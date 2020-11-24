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СБУ блокувала копіювання та збут даних з систем податкової та митної служб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України блокувала несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової і митної служб України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, встановлено, що посадові особи служб організували цей механізм з використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів і Telegram-каналів. Так, до протиправної схеми були залучені посадові особи Державної податкової служби, Державної міграційної служби та співробітники банківської установи.

"Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами.

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СБУ блокувала копіювання та збут даних з систем податкової та митної служб 02
СБУ блокувала копіювання та збут даних з систем податкової та митної служб 03
СБУ блокувала копіювання та збут даних з систем податкової та митної служб 04

Вирішується питання щодо вручення фігурантам повідомлень про підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями 361-2 та 362 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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Автор: Анастасія Потіха
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Каждый месяц такая новость. И несмотря на все невзгоды по запросу "базы данных таможни" Гугл выдает кучу сайтов, где лежит свежак за небольшую денежку.
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24.11.2020 11:03 Відповісти
Під час "розкриття" цього злочину всі бази податкової та митниці були успішно "злиті" кому треба.
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24.11.2020 11:03 Відповісти
Главный орган человека это тело....а основа на которой держится душа-это личный кошелек(с)....найемы с лещенко лучшие примеры...
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24.11.2020 11:05 Відповісти
Это такой рекламный трюк... обращайтесь кому надо..
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24.11.2020 11:05 Відповісти
Вот заживем, с 1го января у нас ликвидируется банковская тайна, в дом бандиты сразу с утюжками приходить будут. Брать тепленькими так сказать. Там практически всем государственным структурам к твоим счетам доступ по запросу без решения суда дается.
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24.11.2020 11:06 Відповісти
Только самоубийца полезет регится в Украинском ПО (типа Дiя и подобном).А потом жалуются что их данные продаются.
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24.11.2020 12:41 Відповісти
Какое ведомство не возьми в Украине, везде сидит продажный клоповник! Это ребята беда!
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24.11.2020 14:23 Відповісти
 
 