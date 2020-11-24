Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці викрили діяльність кількох борделів, замаскованих під масажні салони в центрі Києва. Час "розваг" з дівчатами коштував від 1000 до 2500 гривень. Триває досудове розслідування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції, оперативними службами та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинили діяльність кількох салонів еротичного масажу.
Як повідомив т.в.о. начальника сектору відділу БЗПТЛ столичного главку поліції Олексій Гаврилюк, організаторка злочинної діяльності винаймала квартири у центрі Києва, в яких у подальшому дівчата-повії надавали послуги інтимного характеру клієнтам за грошову винагороду:
"Для реалізації злочинного наміру жінка розмістила в мережі Інтернет оголошення про надання послуг еротичного масажу, де клієнти мали змогу зателефонувати за номером та замовити відповідну послугу. Організаторка особисто проводила співбесіди та кастинг із дівчатами, які надавали послуги сексуального характеру".
28-річна зловмисниця самостійно виконувала ролі адміністратора та диспетчера. У салоні позмінно працювало п’ять дівчат, година розваг із якими коштувала від 1000 до 2500 гривень. Половину отриманих коштів повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили докази протизаконної діяльності: гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чернетки та речовину білого кольору, зовні схожу на кокаїн.
28-річну фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці оголошено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід. Зловмисниці загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
P.S.
Речь не о Вас.
Показывать как человека делают -- это нельзя.
Интересная у нас "цивилизация"...
Уверен, что легализация проституции, порнографии, канабиса - это будет огромный шаг по десоветизации общества и законодательства вчастности. Правда, тысячи мусоров, окажутся невостребованными, ну пускай идут на панель, там тоже зарабатывают.
Продавать всё равно нужно, иначе умрем от голода.
Полиция их спасла. Теперь они могут пойти работать в коммунальное хозяйство.
Правильно так: "Сутенеры в центре Кивева отказались давать на лапу и их накрыли!!!"
У нас в доме бардель уже более 5ти лет (если не 10 лет) "работает" и толку от звонком в типа "полицию" равен нулю.
НЕ реагируют ни как . Мол а как мы их привлечем? За что?
Сутенёров нужно на зону , шобы их там в дупу жарили ...
А девушки нехай работают через интернет как индивидуалки . Весь мир переходит на сетевую проституцию без посредников и без возможности что-либо доказать !