"Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом. ФОТОрепортаж

У Київській області під час зйомок фільму розбився елітний спорткар "Ламборгіні".

Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Аварія трапилася поблизу села Лютіж Вишгородського району на дорозі, що веде через ліс до дачного масиву.

Як повідомили учасники знімальної групи, машина брала участь у зйомках. Автомобіль розігнався по слизькій дорозі до 200 кілометрів на годину, при цьому зйомка велася зсередини автомобіля, однак водій не впорався з керуванням, його занесло, він злетів з дороги і врізався в дерева.











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Учасники зйомок розповіли, що водій був пристебнутий ременем безпеки і залишився живим.

"Слід зазначити, що на цій локації - в лісі біля Київського моря постійно проходять зйомки кінофільмів. Для цього інколи поліція перекриває частину дороги, коли зйомки ведуться безпосередньо на проїжджій частині", - зазначили в агентстві.