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 4825
показати весь коментар
24.11.2020 13:03 Відповісти
До того, що впливає на психіку.

"У кожного п'ятого COVID-пацієнта пізніше діагностували психічні захворювання"
https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/10/242965/
показати весь коментар
24.11.2020 13:43 Відповісти
Може воно в нього до КОВІДа було? Я особисто перехворів, ніяких відхилень думаю що немає Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 4941 У всякому разі такі думки не приходили в голову Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 4941
показати весь коментар
24.11.2020 13:53 Відповісти
Вот повезло Украине...К списку самых "величайших" правителей Мира, самых "талантливых" -нетрадиционных пианистов (самоучек), добавились еще и наимудрейшие журналисты... (Господи!!! ну почему я не родилась где не будь в Ботсване , может меня там в детстве львы или гиены скушали и я бы не знала такого позора...
показати весь коментар
24.11.2020 13:47 Відповісти
Этим журналистам надо было бы покопаться поглубже.Наверняка, вывод мог быть другой.Сенсация-женщни ,позавтракавшая омлетом,выпала из окна.
показати весь коментар
24.11.2020 15:16 Відповісти
 
 