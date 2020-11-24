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Київ (13850) Нацполіція (13937) проституція (144)

Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці викрили діяльність кількох борделів, замаскованих під масажні салони в центрі Києва. Час "розваг" з дівчатами коштував від 1000 до 2500 гривень. Триває досудове розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції, оперативними службами та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинили діяльність кількох салонів еротичного масажу.

Як повідомив т.в.о. начальника сектору відділу БЗПТЛ столичного главку поліції Олексій Гаврилюк, організаторка злочинної діяльності винаймала квартири у центрі Києва, в яких у подальшому дівчата-повії надавали послуги інтимного характеру клієнтам за грошову винагороду:

Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція 01

"Для реалізації злочинного наміру жінка розмістила в мережі Інтернет оголошення про надання послуг еротичного масажу, де клієнти мали змогу зателефонувати за номером та замовити відповідну послугу. Організаторка особисто проводила співбесіди та кастинг із дівчатами, які надавали послуги сексуального характеру".

28-річна зловмисниця самостійно виконувала ролі адміністратора та диспетчера. У салоні позмінно працювало п’ять дівчат, година розваг із якими коштувала від 1000 до 2500 гривень. Половину отриманих коштів повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі. ФОТО

Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція 02

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили докази протизаконної діяльності: гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чернетки та речовину білого кольору, зовні схожу на кокаїн.

