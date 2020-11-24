СБУ блокувала копіювання та збут даних з систем податкової та митної служб. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової і митної служб України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, встановлено, що посадові особи служб організували цей механізм з використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів і Telegram-каналів. Так, до протиправної схеми були залучені посадові особи Державної податкової служби, Державної міграційної служби та співробітники банківської установи.

"Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами.









Вирішується питання щодо вручення фігурантам повідомлень про підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями 361-2 та 362 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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