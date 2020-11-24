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ДТП (4211) Київська область (3133)

"Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Київській області під час зйомок фільму розбився елітний спорткар "Ламборгіні".

Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Аварія трапилася поблизу села Лютіж Вишгородського району на дорозі, що веде через ліс до дачного масиву.

Як повідомили учасники знімальної групи, машина брала участь у зйомках. Автомобіль розігнався по слизькій дорозі до 200 кілометрів на годину, при цьому зйомка велася зсередини автомобіля, однак водій не впорався з керуванням, його занесло, він злетів з дороги і врізався в дерева.

Ламборгіні розбився під час зйомок фільму під Києвом 01
Ламборгіні розбився під час зйомок фільму під Києвом 02
Ламборгіні розбився під час зйомок фільму під Києвом 03
Ламборгіні розбився під час зйомок фільму під Києвом 04
Ламборгіні розбився під час зйомок фільму під Києвом 05

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Учасники зйомок розповіли, що водій був пристебнутий ременем безпеки і залишився живим.

"Слід зазначити, що на цій локації - в лісі біля Київського моря постійно проходять зйомки кінофільмів. Для цього інколи поліція перекриває частину дороги, коли зйомки ведуться безпосередньо на проїжджій частині", - зазначили в агентстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+96
хорошее кино и трюки интересные...
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24.11.2020 11:12
+92
Что за фильм снимали? "Голобородько убегает в Ростов"?
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24.11.2020 11:15
+67
учитель географии едет на работу
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24.11.2020 11:18
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Можно было бы дорогу найти и получше - ВОТ ЭТО КИНОФАНТАСТИКА ДЛЯ ЗАПАДНОГО ЗРИТЕЛЯ 😀😀😀
"Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 9866
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24.11.2020 14:26 Відповісти
Як жаль... Не скоро ще бидло побачить новенький хвільм, про то як скрутно і тяжко живеться багатєньким буратінам...
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24.11.2020 14:30 Відповісти
По ходу самый дорогой говносериал в истории украинского кинематографа. Минкульт разориться нах.
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24.11.2020 14:55 Відповісти
Ехать тридцатку а потом прокрутить в шесть раз быстрее слабо?!
Дебилы.. (с)
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24.11.2020 15:08 Відповісти
как пришло, так и ушло...новый купит
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24.11.2020 15:37 Відповісти
часто езжу там у моря , у меня родственник дачу имеет, это точно шо снимают часто. ну вот что и обидно , они там все в жопу занятые - очень важные видики про прокладки с крылышками снимают, а народ стоит ждет когда они наснимаются и менты опять дорогу откроют.....
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24.11.2020 15:43 Відповісти
а на хрена на съемке (изнутри) разгонятся до 200???
изнутри можно снимать и на бутафорском, стоящем на платформе (ёптыть...не могли у величайшего шоумэна-преЗЕдента проконсультироваться, как надо на Тесле изнутри снимать )))))))
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24.11.2020 15:57 Відповісти
будь оптимистом....вот так просто по ходу сьемок сюжет поменялся... и сразу решился вопрос куда пойдут заработанные деньги
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25.11.2020 07:59 Відповісти
вычтут с аванса передок можно от москчича 412 приварить ..колесы от зила и норм..и кусочки метала..двигло то сзади и нажал и поехал...шпакля и краска в балончиках по 80грн
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24.11.2020 16:02 Відповісти
как минимум +несколько лямов к бюджету ))
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24.11.2020 16:52 Відповісти
Водитель не справился с управлением на ровной, гладкой дороге. А какая мощность на кг полной массы?
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24.11.2020 16:53 Відповісти
Придивіться, там літні шини, а дорога мокра...
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25.11.2020 00:21 Відповісти
Бюджет фильма неожиданно вырос в 2 раза
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24.11.2020 17:17 Відповісти
Мне кажется фильм уже не окупится
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24.11.2020 18:04 Відповісти
"Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 4939
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24.11.2020 20:55 Відповісти
хоть не убил никого
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24.11.2020 18:41 Відповісти
Два таких красивых дерева испортил.
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24.11.2020 19:15 Відповісти
решил паприколу на взлёт пойти. Впрочем так же как и голосовал.
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24.11.2020 19:28 Відповісти
Це називається В сосну ударілся "Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 3325
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24.11.2020 19:41 Відповісти
а двигло де? ще в Вижгороді згубив?
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24.11.2020 20:52 Відповісти
я тебе та підтримку, не сильно розчарую, якщо викрию таємницю розміщення двигуна позаду кабіни?
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24.11.2020 22:04 Відповісти
дякую! "Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 3494
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24.11.2020 22:09 Відповісти
Дали бы дураку велосипед....то же бы интересный трьюк получился)))))))))))
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24.11.2020 20:54 Відповісти
На танке нужно такие фильмы снимать - а то картонную коробку взяли.
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24.11.2020 21:44 Відповісти
Лаборджини, небось, бэушная была?

P.S. А снимали ее в кино, чтобы показать, как у нас все зашибись?
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24.11.2020 21:50 Відповісти
Ничего страшного нет - сценарист перепишет сценарий , чтобы снятые кадры использовать или продадут в другой проект. Может быть даже страховка есть у автомобиля...
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24.11.2020 22:20 Відповісти
Хорошая реклама авто:на такой скорости об дерево(очень жесткое препятствие) и капсула салона осталась полностью целая-думаю даже двери открываются
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24.11.2020 23:31 Відповісти
"Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 6605 наши дороги ламбо не тримают, - кто в сомнениях поимеет страховую в помощь)) "Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 1796
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25.11.2020 00:52 Відповісти
Машины нет, а салон целый. Красота то какая
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25.11.2020 11:33 Відповісти
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