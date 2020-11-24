Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові з 6-го поверху будівлі Держпрому випала 52-річна жінка. Від травм вона загинула на місці.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Тіло жінки 23 листопада виявили працівники установи.

За попередніми даними, загибла жінка працювала в управлінні Пенсійного фонду на шостому поверсі. Як повідомляє місцевий канал "Подія", раніше вона перехворіла на коронавірус.

"Поліцейські провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків. 52-річна жінка випала з вікна на шостому поверсі", - повідомила прессекретарка Харківської поліції Олена Баранник.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

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