28-річну фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці оголошено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід. Зловмисниці загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція 03
Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція 04
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
Поставьте кассовый аппарат и пусть работают
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24.11.2020 13:10
+33
а мусора где харчеваться будут?? во все нормальных странах стоят кассовые аппараты, работницам по горячей сетке платятся пенсии и больничные, но у нас кормятся мусора.
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24.11.2020 13:14
+29
А де клієнти? Без клієнтів немає кримінальної справи. Сиділи собі дівки в масажному салоні, пили чай, а тут менти ламають двері і ніяких доказів їх протиправної діяльності не знайшли! За таку "спецоперацію" потрібно звільняти ментів і вираховувати з зарплати керівників за поламані вхідні двері в абсолютно законному бізнесі.
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24.11.2020 13:10
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какой ужас.
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24.11.2020 13:00 Відповісти
Поставьте кассовый аппарат и пусть работают
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24.11.2020 13:10 Відповісти
Депутати бояться конкуренції.
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24.11.2020 13:11 Відповісти
а мусора где харчеваться будут?? во все нормальных странах стоят кассовые аппараты, работницам по горячей сетке платятся пенсии и больничные, но у нас кормятся мусора.
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24.11.2020 13:14 Відповісти
а мзду как потом с них получать?
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25.11.2020 07:32 Відповісти
А де клієнти? Без клієнтів немає кримінальної справи. Сиділи собі дівки в масажному салоні, пили чай, а тут менти ламають двері і ніяких доказів їх протиправної діяльності не знайшли! За таку "спецоперацію" потрібно звільняти ментів і вираховувати з зарплати керівників за поламані вхідні двері в абсолютно законному бізнесі.
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24.11.2020 13:10 Відповісти
От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385
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24.11.2020 13:15 Відповісти
и как дальше жить? Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція - Цензор.НЕТ 8785
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24.11.2020 17:05 Відповісти
2 500 000 гр.!?
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24.11.2020 19:03 Відповісти
Это когда не ты ..., а тебя ... Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція - Цензор.НЕТ 2498
P.S.
Речь не о Вас.
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24.11.2020 21:30 Відповісти
Да дэбилы арифметике не учились, сразу начали в школьной стенгазете писать заметки "Как я провёл лето"
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24.11.2020 21:35 Відповісти
Політична проституція значно вигідніша і безпечніша, ніж традиційна.
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24.11.2020 13:01 Відповісти
Иначе страну не поднять!!!
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24.11.2020 13:01 Відповісти
На тоненького.
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24.11.2020 13:02 Відповісти
Ці гроші підуть на латання діри в 300 млрд.грн. Ще кілька походів на барделі і можна посилати МВФ у те місце, за що платять у борделях.
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24.11.2020 13:03 Відповісти
У те місце, як у серіалі?
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24.11.2020 13:22 Відповісти
Это победа! Вот теперь заживем! Я вот только стесняюсь спросить: А девушки против своей воли проституцией занимались? А то отдел громкий - "по борьбе с торговлей людьми", а тема этой самой "торговли" не раскрыта.
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24.11.2020 13:02 Відповісти
Тепер дєвушки куплять собі РРО і будуть фопить самостійно.
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24.11.2020 13:04 Відповісти
Тема сисек не раскрыта От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 1961
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24.11.2020 13:02 Відповісти
От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 1197
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24.11.2020 13:03 Відповісти
Тому й закрили, бо зажралися!
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24.11.2020 13:03 Відповісти
за такие деньги ванькину Бахиню можно купить, и без табу даже
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24.11.2020 13:05 Відповісти
Время вопиющей безграмотности.
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24.11.2020 13:06 Відповісти
Страна бедная, поэтому и цены такие 2 500 тис за дев...
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24.11.2020 13:36 Відповісти
Та за ці гроші я можу відрати її, її сестру і братанов і всю родину на селі!
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24.11.2020 17:32 Відповісти
Але май на увазі, анал - табу!.. Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція - Цензор.НЕТ 48
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25.11.2020 09:42 Відповісти
бедненько но чистенько
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24.11.2020 13:02 Відповісти
Конкурентов гоняют. Совково-ханжеское общество.
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24.11.2020 13:04 Відповісти
Тю....не поділили інтереси поліціянти і сбу....або просто "нужни" показники:кінець року,кінець місяця-треба насосати на подарунки та корпоратів...отака уйня,малята:якщо члєнокомандувачі развлікаються відосіками з лікарні...а що ж цим-сам Бог велів веселитись...позітівчік!Благодарім за службу *****.....
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24.11.2020 13:05 Відповісти
ZAYACLAB))
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24.11.2020 13:07 Відповісти
Смотрите как с проституцией боряться, когда же мы увидим когда они также будут с коррупцией бороться?
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24.11.2020 13:07 Відповісти
Показывать по тв как человека убивают тысячей разных ужасных способов -- это можно.
Показывать как человека делают -- это нельзя.
Интересная у нас "цивилизация"...
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24.11.2020 13:08 Відповісти
Карантин, а они без масок!
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24.11.2020 13:10 Відповісти
напишите номер телефона, хочу записаться на массаж
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24.11.2020 13:11 Відповісти
А деньги у тебя есть... (подозрительно)
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24.11.2020 13:38 Відповісти
Силові структури ділять підопічних і перетягують дівчат під свій дах. Це поліція чи СБУ?
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24.11.2020 13:18 Відповісти
Не розумію, дівчат хтось змушував чи тримав врабстві? Як притрушені феміністки кричась - МАЙО тело, МАЙО дело!!!! Ваня, не мешай мне делать мой маленькій бізнес!
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24.11.2020 13:19 Відповісти
Еще пару лет зеленой власти....и украинцам придется в салон кива-дзюба записываться.
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24.11.2020 13:20 Відповісти
"Дело" рассыпется в суде.
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Там где большие деньги крутятся ничего не закрывается ,а лишь заново возрождается
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24.11.2020 13:27 Відповісти
А Ивана Франко на двадцатке зачем затушевали?
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24.11.2020 13:27 Відповісти
теж хотів написати, але вже не повторюватиму, мабуть речовим доказом визнали
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24.11.2020 14:30 Відповісти
Треба негайно легалізувати проституцію, хай повії платять 50% державі замість сутенерів, а 50% собі. Щоб не було зловживань тих хто малює ловити на живця за допомогою підставних клієнтів. Це ж які гроші мимо казни держави протікають...
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24.11.2020 13:28 Відповісти
Немає зброї (хєра ) - немає злочину
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24.11.2020 13:31 Відповісти
очередная видимость работы от мусоров
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24.11.2020 13:33 Відповісти
Впевнений що там агент під прикриттям разок отримував послуги, а так ми застягли в минулому столітті, проституція в україні дуже розповсюджена, вона нікуди не зникне, доходи тих що кришують це діло такі що вони сидять в верховній раді. Легалізувати і жорстко контролювати державою.
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24.11.2020 13:36 Відповісти
а я думаю що і не разок, але гроші в касі закінчились на оперативну роботу от і прикрили
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24.11.2020 14:31 Відповісти
когда уже это узаконят - зачем обманывать себе - сссерия уже давно закончилась - а статья осталась - глупость это (статья ,а то может ,кто то еще, под индейца, косить будет)
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24.11.2020 13:38 Відповісти
Придурки - легализуйте их. Все, кроме мусаров, будут в плюсе...
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24.11.2020 13:38 Відповісти
Вечная кормушка для мусоров.бесплатные субботники для них..Даёшь улицы красных фонарей в каждом приличном городе!!Легальных,как в Голландии,Германии.Долой борьбу с ветряными мельницами!.Нормальный секс - Богоугодное дело!!Меньше в десятки раз будет изнасилований!!
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24.11.2020 13:45 Відповісти
Торговля людьми!)))) ор просто)
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24.11.2020 13:48 Відповісти
Откуда они такую формулировку взяли вообще)
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24.11.2020 13:49 Відповісти
Що таке "Час "розваг"?
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24.11.2020 13:51 Відповісти
а шо тут непонятного?тебе даётся 1 час на секс с проституткой.если мало то продлевай!
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24.11.2020 20:34 Відповісти
А вообще спрос рождает предложение. Не об этом случае конечно, никакой "торговли людьми" Здесь нет... А утром была статья, мать продала младенца за 400 тыс, ей дали 6 лет. А тому кто купил? Ничего? Вот их нужно судить чтоб такого не было... Или богачам все можно)
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24.11.2020 14:00 Відповісти
Щоб не було такого цирку зі штурмом, давно потрібно проституцію легалізувати.
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24.11.2020 14:02 Відповісти
а налоги в держбюджет от прибыли массажной они платили?
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24.11.2020 14:06 Відповісти
Платили в бюджет конкретного мусора, но за прошлый месяц - не успели. Вот и результат
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24.11.2020 14:21 Відповісти
БЫСТРЕЕ ВСЕГО , зажали, бо подумали , шо вже в пiрця вбралися.
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24.11.2020 14:24 Відповісти
Как по мне, то продажа тела - такая же работа, как и продажа мозгов, рук, ног, голоса и тд. Ничего уголовного в этом не вижу. Если чувак хочет вдуть, но по разным причинам у него не складывается общение с дамами, либо по семейным обстоятельствам без опасений хочется "кинуть палку", то в чем проблема? Заплатил денег - обслужили! Ведь ляди честным трудом нарабатывают себе на кусок хлеба, а не грабят лохов, как зеленский с каломойским.
Уверен, что легализация проституции, порнографии, канабиса - это будет огромный шаг по десоветизации общества и законодательства вчастности. Правда, тысячи мусоров, окажутся невостребованными, ну пускай идут на панель, там тоже зарабатывают.
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24.11.2020 14:20 Відповісти
Каждый продает то, что у него есть.
Продавать всё равно нужно, иначе умрем от голода.
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24.11.2020 14:40 Відповісти
В чем их преступление непонятно. Они кого то обманывают, насилуют, убивают, крадут что то? НЕТ. В нормальных странах тут нет состава преступления. Пусть зарабатывают и платят налог на доходы физических лиц, зарабатывают на пенсию себе и позволяют платить пенсии нашим сегодняшним пенсионерам.
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24.11.2020 21:24 Відповісти
Тю, почти 100 баксов. В бангкокскийх банях мало того , шо тебя девушка попарит и смассажирует так , шо станешь младенцем, а в течении суток еще тебя , как тряпку девушка выкрутит... И всего то , за 10 баксов незабываемых впечатлений на всю жизнь... Шо за цимус на постсовке за такой баблосик в клоаку лезть... ХВУ, та й годi.
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24.11.2020 14:22 Відповісти
Лишают народ последнего.....В суровую годину без "массажа" - это ,как коньяк без ананаса или суббота без 95 квартала.
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24.11.2020 14:26 Відповісти
Бе-е-едненькие рабыни! Ими торговали.
Полиция их спасла. Теперь они могут пойти работать в коммунальное хозяйство.
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24.11.2020 14:39 Відповісти
....легализация ПРОСТИТУЦИИ в Украине не подлежит !!! т.к. это теневая статься доходов милиционеров ((((( она всегда была , на ОДНУ зарплату не разгонешься , милиционер должен ее (зарплату ) принести ЧИСТЕНЬКОЙ в семью , на том и СТОИМ !!!
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24.11.2020 16:13 Відповісти
Вот теперь заживем!
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24.11.2020 17:28 Відповісти
Прихована реклама проституції.
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24.11.2020 17:28 Відповісти
Може підібрати якесь інше слово замість "дєвушка"?..
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24.11.2020 17:32 Відповісти
Жэнщина с низкой социальной самооценкой...
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24.11.2020 20:11 Відповісти
Забагато букв для курви.
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24.11.2020 20:20 Відповісти
поняли что ложанулись и подбросили белый порошок. мода на видосики с нех
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24.11.2020 19:07 Відповісти
Дебилёныш, взял девушек повиями назвал. Докази де? Жена не даёт, так все суки?
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24.11.2020 19:12 Відповісти
Ошибка в заглавии статьи!
Правильно так: "Сутенеры в центре Кивева отказались давать на лапу и их накрыли!!!"
У нас в доме бардель уже более 5ти лет (если не 10 лет) "работает" и толку от звонком в типа "полицию" равен нулю.
НЕ реагируют ни как . Мол а как мы их привлечем? За что?
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24.11.2020 19:34 Відповісти
Когда наконец полиция перестанет заниматься проституцией и бросит эти силы на ловлю реальных преступников?
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24.11.2020 21:20 Відповісти
В Зраде сидит *****-кум , а эти даже не чешут репу !
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24.11.2020 22:37 Відповісти
Действительно уникальная у нас страна - сатанинские игральные свинарники легализируем, которые несут РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ эффект (1000 грн в течении 3-5 минут улетает) зато в духовитой, скрепной стране - проститутки ЗЛО. Легализируйте проституток - ссср НЕ мог побороть. в чем трудность? Ну хотят они ТАК зарабатывать, в чем трудность? В ЧЕМ социальная опасность? Это НЕ наркота (за которую ВЫ даете 8 лет, а другие НОРМАЛЬНЫЕ страны ВЫШКУ), это НЕ подделка лекарств (посмотрите КАК решают в Китае), это НЕ игральные свинарники-клоаки (сравнивать наши рыгаловки с Лас-Вегасом нет смысла). Так в чем трудность? Вы как-то косорыло перебираете опыт эвропы. А проститутки - 30-50 тысяч ФОПов с НАЛОГАМИ
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24.11.2020 22:27 Відповісти
Зло не проститутик , зло -- сутенёры и преступное сообщество , которое принуждает малолеток и не только к занятию проституцией .
Сутенёров нужно на зону , шобы их там в дупу жарили ...

А девушки нехай работают через интернет как индивидуалки . Весь мир переходит на сетевую проституцию без посредников и без возможности что-либо доказать !
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24.11.2020 22:34 Відповісти
интересно, кто 20-кой рассчитался?)))
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24.11.2020 23:08 Відповісти
Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція - Цензор.НЕТ 1135
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25.11.2020 08:34 Відповісти
Какие бравые полицейские с телками "воевать"...Правда на передовой эти молодцы в первые дни прибывания в окопах ходят под себя, но это уже совсем другой вопрос
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25.11.2020 09:40 Відповісти
А ЧЕГО ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО !!!??? ЭТО КАК С БЛОКА СИГАРЕТ НЕСКОЛЬКО СКУРИТЬ !)
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25.11.2020 10:47 Відповісти
 
 